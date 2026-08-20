Ce se schimbă pe calea ferată din România. Decizia luată de Guvern pentru următorii patru ani
SURSA FOTO: Capital
Guvernul a aprobat Contractul de Activitate și Performanță al CFR SA pentru perioada 2026-2030, document care stabilește noi reguli privind finanțarea și performanța administratorului infrastructurii feroviare. Anunțul a fost făcut de Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.
O decizie importantă pentru CFR SA. Ce trebuie să se schimbe până în 2030
Așadar, Guvernul a aprobat Contractul de Activitate și Performanță al CFR SA pentru perioada 2026-2030, după renegocierea documentului și introducerea unor reguli privind performanța, responsabilitatea și utilizarea banilor publici. Decizia permite și reluarea plăților de la bugetul de stat către CFR SA, cu impact direct asupra activității companiei și a angajaților feroviari.
„ Astăzi, în Guvern, am aprobat Contractul de Activitate și Performanță al CFR SA pentru perioada 2026 – 2030. Este un moment important pentru calea ferată românească, dar și finalul unui demers pe care l-am început în urmă cu câteva săptămâni, când am renegociat contractul cu CFR SA și am introdus reguli clare de performanță, responsabilitate și protejare a banului public.
Și, în plus, există un efect imediat, foarte important pentru miile de angajați feroviari: prin adoptarea acestei Hotărâri de Guvern reluăm plata sumelor de la bugetul de stat către CFR SA”, a transmis Horațiu Cosma.
Ce au decis autoritățile după blocarea finanțării
Potrivit secretarului de stat, reluarea finanțării vine după o perioadă în care plata sumelor de la bugetul de stat către CFR SA a fost blocată. Cosma a susținut că situația a rămas nerezolvată în prima parte a acestui an și a afectat finanțarea activității administratorului infrastructurii feroviare.
„Vorbim despre o situație care a fost lăsată nerezolvată de PSD în prima parte a acestui an și care a ajuns să blocheze finanțarea normală a activității administratorului infrastructurii feroviare. Am considerat că această situație trebuie deblocată rapid și, în același timp, că reluarea finanțării trebuie să vină la pachet cu reguli mai stricte de performanță. De aceea, noul contract nu este doar despre cât plătesc românii pentru infrastructura feroviară, ci și despre ce primesc în schimb”, a esxplicat Horațiu Cosma.
Noi criterii pentru performanța infrastructurii feroviare
Contractul pentru perioada 2026-2030 introduce mai multe obiective referitoare la starea infrastructurii, utilizarea fondurilor și performanța conducerii CFR SA. Printre acestea se află reducerea restricțiilor de viteză pe coridoarele modernizate și direcționarea unei părți din fondurile de întreținere către aceste linii.
„ Pe coridoarele modernizate cu miliarde de euro, restricțiile de viteză trebuie să scadă de la an la an, iar minimum 30% din fondurile de întreținere trebuie direcționate către aceste linii.
-Pe întreaga rețea, indisponibilitatea liniilor nu va putea depăși, până în 2030, nivelul din 2025. Nu mai acceptăm ca degradarea infrastructurii să fie „programată” prin contract.
-ERTMS și ETCS trebuie să devină operaționale, nu să rămână echipamente moderne instalate, dar nefolosite. Curtici – Simeria trebuie să intre în exploatare comercială sub ETCS până la finalul acestui an.
– Bonusurile conducerii CFR SA vor fi legate mai strict de performanță. Pentru acordarea integrală a bonusurilor, pragul crește la 95% din obiective. Performanța slabă înseamnă audit, măsuri de redresare și, sub 60% din obiective, zero bonusuri.
– Restricțiile de viteză vor fi publicate lunar, cu cauza și termenul de eliminare. Vrem să știm unde sunt problemele și când trebuie rezolvate.
– Introducem contabilitatea pe secții de cale ferată, pentru a putea vedea cât costă și ce produce fiecare linie. Deciziile trebuie luate pe date, nu pe impresii.
– Contractele mari de investiții vor fi urmărite mai strict, cu termene clare de reacție și raportări periodice către minister.
– CFR SA va participa la benchmarking-ul european PRIME, astfel încât performanța administratorului român de infrastructură să poată fi comparată transparent cu cea a administratorilor din celelalte state europene”, se arată în comunicat.
Ce mai prevede documentul
Documentul prevede astfel indicatori privind restricțiile de viteză, disponibilitatea liniilor și utilizarea sistemelor europene de semnalizare și control al trenurilor. În cazul ERTMS și ETCS, obiectivul menționat este ca acestea să fie utilizate efectiv pe infrastructura feroviară, iar tronsonul Curtici-Simeria să intre în exploatare comercială sub ETCS până la sfârșitul anului.
O altă prevedere se referă la modul de acordare a bonusurilor pentru conducerea CFR SA. Pentru plata integrală a acestora, este stabilit un prag de 95% din obiective, în timp ce realizarea a mai puțin de 60% dintre obiective ar urma să ducă la eliminarea bonusurilor. Performanța slabă este asociată, potrivit documentului prezentat, cu audituri și măsuri de redresare.
Contractul prevede și publicarea lunară a restricțiilor de viteză, împreună cu cauzele acestora și termenele stabilite pentru eliminare. Totodată, CFR SA va introduce contabilitatea pe secții de cale ferată, pentru evidențierea costurilor și a rezultatelor aferente fiecărei linii.
Monitorizarea investițiilor și compararea performanței
O atenție distinctă este acordată contractelor mari de investiții, care vor fi urmărite prin termene de reacție și raportări periodice către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. CFR SA urmează, de asemenea, să participe la benchmarking-ul european PRIME, mecanism prin care performanța administratorului român al infrastructurii poate fi comparată cu cea a administratorilor feroviari din alte state europene.
Horațiu Cosma a menționat separat și linia Gara de Nord-Aeroportul Henri Coandă, considerată o infrastructură importantă prin prisma numărului de persoane care ajung în România și o utilizează. Secretarul de stat a precizat că această linie va fi tratată distinct.
„Și tratăm separat linia Gara de Nord – Aeroportul Henri Coandă. Este prima infrastructură feroviară pe care o văd foarte mulți dintre cei care ajung în România și trebuie să fie o carte de vizită. Calea ferată românească nu se repară într-o zi. Dar astăzi am făcut două lucruri importante: am deblocat finanțarea CFR SA și am schimbat regulile după care această finanțare este acordată.
Statul își face partea. CFR SA trebuie să-și facă partea. Banii publici trebuie să însemne infrastructură mai bună, iar performanța trebuie măsurată, urmărită și, atunci când nu există, sancționată. De aici înainte, acestea nu mai sunt doar obiective negociate într-un document. Sunt reguli aprobate prin Hotărâre de Guvern”, a concluzionar secretarul de stat.
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