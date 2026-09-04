Carduri educaționale în valoare de 500 de lei pentru copii. Ce trebuie să facă părinții pentru obținerea banilor

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat vineri continuarea programului de carduri educaționale în România. Fiecare copil eligibil va primi un ajutor de 500 de lei în anul școlar 2026–2027. Sprijinul este destinat preșcolarilor și elevilor din familii dezavantajate. Părinții trebuie să depună o nouă cerere la unitatea de învățământ.

Cardurile educaționale aferente anului școlar 2025–2026 au fost alimentate pentru 701.968 de copii eligibili, potrivit datelor prezentate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Fiecare beneficiar a primit un tichet social în valoare de 500 de lei, acordat pe suport electronic.

Suma totală distribuită prin acest program a ajuns la 350,984 milioane de lei. Ajutorul a fost acordat o singură dată în cursul anului școlar și a putut fi folosit pentru achitarea cheltuielilor necesare participării copiilor la educație.

Programul se adresează preșcolarilor și elevilor care provin din familii dezavantajate. Utilizarea banilor este permisă numai în condițiile stabilite prin mecanismul de acordare a sprijinului educațional.

Programul de sprijin va continua și în anul școlar 2026–2027, iar fiecare copil care îndeplinește criteriile de eligibilitate va putea primi din nou suma de 500 de lei. Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027.

Părinții și reprezentanții legali trebuie să se adreseze unității de învățământ la care este înscris copilul. Aceștia au obligația să depună sau să redepună cererea necesară pentru verificarea eligibilității în noul an școlar.

Documentul trebuie transmis în termen de 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor. Depunerea unei noi solicitări este necesară inclusiv în cazul copiilor care au beneficiat de ajutor în anul școlar precedent.

Sumele încărcate pe cardurile aferente anului școlar 2025–2026 au putut fi cheltuite până la 31 august 2026. După expirarea acestui termen, beneficiarii nu au mai putut utiliza banii rămași în conturile asociate tichetelor electronice.

Începând cu 1 septembrie 2026, toate sumele necheltuite au fost retrase automat, conform prevederilor legale. Măsura de sprijin este finanțată prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027 și se aplică în baza OUG nr. 83/2023, cu modificările și completările ulterioare