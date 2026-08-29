Bucureștiul se schimbă radical: Podul Calicilor va fi reconstruit, iar malurile Dâmboviței vor fi transformate. Investiție de aproape 64 de milioane de lei

O zonă importantă din centrul Bucureștiului intră într-un amplu proces de transformare. Podul Calicilor va fi reconstruit, iar malurile Dâmboviței, între Piața Unirii și Podul Izvor, vor fi modernizate cu platforme pietonale, spații verzi, piste pentru biciclete, iluminat LED și o nouă zonă de belvedere pentru locuitori și turiști.

Primăria Municipiului București a scos la licitație lucrările pentru amenajarea Podului Calicilor și a malurilor Dâmboviței, pe tronsonul cuprins între Piața Unirii și Podul Izvor. Valoarea totală a contractului este de 63,96 milioane de lei, fără TVA, iar lucrările ar urma să fie finalizate în termen de 18 luni.

Proiectul este împărțit în două obiective principale: reconstrucția Podului Calicilor și amenajarea malurilor Dâmboviței. Podul de peste râu va fi reconstruit de la zero și va asigura o legătură pietonală între strada Șelari și strada Sfinții Apostoli, în zona Palatului de Justiție și a Bisericii Domnița Bălașa.

Noua construcție va avea o lungime de 32 de metri și o lățime de 23 de metri. Potrivit proiectului, podul va avea o structură metalică, o platformă pietonală din lemn de stejar și balustrade din sticlă securizată.

Cel de-al doilea obiectiv vizează amenajarea a aproximativ 11.000 de metri pătrați de-a lungul Dâmboviței, între Piața Unirii și Podul Izvor. Proiectul prevede extinderea trotuarelor prin platforme pietonale în consolă, suspendate la aproximativ doi metri deasupra apei.

În zona Izvor va fi amenajată o platformă de belvedere, iar proiectul include și realizarea unor treceri de pietoni direct pe poduri. Totodată, debarcaderul și podul pietonal existent vor fi reabilitate.

Pista de biciclete va fi reconfigurată și va avea o lățime de 1,2 metri. Separarea dintre traficul auto și zonele destinate pietonilor și bicicliștilor va fi realizată prin bolarzi. Proiectul mai prevede refacerea spațiilor verzi, păstrarea și completarea vegetației existente, precum și instalarea unui nou mobilier urban, inclusiv bănci, suporturi pentru biciclete și coșuri de gunoi.

Iluminatul public va fi modernizat prin utilizarea tehnologiei LED, iar întreaga zonă va fi adaptată pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 1 octombrie 2026, ora 15:00. Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preț.

Primăria Capitalei precizează că proiectul a fost deblocat în luna aprilie, când primarul general Ciprian Ciucu a semnat autorizațiile de construire. Edilul a explicat atunci că a urmărit deblocarea componentelor considerate utile din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU).