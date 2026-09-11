Fermierii români, abandonați de Guvern. Gabriel Florea avertizează că agricultura se apropie de faliment: Este dovada unui eșec grav

Agricultura românească este pusă sub presiune de creșterea puternică a costurilor de producție și de scăderea prețurilor la care fermierii își vând produsele. Deputatul AUR Gabriel Florea acuză Guvernul că abandonează agricultura românească într-un moment în care fermierii sunt afectați din două direcții: importurile din Ucraina au exercitat o presiune uriașă asupra prețurilor producției autohtone, în timp ce inputurile agricole s-au scumpit puternic, România ajungând printre țările Uniunii Europene cu cele mai mari creșteri în acest domeniu.

Gabriel Florea a transmis joi, 10 septembrie, printr-un comunicat, că agricultura românească este prinsă între scumpirea inputurilor și prăbușirea prețurilor la poarta fermei. Deputatul AUR susține că, în acest context, Guvernul asistă nepăsător la ceea ce consideră a fi distrugerea uneia dintre cele mai importante ramuri ale economiei naționale, conform Agrointel.

Gabriel Florea atrage atenția că România a ajuns pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește creșterea prețurilor inputurilor agricole în trimestrul al doilea din 2026. Majorarea a fost de 11,7%, nivel de peste două ori mai mare decât media înregistrată la nivel european, de 4,7%.

Deputatul AUR consideră că diferența dintre evoluția din România și media Uniunii Europene indică un eșec grav al politicilor aplicate de actuala guvernare în domeniul agriculturii.

Potrivit lui Gabriel Florea, situația este cu atât mai dificilă cu cât scumpirea costurilor de producție are loc în paralel cu reducerea veniturilor obținute de fermieri. La nivel european, prețurile produselor agricole au scăzut cu 5,8%. În același timp, prețul laptelui s-a redus cu 16,6%, iar prețurile cerealelor au coborât cu 5,6%.

Deputatul subliniază că agricultura depinde de energie, motorină, îngrășăminte și alte inputuri esențiale. Prin urmare, creșterea prețurilor acestora se reflectă direct în costurile de producție suportate de fermieri.

În opinia sa, atunci când agricultorii nu mai pot absorbi aceste costuri suplimentare, presiunea ajunge inevitabil asupra prețurilor alimentelor plătite de consumatori.

„Este o diferență uriașă și este dovada unui eșec grav al politicilor pe care actuala guvernare le aplică în agricultură. Situația devine și mai gravă dacă ne uităm la ce se întâmplă în același timp cu veniturile fermierilor. În timp ce costurile de producție explodează, prețurile produselor agricole au scăzut la nivel european cu 5,8%, iar laptele s-a ieftinit cu 16,6%, în timp ce prețurile cerealelor au scăzut cu 5,6%. Agricultura nu poate funcționa fără energie, motorină, îngrășăminte și alte inputuri esențiale, astfel că aceste scumpiri se duc direct în costul de producție. Iar când fermierul nu mai poate absorbi aceste costuri, ele ajung inevitabil în prețul alimentelor plătite de fiecare român”, a avertizat deputatul.

Gabriel Florea susține că presiunea asupra fermierilor români este amplificată de importurile din Ucraina. Acestea au afectat deja producătorii agricoli prin presiunea exercitată asupra pieței interne și au contribuit, potrivit deputatului AUR, la scăderea prețurilor pentru producția agricolă autohtonă.

În același timp, agricultorii trebuie să facă față creșterii puternice a costurilor inputurilor. Astfel, după ce au fost nevoiți să își vândă producția la prețuri tot mai mici, fermierii suportă cheltuieli tot mai mari pentru a continua să producă.

Deputatul AUR avertizează că această combinație pune o presiune suplimentară pe fermele românești și poate împinge și mai mulți producători către faliment.

Florea susține că, în loc să protejeze producția autohtonă, Guvernul riscă să accentueze dependența României de importuri. În scenariul indicat de deputat, consecințele ar putea fi dispariția unor ferme, lăsarea unor terenuri nelucrate, reducerea producției agricole românești și creșterea dependenței țării de produsele alimentare cumpărate din exterior.

Potrivit lui Gabriel Florea, situația fermierilor este rezultatul unei presiuni venite simultan din partea pieței și a costurilor de producție. Pe de o parte, agricultorii se confruntă cu prețuri mai mici pentru produsele pe care le comercializează, pe fondul presiunii exercitate de importurile din Ucraina. Pe de altă parte, costurile pentru producție cresc, ceea ce reduce și mai mult marja de care dispun fermele.

Deputatul AUR consideră că menținerea acestei situații poate avea efecte asupra întregii agriculturi românești, prin dispariția unor producători, reducerea suprafețelor cultivate și diminuarea producției autohtone.