Se caută personal în această țară, iar salariile au crescut. Cât primește un îngrijitor pe oră

Germania a majorat salariile minime pentru angajații care lucrează în îngrijirea persoanelor vârstnice, într-un sector care se confruntă de mai mulți ani cu un deficit de personal. Noile niveluri de salarizare au intrat în vigoare deja și sunt stabilite în funcție de pregătirea profesională și de responsabilitățile asumate de fiecare categorie de angajați.

Măsura vizează aproximativ 1,3 milioane de persoane care lucrează în domeniul îngrijirii și a fost adoptată pe baza recomandărilor Comisiei pentru îngrijire. O altă majorare a salariilor minime este programată pentru 1 iulie 2027.

Autoritățile germane urmăresc, prin creșterea pragurilor salariale, să facă profesia mai atractivă într-un domeniu în care recrutarea de personal a devenit tot mai dificilă. În același timp, reprezentanții angajaților susțin că nivelul remunerației nu reflectă suficient responsabilitățile și cerințele specifice muncii de îngrijire a persoanelor vârstnice.

De la 1 iulie 2026, angajații fără calificare profesională trebuie să primească cel puțin 16,52 euro brut pentru fiecare oră lucrată. Pentru personalul auxiliar calificat din domeniul îngrijirii, pragul minim a fost stabilit la 17,80 euro brut pe oră.

Personalul medical calificat beneficiază de un nivel minim mai ridicat. Pentru această categorie, care include asistentele și asistenții medicali, salariul minim ajunge la 21,03 euro brut pe oră.

Noile valori reprezintă pragurile minime prevăzute pentru diferitele categorii profesionale și nu indică automat venitul efectiv al tuturor angajaților din sector. Potrivit ministrului german al Sănătății, Nina Warken, salariile medii din domeniul îngrijirii sunt deja, în multe situații, mai mari decât noile niveluri minime.

Pe lângă creșterea salariilor, angajații din sector beneficiază în continuare de nouă zile suplimentare de concediu plătit pe an. Acest drept a fost menținut și după intrarea în vigoare a noilor praguri de salarizare, potrivit ziarulromanesc.de.

Majorarea salariilor minime nu a încheiat însă discuțiile privind nivelul veniturilor din sectorul îngrijirii. Sindicatul german ver.di a criticat anterior nivelurile stabilite și a susținut că remunerația ar trebui să fie mai apropiată de cea acordată persoanelor aflate la începutul carierei în serviciul public.

Sylvia Bühler, membră a conducerii ver.di, a declarat că organizația sindicală își dorea o apropiere mai mare a veniturilor din îngrijire de salariile de debut din sectorul public. Propunerea nu a fost acceptată de angajatori.

Poziția sindicatului reflectă disputa privind nivelul de salarizare într-o profesie care presupune responsabilități față de persoane vârstnice și vulnerabile. Reprezentanții angajaților consideră că majorarea pragurilor minime nu rezolvă toate problemele legate de remunerația din acest domeniu.

În același timp, ministrul Sănătății a indicat că salariile efective ale multor angajați depășesc nivelurile minime stabilite. Diferența dintre salariul minim și venitul real depinde de categoria profesională, calificare și condițiile de angajare.

Creșterea salariilor are loc într-o perioadă în care Germania se confruntă cu un deficit semnificativ de personal în sectorul îngrijirii persoanelor vârstnice. Potrivit Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă, acest domeniu se află printre sectoarele în care angajatorii întâmpină cele mai mari dificultăți atunci când încearcă să găsească personal.

În prezent, în Germania sunt vacante peste 17.600 de posturi echivalente normei întregi în îngrijirea vârstnicilor. Ocuparea unui astfel de loc de muncă necesită, în medie, mai mult de 200 de zile, potrivit datelor citate de Merkur.

Situația este legată de necesarul tot mai mare de personal specializat într-o societate în care cererea pentru servicii de îngrijire este în creștere. Lipsa angajaților reprezintă una dintre problemele cu care se confruntă instituțiile și serviciile specializate din Germania.

Datele privind evoluția forței de muncă indică o presiune suplimentară asupra sectorului în următoarele decenii. Potrivit prognozelor Oficiului Federal de Statistică, până în 2049, Germania ar putea avea un deficit de până la 690.000 de lucrători calificați în domeniul îngrijirii.

Pe lângă majorarea salariilor, autoritățile germane au anunțat și alte măsuri destinate sectorului de îngrijire. Printre acestea se află reducerea birocrației și extinderea competențelor personalului medical.

Nina Warken a indicat aceste direcții ca parte a eforturilor de îmbunătățire a funcționării serviciilor de îngrijire. Reducerea sarcinilor administrative ar urma să permită personalului să se concentreze mai mult asupra activităților specifice profesiei.

Extinderea competențelor personalului medical este, de asemenea, menționată printre schimbările avute în vedere pentru sector. Măsurile sunt discutate într-un moment în care instituțiile de îngrijire se confruntă cu dificultăți în ocuparea posturilor disponibile. Pentru angajații din sector, noile salarii minime se aplică din 1 iulie 2026, iar următoarea creștere este stabilită pentru 1 iulie 2027.