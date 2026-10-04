Ce se întâmplă cu banii din Pilonul 2 când ajungi la pensie. Noua regulă pe care trebuie să o știi
SURSA FOTO: Facebook, Casa Județeană de Pensii Sălaj - Banii din Pilonul II
Sumele acumulate în contul personal de Pilonul 2 aparțin participantului, potrivit legislației, iar fondul de pensii private are rolul de a le administra până la momentul pensionării. Accesul la banii strânși în cont este posibil în situațiile prevăzute de lege.
Ce se întâmplă cu banii din Pilonul 2 când ajungi la pensie. Regula pe care trebuie să o știi
Una dintre acestea este obținerea deciziei de pensionare pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii. O altă situație este pensionarea pentru invaliditate din sistemul public, indiferent de gradul de invaliditate stabilit.
Banii acumulați pot ajunge și la moștenitori. În cazul decesului participantului, sumele existente în contul personal pot fi retrase de moștenitorii legali sau testamentari.
Pentru plata sumelor acumulate, participantul trebuie să contacteze administratorul fondului de pensii la care contribuie. Administratorul poate oferi informațiile referitoare la procedura de retragere și la documentele care trebuie prezentate.
Cum se pot primi banii acumulați
Aceeași procedură se aplică și în cazul persoanelor care dobândesc calitatea de moștenitori ai unui participant decedat. Aceștia se pot adresa administratorului fondului la care persoana respectivă a contribuit pentru a afla care sunt pașii necesari și ce documente trebuie depuse.
Legislația prevede, în prezent, două modalități prin care pot fi primiți banii din Pilonul 2. Prima variantă este plata unică, prin care întreaga sumă disponibilă este achitată deodată.
A doua opțiune presupune plata în tranșe lunare egale, pe o perioadă de cel mult cinci ani. În acest caz, plata poate ajunge la maximum 60 de tranșe lunare egale.
Alegerea modalității de plată poate depinde de valoarea acumulată în cont și de tratamentul fiscal aplicabil sumelor respective. În funcție de aceste elemente, plățile eșalonate pot fi mai avantajoase. Pentru informații și sprijin privind această opțiune, participantul poate solicita detalii de la administratorul fondului de pensii.
Ce avantaje sunt asociate Pilonului 2
Unul dintre avantajele prezentate pentru Pilonul 2 este acumularea unor sume suplimentare față de pensia de stat. Economiile strânse în contul personal sunt destinate să ofere venituri suplimentare după retragerea din activitate, mai aproape de necesarul pentru menținerea standardului de viață.
Pilonul 2 oferă, de asemenea, protecție financiară pentru participant și familia sa. Banii pot fi accesați la pensionare sau în situația pensionării pentru invaliditate. În cazul decesului participantului, sumele acumulate în contul personal nu se pierd. Acestea pot fi transmise moștenitorilor legali sau testamentari, potrivit regulilor aplicabile.
Contribuția la Pilonul 2 face parte din contribuția de asigurări sociale achitată de participant. Nu este vorba despre un cost suplimentar separat, iar angajatorul are responsabilitatea declarării, reținerii și virării sumelor aferente.
Participantul este proprietarul banilor acumulați în contul său de Pilonul 2, iar legislația prevede mecanisme menite să îi protejeze interesele.
Sistemul presupune investiții reglementate și prudente, precum și existența unor mecanisme de siguranță, supraveghere și control. Aceste elemente fac parte din modul de funcționare al pensiilor private obligatorii.
Evoluția sumelor acumulate poate fi urmărită de participant prin verificarea online a contului personal de pensie privată. Astfel, informațiile referitoare la economiile existente pot fi consultate fără a aștepta momentul pensionării.
Pilonul 2 de pensii private obligatorii este prezentat ca un sistem modern de economisire, cu mecanisme de administrare și protecție reglementate, similar sistemelor existente în state dezvoltate membre ale Uniunii Europene și ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), potrivit apapr.ro.
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Mă numesc Antonia Hendrik și lucrez la Evenimentul Zilei din anul 2013, în redacția online. Din 2026 am făcut o schimbare importantă pe plan profesional, m-am transferat la capital.ro Pasiunea pentru actualitate și dorința de a fi conectată la evenimentele importante m-au determinat să aleg jurnalismul. În timpul activității mele de redactor online, am abordat tot felul de subiecte. Am scris despre politică națională și internațională, am urmărit teme din educație și social, dar și evenimente sportive, fiind pasionată de sport. Îmi place să documentez atent fiecare subiect și să ofer informații corecte și relevante cititorilor. Consider că jurnalismul presupune nu doar transmiterea știrilor, ci și înțelegerea contextului în care acestea se întâmplă. Experiențele profesionale acumulate la Evenimentul Zilei m-au ajutat să mă adaptez rapid cerințelor unei redacții dinamice și să privesc fiecare articol ca pe o nouă provocare, mai ales pe teme economice.
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