Banii pentru copii vin în două etape. Ce trebuie să știe părinții despre plata din septembrie

Alocația de stat pentru copii, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție vor fi plătite în această perioadă, iar beneficiarii care primesc banii pe card îi vor avea în conturi începând cu 8 septembrie.

Pentru persoanele care primesc aceste drepturi prin Poșta Română, distribuirea banilor va începe din 10 septembrie, potrivit informațiilor oficiale transmise de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.

Plățile vizează mai multe categorii de beneficiari și includ atât alocațiile acordate lunar copiilor, cât și indemnizațiile destinate părinților aflați în concediu pentru creșterea copilului. În cazul plăților prin cont bancar, banii sunt virați începând cu 8 septembrie, în timp ce pentru beneficiarii care optează pentru plata prin mandat poștal, distribuirea începe din 10 septembrie.

Pentru alocația de stat, părinții primesc în continuare 719 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani. Pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani, cuantumul este de 292 de lei.

Alocația de stat reprezintă un sprijin financiar acordat lunar familiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor. Plata se realizează constant, potrivit regulilor stabilite pentru această prestație socială, iar sumele diferă în funcție de vârsta copilului.

Indemnizația pentru creșterea copilului este stabilită în funcție de veniturile realizate anterior de beneficiar. Calculul pornește de la 85% din media veniturilor nete obținute în ultimele 12 luni, fiind prevăzute prin lege atât un nivel minim, cât și unul maxim.

În prezent, indemnizațiile pot ajunge la sume cuprinse aproximativ între 1.651 de lei și 8.500 de lei, în funcție de veniturile anterioare ale persoanei care beneficiază de concediul pentru creșterea copilului. Valoarea concretă diferă de la un beneficiar la altul, în funcție de veniturile luate în calcul.

Din aceste indemnizații se reține contribuția la sănătate, acolo unde prevederile aplicabile impun această reținere. Astfel, suma încasată efectiv de beneficiar poate fi diferită de valoarea stabilită înaintea aplicării contribuțiilor.

Plata indemnizației este destinată persoanelor care îndeplinesc condițiile legale pentru concediul și indemnizația aferentă creșterii copilului. Beneficiarii primesc sumele fie prin cont bancar, fie prin Poștă, în funcție de modalitatea de plată stabilită pentru fiecare caz.

Stimulentul de inserție este acordat lunar persoanelor care revin la muncă în perioada în care beneficiază de concediul pentru creșterea copilului sau după încheierea acestei perioade, în condițiile prevăzute de lege. Suma se adaugă veniturilor obținute după revenirea la activitatea profesională.

De acest sprijin pot beneficia mamele și tații, dar și tutorii, persoanele care au adoptat copii sau cele care au copii în plasament. Valoarea stimulentului este stabilită în funcție de momentul la care beneficiarul revine la muncă.

Pentru părinții care se întorc la serviciu înainte ca bebelușul să împlinească 6 luni, stimulentul este de 1.500 de lei pe lună. În cazul copilului cu handicap, limita de vârstă este de 1 an. Această sumă se acordă până la finalul perioadei eligibile, respectiv până la 2 sau 3 ani, în funcție de situație.

Pentru persoanele care revin la muncă după ce copilul a împlinit 6 luni, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 2 ani, stimulentul este de 650 de lei pe lună. În cazul copilului cu dizabilitate, perioada se extinde până la vârsta de 3 ani. În anumite situații, stimulentul poate fi acordat și atunci când revenirea la muncă are loc după expirarea concediului pentru creșterea copilului, cu respectarea perioadei generale de acordare.

Un stimulent de 650 de lei este prevăzut și pentru salariata care revine la muncă după împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, respectiv după 3 ani în cazul copilului cu dizabilități.

În această situație, plata stimulentului continuă până când copilul împlinește 3 ani. Pentru copiii cu dizabilități, stimulentul este acordat până la împlinirea vârstei de 4 ani.

Prin urmare, beneficiarii acestor prestații sociale au date diferite de plată în funcție de modalitatea prin care primesc banii. Pentru viramentele bancare, plata este programată începând cu 8 septembrie, iar pentru sumele distribuite prin Poștă, operațiunea începe din 10 septembrie, potrivit informațiilor oficiale menționate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială.