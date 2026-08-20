Malurile Dâmboviței intră în regenerare. Primăria Capitalei începe lucrările între Unirii și Izvor

Primăria Municipiului București și Administrația Națională „Apele Române” vor colabora pentru regenerarea malurilor Dâmboviței pe întreaga rază a Capitalei. Protocolul a fost aprobat de Consiliul General, la inițiativa primarului general Ciprian Ciucu. Primele intervenții sunt pregătite pentru zona dintre Piața Unirii și Podul Izvor, unde este prevăzută inclusiv refacerea Podului Calicilor și pietonalizarea zonei.

Primăria Municipiului București anunță că noul protocol de colaborare cu Apele Române va permite intervenții asupra spațiilor verzi, malurilor și albiilor Dâmboviței.

Municipalitatea va stabili zonele prioritare și va elabora proiectele necesare, urmând să asigure și finanțarea investițiilor.

„Noi vom stabili zonele prioritare, vom elabora proiectele, vom asigura finanțarea necesară. Tot noi ne vom ocupa de întreținerea spațiilor amenajate”, a transmis Primăria Capitalei.

În același timp, Apele Române vor furniza datele necesare despre râu și vor facilita emiterea avizelor și acordurilor pentru lucrări.

„Apele Române ne vor pune la dispoziție toate datele relevante despre râu, vor emite mai rapid toate avizele și acordurile necesare pentru a putea interveni, ne vor ajuta să putem intra cu utilaje peste tot unde e nevoie”, se arată în anunțul municipalității.

Protocolul nu vizează doar amenajarea urbană a malurilor, ci și măsuri pentru gestionarea mai eficientă a apelor pluviale și reducerea riscurilor asociate inundațiilor urbane.

„Împreună, vom găsi soluții pentru reducerea riscului la inundaţii urbane, creşterea capacităţii de infiltrare şi retenţie a apelor pluviale şi îmbunătăţirea calităţii apelor urbane”, precizează Primăria Capitalei.

Astfel, proiectele vor urmări atât schimbarea aspectului zonelor traversate de Dâmbovița, cât și introducerea unor soluții care să contribuie la gestionarea apei în perioadele cu precipitații abundente.

Prima zonă vizată de proiectele de regenerare este tronsonul dintre Piața Unirii și Podul Izvor.

Municipalitatea anunță că unul dintre proiectele aflate deja în pregătire include amenajarea malurilor pe acest segment, dar și refacerea Podului Calicilor.

„Unul dintre proiectele deja în pregătire pentru regenerarea Dâmboviței este amenajarea malurilor dintre Piața Unirii și Podul Izvor, dar și refacerea Podului Calicilor”, a transmis PMB.

Potrivit Primăriei Capitalei, Podul Calicilor va face legătura între străzile Șelari și Sfinții Apostoli.

Zona urmează să fie pietonalizată, iar autorizațiile de construire au fost deja semnate de primarul general. În prezent, autoritățile lucrează la proiectele tehnice.

„Podul va face legătura dintre străzile Șelari și Sfinții Apostoli, iar zona va fi pietonalizată. Primarul general a semnat deja autorizațiile de construire, iar acum se lucrează la proiectele tehnice”, potrivit anunțului municipalității.

După intervențiile dintre Piața Unirii și Podul Izvor, Primăria intenționează să extindă proiectele de regenerare și către alte zone traversate de Dâmbovița.

Următoarele tronsoane vizate sunt cel dintre Izvor și Podul Eroilor, precum și zona care continuă până la Podul Semănătoarea.

„Ne vom ocupa apoi de zona dintre Izvor și Podul Eroilor și zona până la Pod Semănătoarea. Și vom continua cu restul Dâmboviței!”, a anunțat Primăria Municipiului București.

Protocolul aprobat de Consiliul General creează astfel cadrul pentru intervenții succesive de-a lungul Dâmboviței, cu accent atât pe regenerarea urbană și crearea unor spații publice mai atractive, cât și pe gestionarea riscului de inundații și îmbunătățirea calității apei.