Vacanțele personalizate câștigă teren: aventura și explorarea devin priorități pentru turiștii români

Românii continuă să investească în vacanțe exotice, iar cererea pentru experiențe personalizate este în creștere. Eturia a raportat vânzări de peste 20 de milioane de euro în primul semestru din 2026 și aproape 10.500 de turiști, în timp ce destinațiile îndepărtate și itinerarele adaptate câștigă tot mai mult teren.

Grupul Eturia a înregistrat vânzări de peste 20 de milioane de euro în primele șase luni ale anului 2026, în creștere cu aproximativ 7% față de aceeași perioadă din 2025. Totodată, aproximativ 10.500 de turiști au călătorit prin intermediul companiei, cu aproape 29% mai mulți decât în primul semestru al anului trecut.

Potrivit datelor transmise de turoperator, cele mai căutate destinații au fost Maldive, China, Australia, Republica Dominicană și Thailanda. Reprezentanții companiei spun că aceste rezultate reflectă diversificarea preferințelor românilor, care aleg atât sejururi exotice, cât și circuite culturale, călătorii de explorare și itinerare pe distanțe lungi.

Maldive continuă să fie una dintre destinațiile preferate de turiștii interesați de vacanțe premium, relaxare și servicii personalizate. Thailanda atrage prin combinația dintre plaje, gastronomie și experiențe culturale, dar și prin posibilitatea realizării unor itinerare adaptate diferitelor categorii de turiști. În același timp, China și Australia sunt preferate de cei interesați de călătorii de explorare și programe care necesită o planificare mai complexă, iar Republica Dominicană se menține în topul opțiunilor pentru sejururile exotice și serviciile premium.

„Creșterea înregistrată în primele șase luni confirmă faptul că Eturia se dezvoltă pe baze solide și că modelul nostru, construit în jurul consultanței specializate și al expertizei de destinație, răspunde așteptărilor actuale ale turiștilor”, a declarat Sorin Stoica, CEO și fondator al Eturia.

Stoica a precizat că agenția își propune să își consolideze portofoliul, să dezvolte segmentul premium și să extindă oferta de produse care le oferă turiștilor mai multă flexibilitate și predictibilitate.

În prima jumătate a anului, Eturia a organizat peste 80 de grupuri cu însoțitor. Acest tip de pachet este preferat în special pentru circuitele complexe și destinațiile îndepărtate, unde turiștii beneficiază de sprijin logistic, trasee stabilite în avans și acces la activități locale. Potrivit companiei, formatul de grup oferă un echilibru între organizare, confort și experiențe autentice în destinație, fiind o soluție potrivită inclusiv pentru itinerarele care ar fi mai dificil de planificat individual.

Potrivit datelor companiei, se observă o creștere a interesului pentru vacanțele construite în jurul pasiunilor și obiectivelor personale ale turiștilor. Aventura, experiențele culturale, explorarea și activitățile de wellbeing au devenit criterii tot mai importante în alegerea unei călătorii, în timp ce destinația reprezintă doar punctul de plecare în stabilirea programului.

Tot mai mulți turiști solicită itinerare personalizate, adaptate propriului ritm de călătorie, care îmbină perioadele de relaxare cu trasee active, activități culturale sau explorarea aprofundată a unei regiuni.