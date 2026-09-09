Prognoza meteo, 9 septembrie 2026. Unde vor fi temperaturi caniculare

Agenția Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru 9 septembrie. Meteorologii anunță o vreme în general caldă, cu temperaturi ridicate în mai multe regiuni ale țării.

Cerul va fi predominant senin, iar vântul va avea intensitate slabă și moderată. Temperaturile minime vor coborî până la 2-4 grade în depresiunile din Carpații Orientali, în timp ce în Dealurile de Vest se vor înregistra valori de până la 20 de grade.

Pe parcursul nopții, în unele zone se poate forma ceață, fenomenul urmând să apară izolat. În același timp, valorile termice diurne vor continua să crească ușor, astfel că vremea va deveni călduroasă în vestul și nord-vestul țării, dar și local în centru și sud.

În Câmpia de Vest, temperaturile vor ajunge izolat la valori caniculare. În Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei, temperaturile se vor menține deosebit de ridicate pentru această perioadă a anului.

Cerul va rămâne mai mult senin în cea mai mare parte a țării. Spre sfârșitul intervalului, în vestul teritoriului vor apărea unele înnorări și, izolat, sunt posibile ploi slabe, de scurtă durată.

Vântul va sufla slab și moderat, însă temporar va prezenta ușoare intensificări în anumite regiuni. În Banat și Moldova, vitezele vor ajunge în general la 40-45 km/h pe arii restrânse. Intensificări ale vântului sunt prognozate și în Carpații Meridionali și de Curbură, unde rafalele pot atinge 50-60 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 23-24 de grade pe litoral și 34-35 de grade în Câmpia de Vest. Diferențele dintre regiuni vor fi astfel semnificative, cu cele mai ridicate valori în vestul țării și cele mai scăzute pe litoral.

În timpul nopții, minimele vor varia între 5-7 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral. Ceața va apărea izolat, mai ales în zonele favorabile formării acestui fenomen.

În București, vremea va deveni călduroasă, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperatura minimă din Capitală va fi cuprinsă între 12 și 15 grade. Nu sunt indicate fenomene meteorologice importante pentru intervalul menționat, iar aspectul predominant al vremii va fi unul calm și călduros.

În restul țării, vremea va rămâne călduroasă în regiunile sudice și estice, precum și pe arii restrânse în centrul teritoriului. Cerul va fi variabil în aceste zone, în timp ce în vest, nord-vest și la munte instabilitatea atmosferică va începe să crească.

În vestul și nord-vestul țării, precum și în zona montană, sunt prognozate perioade cu înnorări accentuate. Pe alocuri vor fi averse, iar cantitățile de apă vor ajunge la 2-10 l/mp și, izolat, vor depăși 15 l/mp.

Ploile pot fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va avea în continuare intensitate slabă și moderată, însă pe arii restrânse vor exista intensificări, cu viteze la rafală de aproximativ 40-50 km/h.

Intensificările vântului sunt așteptate în special în regiunile estice, vestice și nordice. Unele dintre acestea pot fi de scurtă durată și asociate episoadelor de ploaie.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade și 34 de grade în sudul Banatului. În ceea ce privește valorile nocturne, acestea vor varia între 8 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral.

Mai ales pe timpul nopții, ceața va apărea izolat. Evoluția vremii va fi diferită de la o regiune la alta, cu temperaturi ridicate în sud și est și cu o creștere a instabilității atmosferice în vest, nord-vest și în zona montană.