De ce nu mai intră pensia în octombrie pentru unii români. Documentul cerut de Casa de Pensii

Casa Națională de Pensii vine cu o veste proastă pentru zeci de mii de pensionari. Aceștia riscă să rămână fără venituri din octombrie, dacă nu au transmis documentul obligatoriu solicitat de autorități.

Situația îi vizează pe beneficiarii de pensii care aveau domiciliul sau reședința în afara României și care primeau drepturi de pensie de la statul român. Până la 30 septembrie, aceștia trebuiau să transmită certificatul de viață. Documentul este necesar pentru continuarea plății pensiei către beneficiarii aflați în străinătate.

Casa de Pensii precizează că un număr important de pensionari nu au transmis certificatul de viață în termenul stabilit. În lipsa documentului, plata pensiei poate fi suspendată, astfel că beneficiarii respectivi nu vor primi pensia aferentă lunii octombrie.

Pentru reluarea plății, pensionarii trebuie să transmită certificatul de viață. Dacă documentul este depus în luna octombrie, plata pensiei va fi reluată începând cu pensia aferentă lunii noiembrie.

„Pensionarul nu trebuie să aștepte neapărat sau notificare individuală din partea Casei de Pensii pentru a depune certificatul de viață. Legea prevede că certificatul este transmis din proprie inițiativă de beneficiar. Certificatul de viață trebuie semnat de beneficiar în fața unei autorități legale din statul în care acesta are domiciliul sau reședința permanentă. Autoritatea respectivă trebuie să certifice faptul că semnătura a fost dată în fața sa”, a precizat Casa de Pensii, potrivit celor realtate de Newsweek.

Datele prezentate de Casa de Pensii din Satu Mare indică faptul că o parte dintre beneficiarii obligați să transmită documentul nu și-au îndeplinit încă această obligație. În acest județ, certificatul de viață a fost transmis de 3.112 beneficiari.

Aproape 700 de persoane din aceeași categorie nu au transmis documentul până la termenul stabilit. La nivel național, situația privește mii de pensionari care locuiesc în afara țării și beneficiază de pensii plătite de statul român. În cazul persoanelor care nu transmit certificatul de viață, plata pensiei este suspendată. Reluarea drepturilor depinde de transmiterea documentului solicitat de casa de pensii.

O altă categorie de beneficiari care trebuie să transmită documente pentru menținerea drepturilor este reprezentată de elevii și studenții care primesc pensie de urmaș. Aceștia trebuie să dovedească faptul că își continuă studiile.

Casa de Pensii arată că mai multe mii de elevi și studenți nu au transmis documentele necesare pentru a demonstra continuarea studiilor. Lipsa adeverinței poate duce la suspendarea plății pensiei de urmaș.

„Elevii cu vârsta de peste 16 ani și studenții trebuie să prezinte adeverința de studii în termen de 10 zile calendaristice ale începerii anului școlar, respectiv a anului universitar”, scrie în lege.

Pentru elevi, termenul de depunere a adeverinței a fost 15 septembrie. În cazul studenților, documentele trebuie depuse până la 10 noiembrie.

Situația îi privește pe copiii cu vârsta de peste 16 ani care beneficiază de pensie de urmaș și își continuă studiile. Pentru păstrarea drepturilor, aceștia trebuie să prezinte dovada că urmează cursurile unei forme de învățământ organizate potrivit legii.

Adeverința de studii trebuie transmisă casei teritoriale de pensii în termenul prevăzut de legislație, calculat de la începerea anului școlar sau universitar. Documentul reprezintă dovada necesară pentru continuarea acordării pensiei de urmaș.

„Elevii cu vârsta de peste 16 ani și studenții trebuie să prezinte adeverința de studii în termen de 10 zile calendaristice ale începerii anului școlar, respectiv a anului universitar”, se arată în lege.

În situația în care beneficiarul nu prezintă dovada continuării studiilor, plata pensiei de urmaș poate fi suspendată. Casa de Pensii verifică astfel îndeplinirea condițiilor pentru menținerea dreptului.

Datele publicate de Casa Județeană de Pensii Satu Mare arată că și în cazul pensiilor de urmaș există beneficiari care nu au transmis adeverințele necesare. Instituția a precizat că, dintre beneficiarii aflați în evidențele sale, doar o parte au depus documentele de școlarizare.

„Sunt 954 de elevi și studenți beneficiari ai unei pensii de urmaș. Dintre aceștia, doar 595 au depus până în prezent adeverințe de școlarizare”, arată Casa de Pensii, potrivit presei.

Astfel, sute de elevi și studenți din această evidență nu depuseseră până la momentul raportării documentele care să confirme continuarea studiilor.

În cazul beneficiarilor de pensie de urmaș din evidența CJP Satu Mare care nu prezinta adeverința de școlarizare, instituția a anunțat reținerea plății deschise cu 1 noiembrie 2026.