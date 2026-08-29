Pensia, 2026: Cine poate cumula pensia cu alte venituri și cine riscă suspendarea plății?

Regulile privind cumulul pensiei cu alte venituri s-au schimbat, iar situația diferă în funcție de tipul pensiei primite. Cine poate cumula pensia cu veniturile din muncă și ce condiții trebuie respectate în 2026?

Pensionarii din sistemul public pot, în anumite condiții, să obțină venituri din muncă fără să piardă pensia. Regulile diferă însă în funcție de tipul pensiei și de natura veniturilor realizate, iar legislația actuală aduce o schimbare importantă pentru pensionarii de invaliditate.

Potrivit regulilor în vigoare, pensionarii din sistemul public de pensii pot cumula pensia cu veniturile obținute din activități pentru care se datorează contribuții de asigurări sociale, în condițiile prevăzute de Codul fiscal. Cumulul este permis și pentru veniturile obținute în calitate de prestator casnic, conform Legii nr. 111/2022, atunci când pentru acestea se datorează contribuția de asigurări sociale, indiferent de nivelul veniturilor.

O noutate importantă a fost introdusă prin Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Pensionarii de invaliditate pot cumula pensia cu alte venituri indiferent de gradul de invaliditate. Astfel, posibilitatea de a obține venituri suplimentare nu mai este condiționată de gradul de invaliditate.

Există însă și categorii pentru care cumulul pensiei cu anumite venituri este limitat. Soțul supraviețuitor care beneficiază de pensie de urmaș nu poate cumula pensia cu venituri lunare mai mari decât salariul minim brut pe țară garantat în plată. Începând cu 1 ianuarie 2025, acest prag este de 4.050 de lei.

Restricții există și în cazul beneficiarilor unei pensii anticipate. Aceștia nu pot cumula pensia cu veniturile obținute în baza unui contract individual de muncă sau a unui raport de serviciu. Este interzis cumulul în situația persoanelor care desfășoară activități în funcții elective ori care sunt numite în cadrul autorităților executive, legislative sau judecătorești, pe durata mandatului. Aceeași regulă se aplică și membrilor cooperatori din organizațiile cooperației meșteșugărești, ale căror drepturi și obligații sunt asimilate, în condițiile legii, celor ale persoanelor menționate.

Pentru pensionarii pentru limită de vârstă care continuă să lucreze există și posibilitatea recalculării pensiei. Stagiul de cotizare realizat după înscrierea la pensie poate fi valorificat prin recalcularea pensiei, prin adăugarea perioadelor contributive, însă solicitarea poate fi făcută o singură dată într-un an calendaristic.

Este important de știut că stagiul de cotizare realizat în regim de cumul nu este luat în calcul la acordarea punctelor de stabilitate.