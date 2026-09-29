Boala care ucide în tăcere: peste 140.000 de români mor anual fără să știe că sunt în pericol

O persoană poate părea perfect sănătoasă, își poate continua rutina zilnică și poate să nu aibă niciun motiv aparent să creadă că există o problemă. Unele afecțiuni cardiovasculare pot evolua, din păcate, însă fără simptome evidente, iar existența lor poate fi descoperită abia atunci când apare o complicație gravă.

Datele privind mortalitatea arată amploarea problemei în România, unde bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces. Mai exact, ultimele date indică peste 140.000 de decese anual în România asociate bolilor cardiovasculare, iar rata mortalității este mult peste media Uniunii Europene.

Afecțiunile inimii și ale vaselor de sânge rămân astfel una dintre cele mai importante probleme de sănătate publică. Riscul poate fi asociat cu factori care evoluează în timp și care nu provoacă întotdeauna manifestări ușor de recunoscut.

29 septembrie este marcat în fiecare an drept Ziua Mondială a Inimii, o zi dedicată informării privind sănătatea cardiovasculară și importanța prevenției. Mesajul este relevant atât pentru România, cât și la nivel global, unde bolile cardiovasculare reprezintă una dintre principalele cauze de mortalitate.

Tema din acest an, „Don’t miss a Beat”, transmite un mesaj legat de atenția acordată semnalelor organismului și de importanța prevenției. Bolile cardiovasculare provoacă aproximativ o treime din totalul deceselor înregistrate la nivel mondial. În România, rata mortalității asociate acestor afecțiuni depășește 600 de decese la 100.000 de locuitori, fiind de aproximativ 2,5 ori mai mare decât media Uniunii Europene. Peste 140.000 de români mor anual din cauza unei boli cardiovasculare, potrivit datelor prezentate de Institutul Național de Sănătate Publică.

În spatele acestor statistici se află persoane ale căror vieți pot fi schimbate radical de apariția unei complicații cardiovasculare. Un infarct miocardic sau un accident vascular cerebral poate produce schimbări majore într-un timp foarte scurt. În multe situații, însă, procesul care duce la o asemenea problemă începe cu mult înainte ca persoana afectată să observe simptome.

Hipertensiunea arterială, colesterolul crescut și valorile ridicate ale glicemiei pot exista pentru perioade îndelungate fără manifestări evidente. Tocmai lipsa unor simptome clare poate face ca problema să rămână nedescoperită până la apariția unei complicații. Unele persoane ajung să afle că au o afecțiune cardiovasculară abia după un eveniment medical important.

Pentru unii pacienți, primul semnal important al unei probleme cardiovasculare poate fi un infarct miocardic sau un accident vascular cerebral. De aceea, controalele medicale au un rol important în identificarea factorilor de risc înainte ca aceștia să fie asociați unei complicații severe. Măsurarea tensiunii arteriale, verificarea colesterolului și determinarea glicemiei pot evidenția modificări care nu produc încă simptome.

Fumatul se numără printre factorii care cresc riscul cardiovascular, alături de lipsa activității fizice și alimentația dezechilibrată. Obezitatea, hipertensiunea arterială, diabetul și colesterolul crescut sunt, de asemenea, factori asociați cu un risc cardiovascular mai mare. Prezența unuia sau a mai multora dintre acești factori poate face necesară monitorizarea stării de sănătate.

O parte dintre factorii de risc cardiovascular poate fi controlată prin schimbarea anumitor obiceiuri. Activitatea fizică regulată, renunțarea la fumat și o alimentație echilibrată pot contribui la reducerea riscului cardiovascular. Monitorizarea periodică a stării de sănătate rămâne, de asemenea, importantă pentru identificarea unor valori anormale.

Recunoașterea din timp a unor manifestări neobișnuite poate avea un rol important în evaluarea riscului cardiovascular. Oboseala neobișnuită, palpitațiile, lipsa de aer la efort sau disconfortul toracic sunt printre semnele care nu ar trebui ignorate.

O altă măsură recomandată este verificarea periodică a principalilor indicatori de sănătate. Vizita la medicul de familie cel puțin o dată pe an poate include măsurarea tensiunii arteriale, verificarea profilului lipidic și a glicemiei, precum și determinarea indicelui de masă corporală (IMC).

Recomandările vizează și schimbarea treptată a unor obiceiuri zilnice. Reducerea consumului de sare și zahăr, renunțarea la tutun și efectuarea a 30 de minute de mișcare în fiecare zi sunt măsuri asociate cu reducerea riscului cardiovascular.

Potrivit informațiilor prezentate de INSP, aceste schimbări pot reduce cu până la 80% riscul de infarct sau accident vascular cerebral. Pentru populația generală, prevenția presupune atât monitorizarea factorilor de risc, cât și acordarea unei atenții mai mari semnalelor pe care le transmite organismul.

Pentru o mai bună înțelegere a factorilor de risc, a semnelor de alarmă și a măsurilor pe care fiecare persoană le poate lua pentru propria sănătate, Institutul Național de Sănătate Publică a elaborat un material informativ.

Documentul, realizat prin Proiectul JACARDI (Joint action cardiovascular diseases and diabetes), se intitulează Viața ta, sănătatea ta: Pași simpli pentru controlul diabetului și bolilor de inimă.

Proiectul JACARDI este derulat în 22 de țări europene, inclusiv România. Pentru România, proiectul este coordonat de Institutul Național de Sănătate Publică, desemnat de Ministerul Sănătății drept autoritate competentă.

Acțiunea urmărește testarea și furnizarea unor soluții menite să sprijine pacienții pe parcursul evoluției bolilor cardiovasculare și diabetului. Direcțiile vizate pornesc de la prevenție și depistare precoce și continuă cu tratamentul, îngrijirea și autogestionarea acestor afecțiuni.

Materialele dedicate populației pun accent pe identificarea factorilor de risc și pe recunoașterea semnelor care pot indica existența unei probleme. Informarea are ca obiectiv și implicarea activă a fiecărei persoane în gestionarea propriei sănătăți.

În cazul bolilor cardiovasculare și al diabetului, prevenția și identificarea precoce reprezintă componente urmărite de proiectul european JACARDI, alături de accesul la tratament, îngrijire și metode de autogestionare a bolii.