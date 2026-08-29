Hobby-urile bunicilor revin la modă! Tot mai mulți oameni aleg aceste activități recreative

Tot mai mulți oameni încep să se sature de ritmul rapid în care trăiesc. După ore petrecute în fața ecranelor și întreruperi constante, apare dorința de a face lucrurile altfel. Hobby-urile bunicilor câștigă teren și îi fac pe oameni să redescopere plăcerea activităților simple.

După ani în care timpul liber a fost dominat de telefoane, notificări și videoclipuri de câteva secunde, tot mai mulți oameni aleg să facă exact opusul: să încetinească. Așa a apărut tendința „hobby-urilor lente”, care readuce în actualitate activități considerate până nu demult demodate și le transformă într-o formă de evadare din ritmul vieții digitale.

Notificările permanente, rețelele sociale și senzația că timpul nu este niciodată suficient i-au determinat pe mulți să caute activități care nu presupun grabă, competiție sau expunere online. În cazul „hobby-urilor lente”, nu contează cât de repede este terminat un lucru, ci timpul petrecut concentrat asupra unei singure activități, fără presiunea de a obține imediat un rezultat și fără nevoia de a-l fotografia și publica pe internet.

Tricotatul și croșetatul, mult timp asociate mai ales cu generațiile mai în vârstă, sunt redescoperite inclusiv de tineri. Mișcările repetitive, atenția necesară pentru respectarea unui model și răbdarea cu care obiectul se conturează treptat fac din aceste activități un mod de a încetini ritmul și de a rămâne concentrat asupra prezentului.

Grădinăritul se potrivește la fel de bine acestei filosofii, tocmai pentru că natura nu poate fi grăbită. Nu este nevoie de o curte sau de o grădină mare pentru a începe. Câteva ghivece pe balcon pot fi suficiente pentru ca oamenii să observe cum plantele cresc în propriul ritm, fără posibilitatea de a accelera procesul.

Și prepararea pâinii de casă, în special a celei cu maia, a revenit în atenție. Aluatul trebuie frământat, lăsat să dospească și apoi modelat, iar fiecare etapă presupune timp și răbdare. Pentru adepții acestui stil de viață, experiența și procesul devin la fel de importante ca pâinea obținută la final.

Broderia și olăritul urmează aceeași logică. O bucată de țesătură, un ac și câteva fire sunt suficiente pentru a începe o activitate în care fiecare detaliu este realizat manual. În cazul lutului, modelarea obiectului cere, la rândul ei, răbdare și atenție. Micile imperfecțiuni nu sunt neapărat privite ca defecte, ci pot deveni parte din farmecul obiectului creat.

Jurnalul scris de mână, cititul cărților în format fizic și rezolvarea puzzle-urilor oferă, la rândul lor, o alternativă la activitățile digitale. Sunt lucruri simple, dar care nu presupun notificări, algoritmi sau termene-limită. În aceeași categorie intră și observarea păsărilor, o activitate asociată cândva mai ales cu persoanele în vârstă, dar care începe să atragă și generațiile tinere.

În ciuda diferențelor dintre ele, toate aceste hobby-uri au un element comun: rezultatul nu apare imediat. Ele cer timp, repetiție și răbdare, tocmai lucrurile care lipsesc adesea din viața de zi cu zi dominată de tehnologie. Pentru tot mai mulți oameni, încetinirea nu mai este privită ca o pierdere de timp, ci ca o modalitate de a-l recupera.