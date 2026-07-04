Microsoft, dată în judecată în Wisconsin. Un centru de date i-a înfuriat pe locuitori

Mai mulți locuitori din statul american Wisconsin au intentat un proces colectiv împotriva Microsoft, acuzând compania că centrul său de date din Mount Pleasant produce un nivel excesiv de zgomot. Oamenii susțin că, pe lângă poluarea fonică, lucrările de construcție au transformat zona într-un loc afectat de praf, trafic intens și iluminat puternic pe timpul nopții.

Procesul colectiv a fost depus miercuri la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Est al statului Wisconsin, potrivit publicației The Milwaukee Journal Sentinel.

Reclamanții sunt trei locuitori ai localității Sturtevant, situată la aproximativ 50 de kilometri sud de Milwaukee și în apropierea centrului de date Fairwater al Microsoft.

Potrivit acțiunii în instanță, compania ar produce un zgomot excesiv și constant care afectează proprietățile din vecinătate și provoacă prejudicii, fiind invocate acuzații de disconfort creat vecinilor și neglijență.

Documentele depuse în instanță citează plângeri transmise anterior Departamentului pentru Resurse Naturale din Wisconsin.

Reclamanții susțin că zgomotul este generat de generatoarele diesel și de sistemele de încălzire, ventilație și climatizare, inclusiv instalațiile de răcire, turnurile de răcire, unitățile de tratare a aerului și ventilatoarele condensatoarelor.

Potrivit procesului, zgomotul este nu doar puternic, ci și permanent și omniprezent.

Aceștia mai acuză Microsoft că nu a instalat bariere fonice sau alte sisteme capabile să reducă propagarea zgomotului în afara proprietății.

Reclamanții solicită despăgubiri, fără a preciza valoarea acestora.

Microsoft a confirmat că este la curent cu procesul și a transmis că își propune să fie un bun vecin în comunitățile în care construiește și operează centre de date.

Compania a explicat că, în luna aprilie, a investigat reclamațiile și a stabilit că zgomotul era produs de ventilatoarele sistemului de răcire.

Reprezentanții Microsoft au declarat atunci că se așteptau la unele ajustări și la un anumit nivel de zgomot în perioada de punere în funcțiune a centrului de date, însă nu anticipaseră că sunetul se va propaga la o distanță atât de mare.

În iunie, compania a anunțat că problema a fost remediată și că monitorizările independente, precum și confirmările primite de la mai mulți locuitori, au indicat că măsurile adoptate au rezolvat situația.

Directorul de comunicare al localității Mount Pleasant a declarat pentru The Milwaukee Journal Sentinel că autoritățile nu au mai primit plângeri privind zgomotul după modificările realizate de Microsoft la mijlocul lunii aprilie.

Nemulțumirile comunității nu se limitează la zgomot. Potrivit Wisconsin Public Radio, locuitorii din apropierea șantierului reclamă cantitățile mari de praf rezultate din lucrări, traficul intens al camioanelor și iluminatul puternic utilizat pe timpul nopții.

Un locuitor care trăiește în zonă de aproape 40 de ani a declarat că uneori praful este atât de dens încât nu își mai poate vedea casa din cauza norilor ridicați de pe șantier.

Acesta a mai afirmat că luminile folosite de echipele de construcții sunt atât de puternice încât pătrund în locuință chiar și cu jaluzelele trase.

Alți locuitori au spus că iluminatul artificial a făcut imposibilă observarea cerului înstelat, iar unul dintre ei a afirmat că ia în calcul să se mute deoarece zona s-a transformat într-un adevărat „bol de praf”.

Microsoft precizează pe pagina dedicată proiectului că a introdus măsuri pentru limitarea prafului, inclusiv utilizarea unor utilaje de curățare a străzilor timp de aproximativ zece ore pe zi. Compania menționează, de asemenea, că lucrările de construcție sunt permise între orele 06:00 și 22:00.

În ciuda reclamațiilor formulate de o parte dintre locuitori, conducerea localității Mount Pleasant continuă să susțină proiectul, pe care îl consideră un pas important pentru dezvoltarea tehnologică și economică a regiunii.