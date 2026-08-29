UPDATE Rusia acuză Bruxelles-ul și Bucureștiul încearcă să submineze suveranitatea Republicii Moldova / Oana Țoiu: Rusia și-a pierdut sfera de influență

Declarațiile ambasadorului Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, provoacă noi controverse, după ce a acuzat Bruxelles-ul și Bucureștiul că încearcă să submineze suveranitatea Republicii Moldova și să șteargă istoria ruso-moldovenească din memoria colectivă. La scurt timp, ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a reacționat.

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a respins acuzațiile ambasadorului Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, subliniind că astfel de declarații arată doar disperarea unui stat care își pierde controlul și sfera de influență în regiune.

„Sunt declarații ale Rusiei pentru că recunoaște că își pierde din sfera de influență cu siguranță și a pierdut și controlul”, a reacționat Țoiu pentru Digi24.

Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, acuză Occidentul că încearcă să submineze suveranitatea și statalitatea Republicii Moldova și susține că aceste demersuri ar fi însoțite de tentative de eliminare din memoria colectivă a unor pagini din istoria ruso-moldovenească.

Diplomatul rus a făcut declarațiile într-un interviu acordat agenției ruse TASS, publicat sâmbătă, în contextul în care Republica Moldova a sărbătorit, pe 27 august, Ziua Independenței.

Ozerov a susținut că actualele încercări de a afecta suveranitatea și statalitatea Republicii Moldova ar fi însoțite de eforturi menite să șteargă din memoria colectivă ceea ce el a descris drept pagini glorioase ale istoriei ruso-moldovenești.

Ambasadorul rus a acuzat, de asemenea, ceea ce a numit „tandemul Bruxelles-București” că ar privi Republica Moldova exclusiv ca pe o periferie lipsită de drepturi și înapoiată. Afirmațiile sale vin pe fondul orientării tot mai clare a Chișinăului către Uniunea Europeană și al consolidării relațiilor dintre Republica Moldova, România și instituțiile europene.

În același interviu, Ozerov a afirmat că Rusia susține, în relațiile sale cu Republica Moldova și cu celelalte state, principiul egalității suverane și dreptul fiecărei țări de a-și decide în mod liber viitorul și de a-și urmări propriile interese naționale.

„Încercările actuale de a submina suveranitatea și statalitatea Moldovei sunt însoțite de eforturi de a șterge paginile glorioase ale istoriei ruso-moldovene din memoria colectivă”, a declarat Oleg Ozerov.

Ambasadorul rus a transmis și un mesaj populației Republicii Moldova, exprimându-și dorința ca aceasta să aibă parte de bunăstare, pace și prosperitate și să își păstreze patrimoniul istoric.

Declarațiile diplomatului rus trebuie privite și în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Kremlinul a fost acuzată în repetate rânduri că pune sub semnul întrebării identitatea națională și suveranitatea Ucrainei, ceea ce contrastează cu afirmațiile Kremlinului privind respectarea dreptului statelor de a-și decide liber viitorul.