ANM avertizează că România intră într-un episod de răcire accentuată. Temperaturile scad puternic în weekend

Vremea trece de la o extremă la alta în acest sfârșit de săptămână. După o zi de vineri cu temperaturi de până la 36 de grade Celsius, caniculă și disconfort termic, vremea se va schimba radical începând de sâmbătă, când o masă de aer foarte rece va pătrunde în țară. Ploile vor acoperi mare parte din teritoriu, iar temperaturile vor scădea semnificativ, în special în vestul, centrul și nord-vestul țării.

Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat că vineri este ultima zi în care temperaturile vor caracteriza o vreme deosebit de caldă pentru această perioadă. În cele opt județe aflate sub incidența codului portocaliu sunt prognozate temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic.

„Cel puțin la acest moment, așa cum arată informațiile meteorologice, vorbim de ultima zi în care temperaturile vor caracteriza o vreme deosebit de caldă pentru perioada în care ne aflăm. Temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic în cele opt județe aflate sub incidența codului portocaliu”, a declarat Elena Mateescu la Digi24.

Temperaturile maxime vor ajunge vineri la 33-36 de grade Celsius în zonele aflate sub cod portocaliu. În aria aflată sub cod galben, care vizează zone din sudul, centrul și nord-vestul țării, valorile termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade Celsius.

În restul țării, temperaturile vor fi mai scăzute, în special în jumătatea estică, unde se vor înregistra valori cuprinse între 25 și 30-31 de grade Celsius.

Schimbarea vremii va începe chiar de sâmbătă, când masa de aer foarte rece care va ajunge în zona țării noastre va aduce diferențe importante de temperatură. În partea de vest, centru și nord-vest, în special în regiunile intracarpatice, maximele vor coborî la numai 19-23 de grade Celsius. Diferența va fi semnificativă față de vineri, când în vestul țării sunt așteptate temperaturi de 30-31 de grade Celsius.

În sudul țării, vremea va rămâne mai caldă și sâmbătă, cu temperaturi care pot ajunge la 30-31 de grade Celsius. Răcirea se va accentua însă duminică și va fi resimțită în întreaga țară.

„Deja mâine, masa de aer foarte rece care va aborda și zona țării noastre va aduce diferențe de temperaturi, cel puțin în partea de vest, centru, nord-vest a țării, în special în regiunile intracarpatice, de numai 19 până la 23 de grade, în contextul în care astăzi, în vestul țării, așteptăm valori de 30-31 de grade”, a mai spus Elena Mateescu.

Pentru ziua de duminică sunt prognozate temperaturi maxime cuprinse între 20 și 27 de grade Celsius la nivel național. În București, valorile termice se vor situa în jurul a 23-25 de grade Celsius.

Prin urmare, dacă vineri temperaturile vor ajunge până la 33-36 de grade în vestul țării, sâmbătă maximele din această regiune vor scădea la 19-23 de grade. În sud, temperaturile vor rămâne sâmbătă la valori de până la 30-31 de grade, însă duminică vor coborî și aici până la 23-25 de grade Celsius.

„De duminică vom resimți masa de aer mai rece în întreaga țară, pentru că maximele se vor situa cel mult între 20 și 27 de grade, cu doar 23-25 de grade în Capitală”, a precizat directorul ANM.

Pe lângă schimbarea temperaturilor, ANM a emis și o informare meteorologică privind fenomenele de instabilitate atmosferică. Aceasta este valabilă de vineri, de la ora 12:00, până duminică seara, la ora 20:00.

În cursul zilei de vineri și în noaptea care urmează, în partea de vest, nord și centru a țării sunt așteptate averse care pot avea și caracter torențial. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat și, izolat, pot depăși 30 de litri pe metru pătrat.

Sâmbătă și duminică, fenomenele de instabilitate atmosferică se vor manifesta cu precădere în sud-estul și centrul țării.

Schimbarea va fi deosebit de vizibilă și în București, unde diferențele de temperatură se vor instala de la o zi la alta. Răcirea va începe să fie resimțită mai ales în regiunile intracarpatice pe parcursul zilei de sâmbătă, urmând ca duminică scăderea temperaturilor să se manifeste în întreaga țară.