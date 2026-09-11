BCE pregătește terenul pentru noi majorări ale dobânzilor. Scumpirea energiei reaprinde temerile privind inflația

Banca Centrală Europeană ar putea continua să majoreze ratele dobânzilor în lunile următoare, dacă prețurile petrolului și gazelor rămân ridicate și scumpirile se transmit către alte bunuri și servicii din zona euro. Doi oficiali ai BCE au lăsat deschisă vineri posibilitatea unor noi creșteri, după ce instituția a majorat deja joi dobânda de politică monetară de la 2,25% la 2,50%.

Piețele monetare anticipează în prezent cel puțin încă trei majorări ale dobânzii BCE în următorul an, în contextul în care războiul a provocat noi tensiuni pe piețele energetice.

BCE a crescut joi costurile de împrumut pentru a doua oară în acest an. Surse citate de Reuters au declarat că oficialii băncii centrale se așteaptă la o înăsprire suplimentară a politicii monetare în următoarele luni, iar o nouă intervenție ar putea avea loc chiar în octombrie.

Președintele Bundesbank, Joachim Nagel, a declarat că BCE ar putea fi nevoită să ducă dobânzile într-o zonă care să frâneze moderat economia, în funcție de evoluția inflației și, în special, a energiei.

„Nu exclud posibilitatea de a intra pe un teritoriu moderat restrictiv, dar, așa cum am spus, depinde foarte mult de evoluția prețurilor la energie, de evoluția tabloului inflaționist în cursul lunii următoare”, a declarat Joachim Nagel pentru CNBC.

Prin decizia de joi, rata dobânzii de politică monetară a fost majorată de la 2,25% la 2,50%. Nivelul se află la limita superioară a intervalului considerat neutru, care, în principiu, nici nu stimulează, nici nu frânează economia.

Perspectiva continuării ciclului de creștere a dobânzilor începe să fie reflectată și în așteptările investitorilor. Piețele monetare estimează cel puțin încă trei majorări ale ratelor BCE în următoarele 12 luni.

Ülo Kaasik, guvernatorul băncii centrale a Estoniei, consideră că astfel de așteptări sunt „de înțeles”, având în vedere evoluția recentă a prețurilor carburanților și posibilitatea ca scumpirile să ajungă și la alimente.

„Evoluțiile recente de pe piețele energetice, de exemplu, indică posibilitatea ca majorarea prețurilor la gaze și carburanți să fie mult mai amplă și să dureze mai mult decât s-a anticipat în prognoză”, a afirmat acesta într-o postare pe blog.

Riscurile generate de energie sunt semnalate și de guvernatorul băncii centrale a Sloveniei, Primož Dolenc. Acesta a avertizat asupra „creșterii costurilor energiei și electricității în lunile de toamnă și iarnă”.

Problema pentru BCE este riscul ca șocul energetic să nu rămână limitat la carburanți, gaze și electricitate, ci să se transmită către alte prețuri din economie, menținând inflația la un nivel ridicat.

BCE și-a revizuit deja joi ușor în creștere estimările privind evoluția economiei și a inflației. Noile prognoze nu reflectă însă cele mai recente fluctuații ale prețurilor la energie, ceea ce lasă deschisă posibilitatea unor noi măsuri de înăsprire a politicii monetare.