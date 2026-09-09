Bani de la stat pentru mamele care nu au lucrat. Condiția care trebuie îndeplinită în 2026

Indemnizația pentru creșterea copilului poate fi acordată și persoanelor care nu au avut un loc de muncă înainte de nașterea copilului. OUG nr. 111/2010 stabilește mai multe perioade care sunt tratate, pentru stabilirea dreptului, în mod similar lunilor în care au fost obținute venituri. Printre beneficiari se pot afla, în funcție de situație, studenții, șomerii sau persoanele care au beneficiat anterior de anumite concedii și indemnizații.

Regula de bază este prevăzută de OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor. Pentru a beneficia de acest drept, solicitantul trebuie să aibă cel puțin 12 luni eligibile în ultimii doi ani anteriori datei nașterii copilului.

Aceste 12 luni nu trebuie însă să reprezinte în mod obligatoriu 12 luni lucrate cu contract individual de muncă.

Potrivit OUG nr. 111/2010, sunt luate în considerare veniturile din salarii și asimilate salariilor, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, precum și veniturile din activități agricole, silvicultură și piscicultură, în condițiile stabilite de actul normativ.

Legea stabilește însă și o serie de perioade asimilate. Astfel, o persoană poate îndeplini condiția celor 12 luni chiar dacă, într-o parte sau în întreaga perioadă relevantă, nu a obținut efectiv venituri din muncă.

Este motivul pentru care lipsa unui loc de muncă înainte de naștere nu înseamnă automat pierderea dreptului la indemnizația pentru creșterea copilului.

OUG nr. 111/2010 enumeră situațiile care pot fi considerate perioade asimilate la stabilirea celor 12 luni necesare.

În această categorie intră, în condițiile prevăzute de lege, perioadele în care persoana a beneficiat de indemnizație de șomaj ori s-a aflat în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă în vederea acordării acesteia.

Pot conta, de asemenea, anumite concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, perioadele în care persoana a beneficiat anterior de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului, concediul fără plată pentru creșterea copilului și concediul de acomodare.

Actul normativ cuprinde și alte situații speciale, astfel că eligibilitatea trebuie verificată în funcție de situația concretă a solicitantului.

O situație importantă este cea a persoanelor care au urmat cursurile de zi ale unei forme de învățământ.

OUG nr. 111/2010 include între perioadele care pot fi luate în considerare anumite perioade de studii, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. Sunt reglementate inclusiv anumite intervale dintre diferite forme de învățământ sau de după finalizarea studiilor.

Prin urmare, o mamă care a fost studentă și nu a avut contract de muncă poate avea dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului. Nu simpla calitate de student este însă suficientă, ci trebuie verificat dacă perioada respectivă se încadrează în condițiile stabilite de OUG nr. 111/2010.

Aceeași regulă de principiu se aplică unei persoane fără loc de muncă. Faptul că nu este angajată nu generează, de unul singur, dreptul la indemnizație. Cele 12 luni trebuie să fie acoperite de venituri eligibile, de perioade asimilate sau de o combinație între acestea.

OUG nr. 111/2010 stabilește că indemnizația lunară reprezintă 85% din media veniturilor nete realizate în cele 12 luni luate în calcul pentru stabilirea dreptului.

Indemnizația este supusă unor limite stabilite de lege, astfel că suma plătită nu poate coborî sub pragul minim și nici nu poate depăși plafonul maxim prevăzut de actul normativ.

Pentru persoanele ale căror 12 luni eligibile sunt constituite exclusiv din perioade asimilate și care nu au venituri pe baza cărora să fie determinată o medie mai mare, devine relevant pragul minim prevăzut de legislație.

O modificare importantă pentru beneficiari a intrat în vigoare în august 2025. Legea nr. 141/2025 a modificat regimul contribuției de asigurări sociale de sănătate, iar indemnizațiile acordate în baza OUG nr. 111/2010 au intrat sub incidența noilor reguli.

În consecință, pentru indemnizația de creștere a copilului se datorează CASS în cotă de 10%. Modificările referitoare la contribuția de sănătate se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2025.

Suma care ajunge efectiv la beneficiar este, astfel, mai mică decât cuantumul indemnizației stabilit înainte de reținerea contribuției.

Tatăl poate cere indemnizația dacă mama nu îndeplinește condițiile

Dreptul nu se acordă automat mamei și nici veniturile tatălui nu pot fi folosite pentru ca mama să îndeplinească cerința celor 12 luni.

Condițiile sunt analizate în raport cu persoana care solicită concediul și indemnizația. Astfel, dacă mama nu întrunește cerințele OUG nr. 111/2010, dar tatăl le îndeplinește, acesta poate solicita dreptul.

Dacă ambii părinți sunt eligibili, trebuie respectată și regula perioadei netransferabile rezervate celuilalt părinte. Dacă părintele căruia îi revine perioada respectivă nu o solicită, aceasta nu poate fi preluată de părintele care a intrat inițial în concediul pentru creșterea copilului.

Cele 12 luni eligibile nu reprezintă singura condiție. OUG nr. 111/2010 prevede că solicitantul trebuie să aibă domiciliul sau reședința în România și să locuiască în România împreună cu copilul pentru care cere dreptul, ocupându-se de creșterea și îngrijirea acestuia.

Drepturile nu sunt rezervate exclusiv părinților biologici. În situațiile prevăzute de lege, pot beneficia și persoanele care au adoptat copilul, cărora acesta le-a fost încredințat în vederea adopției, cele care au copilul în plasament ori tutorele.

În cazul obișnuit, concediul și indemnizația se acordă până când copilul împlinește vârsta de doi ani. Pentru copilul cu dizabilitate, perioada poate ajunge până la vârsta de trei ani, în condițiile stabilite de lege.

Solicitantul trebuie să depună cererea împreună cu documentele justificative. Printre acestea se numără actele de identitate, certificatul de naștere al copilului și documentele prin care este demonstrată îndeplinirea condițiilor legale.

Pentru persoanele care nu au lucrat, documentul esențial depinde de perioada asimilată invocată. În cazul studiilor vor fi necesare documente eliberate de instituția de învățământ, iar în cazul șomajului sunt necesare actele care demonstrează situația recunoscută de legislație.

Așadar, o mamă fără contract de muncă înainte de naștere nu este exclusă automat de la indemnizația pentru creșterea copilului. Elementul decisiv este dacă poate acoperi cele 12 luni din ultimii doi ani prin perioade recunoscute de OUG nr. 111/2010.