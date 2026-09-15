UPDATE: Circulația blocată la Pasajul Victoriei, pe fondul protestului. Reprezentanta crescătorilor acuză prezența unor persoane care „încearcă să provoace haos”

Fermieri și crescători de animale din mai multe județe ale țării protestează marți, 15 septembrie, în București, nemulțumiți de situația în care a ajuns sectorul agricol. Aceștia reclamă restricțiile impuse exporturilor de animale, sacrificarea animalelor din focarele de boală, scăderea prețurilor la lapte și cereale, precum și costurile tot mai mari cu motorina, îngrășămintele și creditele. Protestatarii s-au adunat în zona Muzeului Antipa, în apropierea Guvernului, și spun că sunt pregătiți să rămână două-trei zile, până când vor primi soluții din partea autorităților.

Traficul rutier a fost întrerupt pe ambele sensuri de mers în zona Pasajului Victoriei, în contextul manifestației din apropierea Guvernului. Circulația tramvaielor este, de asemenea, oprită.

Polițiștii rutieri sunt prezenți în zonă și intervin pentru gestionarea situației din trafic și pentru ca circulația să poată fi reluată în siguranță.

Forțele de ordine le-au cerut participanților la manifestație să respecte indicațiile polițiștilor și jandarmilor și să nu blocheze căile de circulație.

Pe fondul incidentelor, Constanța Ștefan, președinta Asociației Agricole „Țara Loviștei”, a declarat la Digi24 că persoanele care ar fi provocat tensiuni nu i-ar reprezenta pe crescătorii de animale veniți la București.

„Oamenii noștri sunt cam dezamăgiți, pentru că se vede cu ochiul liber cum au apărut niște persoane, unele cu niște steaguri foarte, foarte înalte. Se vede și după cum sunt îmbrăcați că nu sunt ciobanii noștri, care într-adevăr încearcă să dirijeze într-un fel sau altul ciobanii și să provoace haos”, a declarat Constanța Ștefan.

Aceasta susține, pe baza informațiilor primite de la oierii aflați la protest, că primul incident ar fi avut loc după o presupusă instigare a deputatului Ciprian Ciubuc, de la SOS România. Afirmația îi aparține reprezentantei asociației.

„Se pare că primul incident care a avut loc a fost la instigarea domnului Ciubuc, deputat din Parlamentul României. Așa au spus ciobanii, că Ciubuc i-a instigat. Deci i-a pus să urle, să arunce și a fost de ajuns să fie doi ciobani acolo, că-n rest au fost alte persoane care nu făceau parte din grup”, a afirmat aceasta.

Constanța Ștefan s-a delimitat și de unele dintre grupurile care au apărut cu steaguri în apropierea sediului Guvernului.

„Nu sunt reprezentanții ciobanilor și am mai observat cum s-apropie oamenii de garduri, cum jandarmii dau cu spray sau se agită. A venit un șir foarte mare de jandarmi din partea stângă, dreapta, cum mă uit eu acum la Guvern, din partea stângă. Parcă sunt mai mulți acum jandarmi și mașini de jandarmi decât protestatari”, a spus ea.

Reprezentanta crescătorilor a afirmat și că ar fi primit informații potrivit cărora șapte autocare cu oieri ar fi fost oprite în zona Podului Grant și nu ar fi fost lăsate să ajungă în Piața Victoriei. Informația reprezintă afirmația acesteia și nu este confirmată independent.

Președinta Asociației Agricole „Țara Loviștei” spune că manifestația nu ar avea un organizator unic, crescătorii deplasându-se individual către București din cauza problemelor cu care se confruntă sectorul.

„Nu este protest organizat. Nu poate să și-l asume nimeni pentru că situația a ajuns atât de groaznică în rândul oierilor, că fiecare s-a pus pe mașină și a pornit spre București. Pentru că trebuie să tragem un semnal de alarmă. Nu se poate, ca nimănui în țara asta, atunci când sunt probleme să nu-i pese. Pentru ce mai avem autorități? Haos nu este numai în piață. Haos este la nivelul întregii țări. Haos este la nivel de guvernare, de conducere a țării. Nu se poate”, a declarat aceasta.

Ea susține că oierii au venit la București pentru o manifestație pașnică, iar printre principalele lor nemulțumiri se numără sacrificarea animalelor și problemele privind exporturile.

„A ajuns România mai rău ca în junglă. Fiecare face ce vrea. Noi am venit aici să manifestăm pașnic, să ia măsuri, să nu ne mai omoare oile, să ne dea drumul la export, să putem să trăim. Și aici sunt persoane care probabil au și alte interese decât aceea de a ne rezolva ceva din probleme. Se vede după steagurile pe care le au. Și noi cât de cât ne cunoaștem între noi, să știți. Nu știm cine sunt.”

Lista de revendicări a crescătorilor ar fi fost deja transmisă Guvernului, potrivit Constanței Ștefan. Aceasta spune că protestul va continua în lipsa unui dialog cu reprezentanții Executivului.

„Protestul va continua atâta timp până Guvernul nu ne bagă în seamă. De azi-dimineață am făcut cunoscută lista noastră de revendicări. A fost depusă și la Guvern și peste tot. Atâta timp cât nimeni nu vrea să discute cu noi, noi vom continua”, a declarat reprezentanta Asociației Țara Loviștei.

Situația a degenerat în timpul protestului din zona Guvernului. Potrivit Jandarmeriei Capitalei, unii dintre participanți au forțat dispozitivul format din jandarmi și panouri metalice și au aruncat obiecte contondente către forțele de ordine. Jandarmii au folosit punctual pulverizatoare cu substanță iritant-lacrimogenă.

În urma incidentelor, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Este vorba despre doi bărbați, în vârstă de 49 și 61 de ani, și o femeie de 53 de ani. Aceștia acuzau probleme respiratorii după expunerea la gaze lacrimogene și au fost evaluați de echipajele SMURD. Niciuna dintre cele trei persoane nu a necesitat transportul la spital.

„Participanții au forțat dispozitivul de jandarmi și de panouri metalice instalate pentru protecția tuturor participanților și au aruncat cu obiecte contondente asupra forțelor de ordine. În acest context, pentru păstrarea climatului de siguranță al adunării publice, jandarmii, prin elementele de dialog, au făcut apeluri la calm și au recomandat participanților să respecte măsurile preventive adoptate. Unii dintre participanți au refuzat să respecte recomandările forțelor de ordine și au exercitat presiuni asupra dispozitivului de jandarmi, motiv pentru care a fost folosit pulverizatorul individual cu substanță iritant-lacrimogenă, punctual”, a transmis Jandarmeria București.

Până în acest moment, două persoane au fost conduse la sediul Secției 4 Poliție. Potrivit Jandarmeriei, niciun jandarm nu a fost rănit în incidente.

Jandarmeria Capitalei a mai transmis că participanții au forțat dispozitivul de ordine și au pătruns pe șoseaua Pavel D. Kiseleff, unde au blocat traficul rutier.

„Subliniem faptul că acest comportament este de natură să îi pună pe participanții la adunarea publică înșiși în pericol și să afecteze drepturile celorlalți cetățeni ai Capitalei și climatul de ordine publică, afectând, deopotrivă, și rutele de deplasare ale autospecialelor cu regim prioritar (ambulanța, pompierii ș.a.), precum și mijloacele de transport în comun.

Reiterăm apelul nostru la calm și cooperare a participanților cu forțele de ordine, pentru desfășurarea în condiții de siguranță a adunării publice”, au precizat jandarmii.

Efectivele de jandarmi din zonă au fost suplimentate.

În timpul manifestației, participanții au continuat să scandeze și au transmis că nu intenționează să renunțe la protest. Din mulțime se aud scandările:

„Nu plecăm!

Nu cedăm!

Să vă fie frică, poporul se ridică!”

Anterior, fermierii afirmaseră că sunt pregătiți să rămână în București inclusiv două-trei zile și că au venit cu provizii și haine de schimb.

În apropierea manifestației, AUR a organizat „Ziua Porților Deschise” la sediul partidului din zona Guvernului. În jurul orei 09:30, George Simion a urcat pe scena amenajată la sediu, în fața a aproximativ 100 de persoane.

„Aud, ca de fiecare dată, că statul totalitar încearcă să facă diferite scheme. Aveți grijă să nu fiți implicați și să nu vă lăsați cuprinși de diferite provocări făcute de infiltrați. În timpul zilei sunteți bineveniți la sediu. E un protest care va dura și pe parcursul zilei, o să fie de anduranță, așa că suntem foarte aproape”, a declarat Simion.

Ulterior, după escaladarea situației din Piața Victoriei, liderul AUR a făcut un apel public la calm.

„Le cer fermierilor și tuturor protestatarilor să manifesteze pașnic, calm și responsabil. Fac apel și la forțele de ordine să acționeze cu reținere și profesionalism. Nu trebuie să cădem în capcana provocatorilor sau a unor interese străine care încearcă să ne dezbine și să discrediteze această luptă legitimă.”

Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București a transmis că accesul protestatarilor în zona delimitată cu panouri metalice din Piața Victoriei nu este restricționat sau blocat. Precizarea vine în contextul în care o parte dintre fermieri au refuzat să intre în perimetrul stabilit pentru manifestație și au rămas în zona Muzeului Antipa.

„În acest moment, grupul de manifestanți se află pe trotuarul din fața Muzeului Național de Istorie Naturală ‘Grigore Antipa’ din proprie inițiativă. Pentru siguranța tuturor participanților și pentru asigurarea bunei desfășurări a traficului rutier din zonă, a fost amenajat un spațiu special delimitat în alveola centrală a Pieței Victoriei, care să permită separarea zonelor și menținerea unor spații de siguranță”, a transmis Jandarmeria Capitalei.

Potrivit instituției, accesul în zona securizată este deschis oricărei persoane care dorește să protesteze pașnic, iar măsurile luate de jandarmi au „exclusiv un caracter preventiv și de protecție”.

„Astfel, le recomandăm participanților să coopereze cu forțele de ordine și să se deplaseze în spațiul delimitat în alveola centrală, configurat special pentru a le garanta dreptul la liberă exprimare în condiții de siguranță”, a mai transmis Jandarmeria.

La protest participă producători agricoli și crescători de animale veniți din mai multe zone ale țării, printre care și fermieri din județul Botoșani.

Aceștia susțin că situația financiară a exploatațiilor s-a deteriorat puternic, în condițiile în care prețurile obținute pentru produsele agricole au scăzut, în timp ce cheltuielile au continuat să crească.

„S-a ajuns prea departe cu prețurile la ora actuală, inclusiv cu prețul la lapte și așa mai departe. Sunt foarte multe credite și inputuri pe care nu putem să le acoperim. Asta este realitatea. De aceea ne-am unit și sperăm să ne unim cât mai mulți”, spune unul dintre fermieri, potrivit Antena3 CNN

Un alt producător descrie diferența dintre evoluția prețurilor produselor agricole și cea a costurilor suportate de ferme.

„Nu plecăm de bine. S-a ajuns prea departe cu prețurile actuale, cu cerealele și cu prețul laptelui. De 20 de ani, prețul laptelui și al cerealelor a rămas același, în timp ce scumpirile s-au triplat, nu s-au dublat”, spune fermierul.

Una dintre cele mai mari probleme reclamate de crescătorii de animale este prețul laptelui.

Potrivit informațiilor prezentate de protestatari, în trimestrul al doilea din 2026, prețul mediu al producției agricole din Uniunea Europeană a scăzut cu 5,8% comparativ cu aceeași perioadă din 2025. În cazul laptelui, reducerea a fost de 16,6%, iar prețurile cerealelor au coborât în medie cu 5,6%.

Fermierii afirmă că efectele se resimt direct în veniturile exploatațiilor.

„Anul trecut, prețul laptelui era de 2 lei, chiar 2 lei și 40 de bani. Acum este 1 leu și 60 de bani. Am ajuns la nivelul de acum 10 sau 11 ani”, spune un crescător de animale.

O altă nemulțumire majoră este legată de costurile carburanților. Fermierii spun că scumpirea motorinei pune o presiune suplimentară asupra exploatațiilor și afectează inclusiv pregătirea următorului sezon agricol.

„Cea mai mare problemă pentru noi este prețul laptelui, pentru că ne ocupăm în primul rând cu zootehnia. Apoi este motorina. La 11 lei litrul, cât este acum, cred că nu mai putem face agricultură. Încet-încet, câte unul ne stingem. Se termină cu agricultura.”

Un alt protestatar descrie aceeași presiune asupra bugetelor fermelor:

„Prețul laptelui este mic, cerealele sunt ieftine, iar motorina este scumpă. Nu ne descurcăm. Avem copii la școală, cheltuieli cu motorina și cu hrana animalelor.”

Producătorii agricoli reclamă și povara creditelor și contractelor de leasing pentru utilajele necesare activității.

Aceștia spun că avansurile încasate din subvenții au fost deja utilizate pentru efectuarea lucrărilor agricole, iar veniturile actuale nu sunt suficiente pentru acoperirea tuturor obligațiilor.

Unii crescători susțin că sunt nevoiți să vândă animale pentru a putea achita ratele.

„Avem împrumuturi la bănci și contracte de leasing pentru tractoare, încărcătoare, combine și tocători. Trebuie să plătim. Dacă nu avem bani, mai vindem o vacă, un vițel, un porc, o capră sau o oaie”, explică unul dintre crescătorii de animale.

Fermierii s-au așezat pe spațiul verde din fața Muzeului Antipa, în timp ce efectivele de jandarmi se află în zona din apropierea Guvernului.

Au existat și discuții în contradictoriu între manifestanți și forțele de ordine, după ce o parte dintre fermieri au refuzat să intre în perimetrul delimitat pentru desfășurarea protestului.

„Țarcurile sunt pentru animale, nu pentru oameni”, a spus unul dintre fermieri, referindu-se la spațiul stabilit pentru manifestanți.

Potrivit informațiilor de la fața locului, crescătorii de animale care au asupra lor bastoane sau bâte tradiționale de cioban sunt legitimați de jandarmi și li se solicită să lase aceste obiecte într-o zonă controlată de forțele de ordine, urmând să le recupereze la plecare.

Fermierii susțin că nu intenționează să plece până când autoritățile nu le vor prezenta soluții concrete. Unii dintre participanți au venit pregătiți cu provizii și haine de schimb și spun că pot rămâne în Capitală două sau trei zile.

Mobilizarea națională a fost anunțată pentru 15 septembrie. Printre principalele nemulțumiri ale crescătorilor de ovine se numără prelungirea restricțiilor asupra exporturilor de animale vii.

Protestatarii cer intervenția autorităților pentru limitarea pierderilor și avertizează că, în lipsa unor măsuri, tot mai multe exploatații agricole riscă să își înceteze activitatea.