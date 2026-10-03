Reciclarea deșeurilor electronice poate reprezenta o modalitate de valorificare a metalelor și, totodată, o sursă pentru consolidarea autonomiei economice. Industria electronică generează anual aproximativ 50 de milioane de tone de deșeuri, iar o parte dintre acestea conține resurse strategice care rămân insuficient valorificate.

O tonă de echipamente electronice scoase din uz poate conține până la 400 de grame de aur. Concentrația este de multe ori mai ridicată decât cea întâlnită în minele convenționale, unde cantitatea de aur depășește rareori 5 grame pe tonă.

În pofida cantității de metale care poate fi recuperată, până la 80% dintre deșeurile electronice nu ajung în sisteme organizate de reciclare. O parte dintre acestea este depozitată ilegal, ceea ce favorizează utilizarea unor metode periculoase pentru recuperarea aurului și a altor metale.

Printre substanțele care pot fi folosite în astfel de procese se numără mercurul și cianura. Recuperarea metalelor din dispozitivele electronice a devenit astfel și o problemă legată de modul în care sunt gestionate aceste deșeuri, dar și de tehnologiile utilizate pentru extragerea resurselor.

Cercetătorii de la ETH Zurich au dezvoltat o tehnologie destinată extracției ecologice a aurului din plăcile electronice. Soluția propusă utilizează zerul, iar proteinele provenite din industria lactatelor au un rol central în procesul de recuperare a metalului.

Proteinele sunt transformate în fibrile care funcționează asemenea unor bureți biologici. Acestea pot lega selectiv ionii de aur din soluția obținută după procesarea plăcilor electronice, permițând astfel separarea metalului de celelalte materiale.

Ulterior, materialul este încălzit, iar procesul duce la formarea unor granule de aur de 22 de carate. Metoda elimină utilizarea substanțelor chimice folosite în mod tradițional pentru astfel de operațiuni.

Potrivit informațiilor prezentate despre această tehnologie, procesul urmărește atât reducerea impactului asociat extracției aurului, cât și obținerea unei soluții competitive din punct de vedere economic. Recuperarea metalelor din electronice este astfel legată direct de posibilitatea valorificării unor materiale deja existente în dispozitivele scoase din uz.

Direcția urmărită prin această tehnologie vizează diminuarea dependenței de exploatarea minieră și dezvoltarea unei industrii de reciclare capabile să recupereze și să rafineze metalele existente în echipamentele electronice care nu mai sunt utilizate.

Procesul pornește de la colectarea deșeurilor electronice și continuă cu demontarea manuală a componentelor. Urmează procesarea biologică a proteinelor, extracția selectivă a metalelor și, ulterior, rafinarea acestora și transformarea lor în lingouri.

Prin această abordare pot fi recuperate și alte metale cu valoare economică. Printre acestea se află cuprul, argintul, nichelul și paladiul, iar recuperarea lor poate combina tehnici biologice cu procedee industriale.

Astfel, dispozitivele electronice scoase din uz nu reprezintă doar o categorie de deșeuri, ci și o sursă de materiale care pot fi reintroduse în circuitul economic. Colectarea și procesarea lor corespunzătoare permit valorificarea metalelor care altfel ar putea rămâne neutilizate.

Milioanele de computere, telefoane și alte dispozitive electronice aruncate conțin cantități importante de metale, iar o mare parte dintre aceste resurse rămâne nevalorificată. Colectarea și reciclarea corespunzătoare pot transforma deșeurile electronice într-o sursă pentru recuperarea unor materiale utilizate în economie.

Această perspectivă este asociată și cu ideea dezvoltării unei forme de autonomie economică bazate pe valorificarea resurselor deja existente. În loc ca metalele din dispozitivele scoase din uz să fie pierdute prin depozitare sau prin metode de procesare necontrolate, acestea pot fi recuperate și rafinate.

În acest context, aurul este considerat de unii analiști un activ important într-o economie globală caracterizată de tensiuni geopolitice, niveluri ridicate ale datoriilor și riscuri financiare. Metalul este menționat astfel alături de discuțiile despre resurse și protejarea capitalului.

În paralel, metalele fizice, precum lingourile de aur, monedele și argintul de investiții, rămân pentru unii investitori instrumente de protecție a capitalului în perioade de incertitudine. Recuperarea aurului și a celorlalte metale din deșeurile electronice aduce astfel în atenție o categorie de resurse care există deja în dispozitivele scoase din uz.