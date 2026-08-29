De la soare în afara sezonului la aventuri în zăpadă: 10 destinații europene de vizitat în această iarnă

Iarna nu înseamnă neapărat frig, zile scurte și vacanțe ratate. În Europa există locuri unde te poți bucura de soare, dar și destinații transformate de zăpadă într-un peisaj de poveste. Mai mult, sezonul rece vine cu un avantaj important: mai puțini turiști și, adesea, prețuri mai mici.

Europa nu înseamnă doar vacanțe de vară și plaje aglomerate. Iarna poate fi momentul ideal pentru a descoperi destinații mai liniștite, cu mai puțini turiști și prețuri mai mici, fie că îți dorești soare și temperaturi blânde, fie că vrei să te bucuri de zăpadă și peisaje spectaculoase.

Un nou ghid realizat de Lonely Planet propune zece destinații europene care merită luate în calcul pentru iarna care urmează. Selecția include insule însorite, orașe potrivite pentru escapade culturale, regiuni viticole și zone montane ideale pentru iubitorii de zăpadă.

Iarna schimbă complet peisajul din Cappadocia. Formațiunile stâncoase și locuințele săpate în rocă pot fi acoperite de zăpadă, iar numărul turiștilor scade considerabil. Pentru cei care aleg această perioadă, avantajele includ prețuri mai mici la cazare și mai multă liniște pentru explorarea obiectivelor turistice.

Bisericile rupestre din Muzeul în Aer Liber din Göreme și mănăstirea de la Keşlik sunt printre locurile care pot fi descoperite fără aglomerația specifică sezonului cald.

Zborurile cu balonul cu aer cald, una dintre principalele atracții ale regiunii, pot fi însă anulate atunci când vremea este nefavorabilă. Zăpada și temperaturile scăzute nu împiedică însă alte activități, iar hamamurile reprezintă o alegere potrivită pentru relaxare după o zi petrecută în aer liber.

Pentru cei care nu vor să renunțe la soare în timpul iernii, Fuerteventura este una dintre cele mai atractive opțiuni europene. A doua cea mai mare insulă a arhipelagului Canarelor are temperaturi medii maxime de aproximativ 21 de grade Celsius chiar și în luna ianuarie.

Turiștii se pot bucura de Playa del Matorral, de dunele din Parcul Natural Corralejo sau de peisajele sălbatice de la Cofete. Insula este potrivită și pentru cei interesați de wellness, existând posibilitatea de a combina vacanța cu sesiuni de yoga, meditație și tai chi în aer liber.

În timpul iernii, Eryri, cunoscută și sub numele de Snowdonia, își arată partea mai sălbatică. Munții acoperiți de zăpadă, cascadele și pădurile creează un decor spectaculos pentru cei care vor să petreacă timpul în natură.

O drumeție ghidată de iarnă poate fi o modalitate de a descoperi regiunea și de a învăța mai multe despre siguranța pe munte și orientarea în teren. Pentru cei care caută aventuri diferite, fostele mine pot fi explorate prin activități precum tiroliana și escalada sau chiar cu ajutorul unei bărci subterane.

Centrul Național de Apă Albă este deschis pe tot parcursul anului și oferă posibilitatea de a înfrunta rapidele.

Bilbao poate fi răcoroasă și ploioasă iarna, când temperaturile maxime ajung la aproximativ 12 grade Celsius, însă vremea nu este un motiv pentru a evita orașul.

Sezonul rece vine cu avantajul unor prețuri mai mici, iar banii economisiți pot fi folosiți pentru a descoperi gastronomia locală. Muzeul Guggenheim, Museo de Bellas Artes și Azkuna Zentroa oferă alternative pentru zilele în care vremea nu este favorabilă.

Pentru o experiență mai apropiată de viața locală, turiștii pot explora cartierul medieval Casco Viejo și Plaza Nueva, unde pot încerca pintxos, una dintre specialitățile gastronomice ale Țării Bascilor.

Madeira este o altă alegere potrivită pentru cei care caută o escapadă de iarnă cu temperaturi blânde. În februarie, acestea pot ajunge la aproximativ 20 de grade Celsius, iar vremea permite numeroase activități în aer liber.

Lunile mai răcoroase sunt potrivite pentru drumeții pe celebrele levadas, dar și pentru explorarea piețelor și grădinilor din Funchal. Turiștii pot încerca și poncha, băutura tradițională preparată cu rachiu de trestie de zahăr.

Cei pasionați de aventură pot opta pentru alergare pe trasee montane, ciclism montan sau canyoning. Funchal, capitala istorică a insulei, merită inclus în itinerar, la fel ca satul pescăresc Câmara de Lobos, unul dintre locurile preferate ale fostului premier britanic Winston Churchill.

Riviera Franceză este asociată în mod obișnuit cu vacanțele de vară, însă iarna oferă o experiență mult mai liniștită. Plajele și golfurile sunt mai puțin aglomerate, iar drumurile de-a lungul coastei sunt mai ușor de parcurs.

Este o perioadă potrivită pentru explorarea centrului vechi din Nisa, a portului din Monaco sau a zonei de coastă dintre Menton și Saint-Tropez, fără aglomerația caracteristică lunilor de vară.

În plus, microclimatul regiunii contribuie la temperaturi mai blânde în timpul iernii decât în multe alte zone ale Franței.

Iarna transformă Alpii Bavarezi într-un decor care pare desprins dintr-un film de animație. Munții acoperiți de zăpadă, lacurile înghețate și castelele creează un peisaj spectaculos pentru o vacanță în sezonul rece.

Castelul Neuschwanstein este una dintre principalele atracții, mai ales atunci când este acoperit de zăpadă. În apropiere poate fi vizitat orașul medieval Füssen, iar o pauză într-o tavernă tradițională bavareză este o modalitate de a te încălzi după o zi petrecută în aer liber.

Atunci când condițiile meteorologice permit, zona oferă posibilități pentru plimbări de iarnă și drumeții cu rachete de zăpadă. Lacurile înghețate pot oferi, de asemenea, ocazia de a practica patinajul.

Santorini este una dintre cele mai aglomerate destinații grecești în timpul verii, însă iarna insula capătă un caracter complet diferit. Numărul turiștilor și al navelor de croazieră scade considerabil, ceea ce permite explorarea mai relaxată a străduțelor din Oia și Fira.

Temperaturile ajung la aproximativ 14 grade Celsius, astfel că nu este o destinație pentru plajă, însă priveliștile asupra calderei și celebrele apusuri rămân principalele atracții. În plus, tarifele hoteliere sunt semnificativ mai mici.

Cei care aleg Santorini în sezonul rece trebuie să țină cont de faptul că există puține zboruri internaționale către insulă, iar unele hoteluri sunt închise. Santorini poate fi însă accesată cu feribotul din Atena.

Regiunea Alentejo este potrivită pentru cei care vor să descopere o altă față a Portugaliei. Iarna, cerul senin, dealurile și podgoriile creează un decor liniștit, departe de aglomerația sezonului turistic.

Orașul Évora, inclus în patrimoniul UNESCO, poate fi folosit ca punct de plecare pentru explorarea centrului istoric și a regiunii. De aici, turiștii pot urma Traseul Vinului din Alentejo către podgoriile din apropierea localităților Estremoz și Monsaraz.

Prețurile mai mici la cazare fac din această perioadă o alegere bună pentru câteva zile dedicate degustărilor de vin și gastronomiei locale.

Lyon este una dintre destinațiile europene potrivite pentru cei care își aleg vacanța în funcție de gastronomie. Orașul oferă atât restaurante cu stele Michelin, cât și tradiționalele bouchon-uri, unde pot fi încercate preparate specifice bucătăriei lioneze.

Iarna este o perioadă potrivită pentru a descoperi orașul la pas și pentru a te adăposti de frig în traboules, pasaje caracteristice Lyonului. Piețele alimentare, restaurantele și micile magazine locale contribuie la atmosfera specifică sezonului rece.

Pe lângă restaurante, merită descoperite măcelăriile, magazinele de brânzeturi, ciocolateriile și brutăriile locale. Un alt avantaj este apropierea de Alpi, astfel că o vacanță la Lyon poate fi combinată cu o excursie la schi.