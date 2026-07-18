Ce este interzis pe plajele din România în 2026? Amenzi usturătoare pentru șoferi, turiști și proprietarii de câini

Dacă plănuiești o vacanță pe litoralul românesc în 2026, este bine să cunoști noile reguli înainte de a ajunge pe plajă. Autoritățile au introdus restricții și obligații pentru turiști, iar nerespectarea acestora poate aduce amenzi de până la 10.000 de lei. Iată ce este permis și ce este interzis în acest sezon estival.

Ce este interzis pe plajele din România în 2026? Sezonul estival aduce reguli stricte pentru turiștii care aleg litoralul românesc, autoritățile punând un accent deosebit pe protejarea domeniului public și a mediului înconjurător. Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 19/2006, plaja este încadrată ca domeniu public de interes național, iar accesul cu orice tip de vehicul motorizat, inclusiv autoturisme, ATV-uri sau motociclete, este strict interzis pe nisip. Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

De asemenea, camparea este interzisă pe întreaga lungime a litoralului, turiștii fiind obligați să utilizeze exclusiv campinguri autorizate. Cei care aleg să campeze în afara acestor spații riscă amenzi între 500 și 1.000 de lei.

În privința animalelor de companie, legislația a fost actualizată prin Legea nr. 106/2023, însă regulile rămân clare. În perioada 1 mai – 30 septembrie, accesul câinilor pe plajă este permis doar cu acordul expres al operatorului care administrează sectorul de plajă. Animalele trebuie ținute în lesă, iar cele din rasele considerate periculoase trebuie să poarte și botniță. Proprietarii au obligația de a strânge excrementele, iar accesul câinilor în apă poate fi restricționat dacă prezența acestora îi deranjează pe ceilalți turiști. Încălcarea acestor reguli poate atrage amenzi cuprinse între 100 și 1.000 de lei.

Protejarea mediului reprezintă o altă prioritate pe litoral. Îngroparea chiștoacelor în nisip și abandonarea deșeurilor sunt interzise și pot fi sancționate cu amenzi între 1.000 și 2.500 de lei. Totodată, distrugerea florei protejate de pe dune, inclusiv a garofiței de nisip, este pedepsită conform legii. Din motive de siguranță, numeroși operatori de plajă interzic și utilizarea recipientelor sau ambalajelor din sticlă în perimetrul plajei.

Sezonul estival aduce o serie de reguli noi privind utilizarea plajelor de pe litoralul românesc. Una dintre cele mai importante schimbări este introducerea zonelor de „Plajă Publică”, prevăzute de legislația adoptată în 2025. Aproximativ 20% din suprafața plajelor este administrată direct de primării și este destinată exclusiv turiștilor care doresc să stea pe prosop. În aceste sectoare nu sunt permise activități comerciale, amplasarea de șezlonguri pentru închiriere sau funcționarea beach-barurilor direct pe nisip.

Pe plajele administrate de operatori privați se aplică în continuare „Regula celor 30%”, care îi obligă să păstreze o parte din suprafață liberă pentru turiștii care folosesc propriile prosoape sau cearșafuri. În aceste condiții, turiștii nu au dreptul să ocupe zona destinată șezlongurilor atât timp cât spațiul rezervat pentru prosoape este disponibil. În același timp, operatorii nu pot restricționa accesul persoanelor care nu doresc să închirieze șezlonguri.

Potrivit noului „Ghid de ocupare a plajelor”, publicat la data de 8 mai 2026, între linia apei și zona de amplasare a șezlongurilor trebuie păstrat un culoar liber, cu o lățime de aproximativ 5–10 metri. Acest spațiu este destinat circulației pietonale și intervențiilor de urgență, fiind interzisă amplasarea șezlongurilor, prosoapelor sau a altor obiecte care ar putea împiedica accesul.

Începând din aprilie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a impus amenajarea unor zone special marcate pentru nefumători. În aceste perimetre, fumatul este interzis, iar nerespectarea regulii poate fi sancționată în contextul măsurilor privind reducerea poluării cu microplastice. Totodată, autoritățile au anunțat că verificările vor fi mai frecvente în acest sezon.

Respectarea ordinii publice și a liniștii este monitorizată atent de Jandarmerie. Practicarea nudismului este permisă doar în zonele consacrate și semnalizate din Vama Veche, Costinești și Delta Dunării, fiind interzisă în celelalte stațiuni de pe litoral. De asemenea, utilizarea boxelor portabile la un volum ridicat poate atrage sancțiuni, la fel ca și desfășurarea comerțului ambulant fără autorizație, inclusiv vânzarea de produse precum porumb fiert sau gogoși.

Și utilizarea dronelor este supusă unor reguli stricte, în conformitate cu reglementările Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA). Decolarea de pe plajă este permisă doar operatorilor înregistrați la Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR), iar zborul deasupra zonelor aglomerate fără autorizație poate duce la confiscarea imediată a dronei de către poliție sau paza de coastă.

În ceea ce privește siguranța pe apă, legislația actuală impune respectarea strictă a zonelor de îmbăiere delimitate cu balize. Ambarcațiunile și skijeturile nu au voie să pătrundă în aceste perimetre și sunt obligate să utilizeze exclusiv culoarele special amenajate pentru lansare și acces la mare.