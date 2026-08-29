Tinerii cred că AI reduce numărul locurilor de muncă pentru începători, dar rămân optimiști în privința viitorului (sondaj)

Intrarea pe piața muncii devine tot mai dificilă pentru tinerii din România, care se lovesc de cerințe de experiență, salarii considerate prea mici și procese de recrutare îndelungate. În același timp, dezvoltarea Inteligenței Artificiale (IA, Artificial Intelligence, AI) schimbă joburile entry-level, obligând noua generație să-și adapteze competențele și așteptările profesionale.

Peste jumătate dintre candidații cu vârste între 18 și 24 de ani, respectiv 55,9%, consideră că Inteligența Artificială (IA, Artificial Intelligence, AI) a redus semnificativ numărul locurilor de muncă disponibile pentru angajații aflați la început de carieră. Cu toate acestea, tinerii rămân optimiști în ceea ce privește viitorul profesional, potrivit unui sondaj realizat de o platformă de recrutare online.

Datele centralizate de eJobs România arată că trei sferturi dintre respondenții din această categorie de vârstă consideră că, în comparație cu anul trecut, le este mult mai greu să își găsească un loc de muncă. În același timp, 59% spun că se confruntă tot mai des cu întârzieri în primirea unui răspuns din partea angajatorilor sau, în multe cazuri, nu mai primesc deloc feedback după ce aplică pentru un post.

Puțin peste un sfert dintre participanții la sondaj, respectiv 25,7%, au declarat că așteaptă între una și trei săptămâni pentru a primi un răspuns din partea unui angajator. Alți 11,8% spun că perioada de așteptare depășește o lună, în timp ce doar 3,5% sunt contactați în mai puțin de o săptămână.

Principalul obstacol întâlnit de tineri în procesul de angajare este cerința de experiență anterioară, inclusiv pentru pozițiile destinate juniorilor, problemă indicată de 58,6% dintre respondenți. Aceasta este urmată de salariile considerate prea mici în raport cu costul vieții, menționate de 22,9% dintre participanți, de lipsa feedback-ului după interviu, indicată de 12,1%, și de procesele de recrutare considerate prea lungi și complicate, semnalate de 6,4%.

În ceea ce privește impactul tehnologiei, 55,9% dintre respondenți cred că dezvoltarea automatizării și a Inteligenței Artificiale a influențat numărul posturilor disponibile, deoarece multe dintre sarcinile specifice pozițiilor entry-level sunt realizate în prezent cu ajutorul AI. Pe de altă parte, 20,5% consideră că Inteligența Artificială nu le-a luat locurile de muncă, ci reprezintă un instrument care îi poate ajuta să lucreze mai rapid. Alți 14,2% spun că nu resimt încă efectele acestei schimbări, însă se așteaptă ca impactul să devină vizibil în viitorul apropiat.

În ceea ce privește competențele necesare pentru angajare, dar pe care consideră că nu le stăpânesc suficient, cei mai mulți tineri, respectiv 32%, au indicat utilizarea unor instrumente tehnice specifice. Alți 24,2% spun că ar avea nevoie de o mai bună cunoaștere a unei limbi străine la nivel avansat, în timp ce 20,3% consideră că trebuie să își îmbunătățească abilitățile de prezentare și negociere. Gestionarea stresului și a volumului de muncă reprezintă o dificultate pentru 14,8% dintre respondenți.

Pentru a-și crește șansele de angajare, aproape jumătate dintre candidați, respectiv 45,5%, spun că aplică la mai multe locuri de muncă decât în trecut. În același timp, 30,1% accesează mai frecvent platformele de recrutare pentru a verifica noile poziții disponibile și pentru a urmări evoluția pieței muncii.

O parte dintre tineri încearcă să își demonstreze mai bine competențele prin dezvoltarea unor proiecte personale și a portofoliilor, strategie menționată de 10,6% dintre participanții la sondaj. Un procent similar urmează cursuri online de specializare, în timp ce 1,6% participă la evenimente de networking și târguri de carieră pentru a-și extinde contactele și oportunitățile profesionale.

Întrebați cum evaluează pachetele salariale oferite în acest an tinerilor aflați la început de carieră, cei mai mulți respondenți au avut o opinie negativă. Astfel, 58,6% consideră că salariile sunt foarte mici și insuficiente pentru acoperirea nevoilor de bază, în timp ce 33,1% le descriu drept mici, dar acceptabile pentru a putea acumula experiență profesională. Doar 1,5% dintre participanți spun că ofertele salariale sunt corecte și adaptate la realitățile pieței muncii.

Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial al eJobs, salariul mediu net la nivel național pentru joburile entry-level, destinate persoanelor cu o experiență de până la doi ani, este de aproximativ 4.000 de lei.

Dificultățile de pe piața muncii îi determină pe mulți tineri să fie mai flexibili în alegerea unui loc de muncă. Peste jumătate dintre respondenți, respectiv 51,2%, au declarat că sunt dispuși să accepte un post care nu are nicio legătură cu studiile urmate, doar pentru a-și asigura un venit lunar.

În același timp, 36,6% ar accepta un astfel de compromis doar pe termen scurt, continuând să caute un loc de muncă mai potrivit în domeniul în care își doresc să lucreze. Doar 10,6% dintre respondenți preferă să aștepte până când vor găsi un post în domeniul pentru care s-au pregătit.