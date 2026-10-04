Aceeași pensie, reguli diferite: ce se poate întâmpla la indexarea din 2027

Valoarea punctului de referință (VPR), utilizată la calcularea pensiilor începând cu 1 septembrie 2024, ar urma să fie majorată de la 1 ianuarie 2027. Creșterea depinde însă de modul în care va fi aplicată formula de indexare prevăzută de legislația pensiilor și de situația financiară de la acel moment.

Valoarea punctului de referință este în prezent de 81 de lei. Pensia se stabilește prin înmulțirea numărului total de puncte acumulate de pensionar cu această valoare. În totalul punctelor intră cele de contributivitate, punctele de stabilitate și cele acordate pentru perioadele asimilate.

Potrivit calculelor prezentate, dacă indexările care ar fi trebuit acordate la 1 ianuarie 2025 și la 1 ianuarie 2026 s-ar fi aplicat, VPR ar fi trebuit să ajungă la aproximativ 97 de lei. Cele două majorări nu au fost însă acordate, iar acestea nu mai pot fi recuperate printr-o indexare ulterioară.

Pentru 1 ianuarie 2027, formula prevăzută de lege are la bază rata inflației și jumătate din creșterea salariului mediu. Calculul indicat pentru această formulă duce la o majorare de aproximativ 12%, ceea ce ar ridica valoarea punctului de referință de la 81 de lei la aproximativ 90,7 lei.

Aplicarea integrală a procentului de 12% este însă prezentată ca fiind dificilă din punct de vedere bugetar. În acest context sunt avansate mai multe variante pentru majorarea pensiilor de la începutul anului 2027.

Într-un prim scenariu, dacă în perioada următoare va exista un guvern care să poată lua deciziile necesare, indexarea ar putea fi de 7%. În acest caz, valoarea punctului de referință ar crește de la 81 de lei la 86,7 lei.

O altă variantă luată în calcul este o indexare de 5%. În această situație, VPR ar ajunge de la 81 de lei la 85 de lei. Diferența față de procentul prevăzut de formula legală ar fi astfel semnificativă.

În scenariul cel mai pesimist prezentat, majorarea ar fi de numai 3%. Pentru această variantă, valoarea punctului de referință ar crește cu 2,4 lei, de la 81 de lei la 83,4 lei, potrivit newsweek.ro.

O situație distinctă îi vizează pe pensionarii care au lucrat în condiții deosebite sau speciale. În cazul acestora, indexarea pensiei poate să nu se reflecte imediat într-o sumă suplimentară plătită efectiv pensionarului.

Explicația este legată de modul în care sunt tratate perioadele suplimentare acordate pentru grupele de muncă după recalcularea pensiilor. Potrivit noii legislații, aceste perioade suplimentare nu sunt considerate contributive.

Din această cauză, pentru unii pensionari cu grupe de muncă, recalcularea a dus la un cuantum rezultat mai mic decât pensia pe care o primeau înainte. Pensia aflată în plată nu a fost însă diminuată, deoarece legea prevede că nicio pensie nu poate scădea ca urmare a recalculării.

În aceste cazuri, diferența dintre pensia recalculată și pensia efectiv plătită este suportată de stat. Astfel, pensionarul continuă să primească vechiul cuantum, chiar dacă în urma recalculării suma rezultată prin formula de calcul este mai mică.

Un exemplu poate arăta mecanismul. Un pensionar care primea 4.000 de lei ar fi putut avea, după recalculare, un cuantum de 3.500 de lei. Deoarece pensia nu poate fi redusă, acesta continuă să primească 4.000 de lei.

Diferența este, în acest caz, de 500 de lei. Aceasta reprezintă suma pe care statul o menține pentru ca pensionarul să nu primească mai puțin decât cuantumul anterior recalculării.

Dacă la 1 ianuarie 2027 ar fi aplicată o indexare de 7%, majorarea teoretică a pensiei de 4.000 de lei ar fi de 280 de lei. Potrivit mecanismului descris, pensionarul respectiv nu ar încasa însă automat cei 280 de lei suplimentari.

Motivul este că diferența de 500 de lei dintre cuantumul recalculat și cel aflat în plată este mai mare decât indexarea de 280 de lei. Majorarea ar urma să fie absorbită de această diferență, iar cuantumul efectiv primit de pensionar ar rămâne de 4.000 de lei.