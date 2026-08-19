Producția de înghețată din Uniunea Europeană a ajuns la 3,44 miliarde de litri. Ce țări se află în clasamentul principalilor producători

Țările din Uniunea Europeană au produs în 2025 un total de 3,44 miliarde de litri de înghețată, în creștere cu 1,9% față de anul precedent, când producția a fost de 3,38 miliarde de litri.

Germania și-a păstrat poziția de cel mai mare producător de înghețată din Uniunea Europeană. În 2025, țara a produs 608 milioane de litri. Pe următoarele locuri s-au clasat Italia, cu 549 de milioane de litri, și Franța, cu 525 de milioane de litri.

Clasamentul principalilor producători este completat de Spania, cu 457 de milioane de litri, și Belgia, cu 274 de milioane de litri, potrivit datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Toate cele cinci state membre care au avut cele mai mari producții de înghețată în 2025 au înregistrat creșteri față de 2024. Italia a avut cel mai mare avans, producția crescând cu 10%. Belgia a înregistrat o creștere de 6%, Franța de 4%, iar Spania de 2%.

În cazul Germaniei, creșterea producției a fost mult mai redusă, de 0,2%, comparativ cu 2024.

În 2025, statele membre ale Uniunii Europene au exportat către țări din afara UE 289,8 milioane de kilograme de înghețată. În același timp, importurile din afara blocului comunitar s-au ridicat la 77,8 milioane de kilograme.

Exporturile au crescut cu 10% față de 2024, ceea ce înseamnă un plus de 26 de milioane de kilograme. Importurile au avut un avans și mai mare procentual, de 12%, respectiv cu 8,5 milioane de kilograme.

Franța a rămas, ca și în anii precedenți, cel mai mare exportator de înghețată din Uniunea Europeană către țările din afara blocului comunitar.

În 2025, Franța a exportat 59,1 milioane de kilograme de înghețată, cantitate care a reprezentat 20% din totalul exporturilor de înghețată ale UE către țări din afara Uniunii.

Italia s-a clasat pe locul al doilea, cu 55,2 milioane de kilograme, reprezentând 19% din exporturile extra-UE de înghețată.

Belgia a ocupat următoarea poziție, cu 34,5 milioane de kilograme, echivalentul a 12% din total. Germania a exportat 29,9 milioane de kilograme, reprezentând 10%, iar Țările de Jos au exportat 26,5 milioane de kilograme, respectiv 9% din exporturile de înghețată ale UE către țări din afara blocului comunitar.

Datele privind producția nu sunt furnizate pentru Cipru, Luxemburg și Malta, aceste state fiind exceptate de la raportare din cauza dimensiunii economiilor lor.

Clasamentul producătorilor este realizat pe baza datelor disponibile și neconfidențiale. În cazul mai multor state membre, cantitățile de producție vândută sunt confidențiale. Acest lucru este valabil pentru Ungaria, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovenia și Suedia.