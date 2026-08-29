Îndulcitorul asociat cu un risc mare de infarct și AVC! Românii îl consumă zilnic

Este prezent în produsele alimentare pe care mulți le consumă zilnic și este perceput drept o alternativă mai sănătoasă la zahăr. Totuși, un amplu studiu pune xilitolul sub semnul întrebării. Nivelurile ridicate ale acestui îndulcitor în sânge au fost asociate cu un risc mai mare de deces.

Un îndulcitor folosit în numeroase produse de zi cu zi, de la guma de mestecat și pasta de dinți până la gemuri, iaurturi și înghețată, ar putea avea efecte neașteptate asupra sănătății. Xilitolul a fost asociat cu un risc mai mare de infarct, accident vascular cerebral și deces.

Xilitolul este un alcool de zahăr care se găsește în cantități foarte mici în unele alimente naturale. Substanța este însă adăugată frecvent în produse alimentare, băuturi și produse de igienă orală, uneori în cantități de până la 1.000 de ori mai mari decât cele întâlnite în mod natural.

Deși utilizarea xilitolului s-a extins în ultimii ani, efectele consumului pe termen lung asupra sănătății nu au fost studiate pe scară largă. Un amplu studiu realizat de cercetători indică însă o posibilă legătură între nivelurile ridicate de xilitol din sânge și riscul de evenimente cardiovasculare majore.

Rezultatele cercetării au fost prezentate la München, în cadrul congresului anual al Societății Europene de Cardiologie, una dintre cele mai importante reuniuni medicale dedicate bolilor cardiovasculare.

Cercetătorii au analizat datele a 17.710 persoane și au comparat participanții cu cele mai ridicate niveluri de xilitol din sânge cu cei care aveau cele mai scăzute niveluri. Pentru analiză, participanții au fost împărțiți în patru grupuri, în funcție de concentrația de xilitol.

În cazul persoanelor cu cele mai ridicate niveluri de xilitol, riscul de a muri sau de a suferi un infarct ori un accident vascular cerebral în următorii șase ani a fost cu 57% mai mare decât în rândul celor cu cele mai scăzute niveluri. Chiar și după 30 de ani, riscul de a trece prin unul dintre aceste evenimente cardiovasculare era cu 18% mai mare.

Analiza tuturor celor patru grupuri a indicat o legătură directă între concentrația de xilitol din sânge și riscul cardiovascular. Cu cât nivelul xilitolului era mai ridicat, cu atât creștea și rata infarctelor, accidentelor vasculare cerebrale și deceselor.

Asocierea s-a menținut indiferent de vârsta și sexul participanților. Cercetătorii au constatat, de asemenea, că rezultatele nu erau explicate de factori precum indicele de masă corporală, hipertensiunea arterială, diabetul sau nivelul lipidelor din sânge. Acești factori ar putea influența, la rândul lor, consumul de produse cu un conținut redus de calorii.

Dr. Marco Witkowski, de la Spitalul Universitar Charité din Berlin, Germania, și autorul studiului, a declarat că noile rezultate se adaugă cercetărilor anterioare care au ridicat semne de întrebare cu privire la efectele xilitolului asupra organismului.

Potrivit medicului, studiile precedente au arătat că xilitolul poate crește capacitatea trombocitelor de a forma cheaguri de sânge. El a subliniat că îndulcitorii artificiali sunt consumați de multe persoane care îi consideră o alternativă mai sănătoasă la zahăr și sunt, în general, considerați siguri de autoritățile de reglementare.