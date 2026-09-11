Omar Hayssam iese din închisoare. Instanța a admis definitiv cererea de eliberare condiționată

Omar Hayssam, condamnat pentru terorism în dosarul răpirii celor trei jurnaliști români în Irak, va fi eliberat condiționat, după ce Tribunalul Ilfov a admis vineri, 11 septembrie, cererea sa. Hotărârea instanței este definitivă și nu mai poate fi atacată.

Sirianul executa o pedeapsă cumulată de 24 de ani și patru luni de închisoare, stabilită în urma contopirii pedepselor primite în mai multe dosare. Condamnările sale au vizat atât dosarul răpirii jurnaliștilor români în Irak, cât și o serie de infracțiuni economice.

Numele lui Omar Hayssam este legat de unul dintre cele mai mediatizate cazuri din România postdecembristă, cel al răpirii jurnaliștilor Marie Jeanne Ion, Sorin Mișcoci și Ovidiu Ohanesian, capturați la Bagdad în martie 2005.

În februarie 2008, Hayssam a fost condamnat definitiv, în lipsă, la 20 de ani de închisoare pentru implicarea în răpirea celor trei jurnaliști.

De-a lungul anilor, acesta a primit însă și alte condamnări. În dosarul „Volvo Truck”, Omar Hayssam a fost condamnat la 16 ani de închisoare pentru înșelarea unor firme de leasing. Potrivit acuzațiilor, mai multe capete de tractor Volvo obținute prin leasing au fost exportate cu documente false în Siria și Egipt.

În dosarul „Foresta Nehoiu”, acesta a primit o condamnare definitivă de trei ani de închisoare pentru fraudă. Hayssam a mai fost condamnat și la doi ani de închisoare pentru trecerea frauduloasă a frontierei.

O altă condamnare importantă a fost pronunțată în dosarul „Manhattan”, în care Hayssam a fost judecat pentru infracțiuni economice.

În 2016, Curtea de Apel București a stabilit definitiv că acesta urma să execute 24 de ani și patru luni de închisoare, după contopirea și sporirea pedepselor.

Dosarul „Manhattan” a vizat, între altele, transferarea patrimoniilor unor societăți din grupul controlat de Hayssam. Procurorii DIICOT susțineau că au fost contractate împrumuturi bancare în numele unor companii, după care patrimoniile acestora au fost transferate către alte societăți din grup.

În 2006, Omar Hayssam a fost eliberat din detenție după ce a invocat probleme grave de sănătate, susținând că suferea de cancer în fază terminală. Ulterior, acesta a reușit să fugă din România.

Plecarea sa din țară a provocat la vremea respectivă un scandal instituțional major. În urma fugii lui Hayssam, șefii SRI, SIE și DGIPI, precum și procurorul general al României au părăsit funcțiile.

După șapte ani, în iulie 2013, Omar Hayssam a fost readus în România și încarcerat pentru executarea pedepselor primite.

Omar Hayssam a încercat și anterior să obțină eliberarea condiționată. În noiembrie 2023, Judecătoria Moreni i-a respins o astfel de cerere ca neîntemeiată și a stabilit că situația sa putea fi rediscutată după 25 octombrie 2024.

O altă cerere a fost respinsă în 2024. Instanța a reținut atunci poziția comisiei din penitenciar, potrivit căreia perioada executată nu era suficientă pentru atingerea scopului pedepsei, fiind avute în vedere și multiplele infracțiuni pentru care fusese condamnat.

Situația s-a schimbat acum. Tribunalul Ilfov a admis vineri, 11 septembrie, cererea de eliberare condiționată formulată de Omar Hayssam. Hotărârea este definitivă și nu mai poate fi atacată, astfel că acesta urmează să fie pus în libertate.