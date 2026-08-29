Cum poate fi reglat programul de somn al copiilor după vacanța de vară? Sfaturi utile pentru părinți

Vacanța de vară îi răsfață pe copii cu seri târzii și dimineți fără alarmă, dar întoarcerea la școală schimbă brusc regulile. Trezitul devreme poate deveni o adevărată provocare, iar oboseala se poate instala rapid. Cum poate fi pregătit organismul pentru noul program și ce greșeli ar trebui evitate înainte de începerea cursurilor?

După o vară plină de vacanțe, seri petrecute până târziu și un program mai relaxat, se apropie momentul revenirii la rutina de școală. Pentru mulți copii, trecerea de la nopțile târzii la trezitul matinal poate fi dificilă, motiv pentru care specialiștii recomandă ca programul de somn să fie ajustat treptat, înainte de prima zi de cursuri.

Un program constant de culcare îi transmite creierului și organismului că este timpul pentru odihnă. Astfel, copiilor le poate fi mai ușor să adoarmă, să aibă un somn neîntrerupt și să se trezească odihniți. Pentru elevi, un somn suficient este important pentru menținerea atenției și concentrării în timpul orelor.

„Nu spunem «dormi bine» doar de dragul de a o spune. Somnul îi ajută cu adevărat pe copii să învețe și îi ajută să funcționeze pe parcursul zilei.”, a declarat Gabrina Dixon, medic pediatru la Children’s National Hospital din SUA.

Necesarul de somn diferă în funcție de vârsta copilului. Preșcolarii pot avea nevoie de până la 13 ore de somn pe zi, în timp ce preadolescenții au nevoie, în general, de nouă până la 12 ore. În cazul adolescenților, durata recomandată este de aproximativ opt până la 10 ore. Lipsa somnului poate duce la dificultăți de concentrare la școală, somnolență în timpul zilei, un nivel mai scăzut de energie și iritabilitate.

În timpul verii, programul de somn al copiilor poate fi dat peste cap de petrecerile în pijamale, serile cu filme sau călătoriile și zborurile care se desfășoară până târziu. Pentru revenirea la rutina obișnuită, specialiștii recomandă ca ora de culcare să fie devansată cu una-două săptămâni înainte de prima zi de școală. O altă variantă este ca ora de culcare să fie mutată treptat, cu aproximativ 15-30 de minute mai devreme în fiecare seară.

„Dacă programul de somn al copilului dumneavoastră trebuie modificat, această schimbare ar trebui să se facă treptat. O schimbare bruscă poate face ca copiii să sufere de lipsă de somn și să fie somnoroși.”, recomandă Brian Chen, medic la Cleveland Clinic.

Înainte de culcare, copiii ar trebui să evite mesele copioase, precum și televizorul, telefonul, tableta sau alte ecrane. Specialiștii recomandă ca dispozitivele să fie lăsate deoparte cu aproximativ două ore înainte de somn. În locul acestora, pot fi introduse activități liniștite, precum un duș sau cititul unei povești.

„Încercați să eliberați mintea de sarcina cognitivă. Ar fi ca și cum, atunci când conduceți, ați elibera treptat pedala de accelerație.”, a declarat Nitun Verma, purtător de cuvânt al Academiei Americane de Medicină a Somnului, pentru Associated Press.

Fiecare copil poate reacționa diferit la schimbarea programului, astfel că părinții își pot adapta rutina în funcție de ceea ce funcționează cel mai bine. Dimineața, expunerea la lumina naturală poate contribui la reglarea ritmului organismului. Copilul poate sta câteva minute lângă o fereastră sau poate ieși afară, astfel încât lumina zilei să transmită creierului că este timpul pentru trezire și activitate.

Nu doar durata somnului este importantă, ci și calitatea acestuia. Emoțiile și grijile legate de prima zi de școală îi pot face pe copii să adoarmă mai greu, chiar dacă merg la culcare mai devreme.

Gabrina Dixon recomandă părinților să discute cu cei mici pentru a afla ce anume le provoacă anxietate. Poate fi vorba despre prima zi într-o școală nouă, teama de a-și face prieteni sau îngrijorarea legată de un mediu necunoscut. Unele dintre situațiile care îi sperie pe copii pot fi exersate înainte de începerea cursurilor, astfel încât să devină mai familiare.

De exemplu, o vizită la școală înainte de începerea anului sau o întâlnire cu viitorii colegi în cadrul unei zile a porților deschise îi poate ajuta pe copii să se familiarizeze cu noul mediu și să reducă din emoțiile primei zile.

Perioada dinaintea începerii școlii poate fi aglomerată, iar pentru unele familii nu este posibilă pregătirea unei rutine perfecte din timp. Specialiștii spun însă că cei mici se vor adapta în cele din urmă la noul program, iar părinții ar trebui să facă schimbările pe care le pot pune în practică.