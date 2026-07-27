Europa riscă un deficit de gaze în această iarnă. Stocurile reduse pot împinge prețurile în sus

Europa se poate confrunta cu un deficit de gaze naturale în iarna care urmează, pe fondul stocurilor reduse și al scăderii producției la nivel mondial, avertizează analiștii companiei Wood Mackenzie. Situația este influențată atât de efectele conflictului din Orientul Mijlociu, cât și de cererea ridicată din Asia și de reducerea livrărilor de gaze naturale lichefiate (LNG).

Potrivit unei analize realizate de Wood Mackenzie, depozitele de gaze ale Europei sunt în prezent puțin peste 50% din capacitate, un nivel considerat foarte scăzut pentru această perioadă a anului.

Analiștii estimează că, până la 1 noiembrie, gradul de umplere al depozitelor va ajunge la cel mult 75%, sub media de aproximativ 90% înregistrată în ultimii cinci ani înainte de sezonul rece, transmite The Independent.

Vicepreședintele diviziei de cercetare în domeniul gazelor din cadrul Wood Mackenzie, Massimo Di Odoardo, avertizează că stocurile reduse din Europa, cererea ridicată din Asia și creșterea limitată a producției de LNG vor menține prețurile la un nivel ridicat în această iarnă și pe parcursul anului 2027.

Gazele naturale reprezintă aproximativ 21% din consumul total de energie al Europei, iar gazele naturale lichefiate au avut o pondere de aproximativ 40% din consumul total de gaze în 2024.

Potrivit estimărilor, aproximativ 89% din gazele consumate în Europa în 2025 provin din afara Uniunii Europene, inclusiv din Marea Britanie.

Analiștii Wood Mackenzie avertizează că, în aceste condiții, continentul se apropie de o situație care poate pune presiune asupra securității energetice.

Totuși, aceștia subliniază că situația nu este comparabilă cu cea din 2022, după invazia Rusiei în Ucraina, când prețurile gazelor au atins niveluri mult mai ridicate.

Potrivit analizei, deficitul de aprovizionare este alimentat de doi factori principali.

Primul este eliminarea treptată a importurilor de gaze rusești, proces care va culmina cu interzicerea completă a importurilor de LNG din Rusia până la sfârșitul acestui an.

Al doilea factor îl reprezintă avarierea instalației Ras Laffan din Qatar, una dintre cele mai importante unități de producție de gaze naturale lichefiate din lume.

Instalația a fost afectată de atacuri cu rachete iraniene în luna martie, iar reparațiile complete sunt estimate să dureze mai mulți ani.

Experții avertizează că stocurile reduse fac Europa mai vulnerabilă în cazul unor noi întreruperi ale aprovizionării sau al unei ierni deosebit de reci.

Jess Ralston, responsabilă pentru energie în cadrul Energy and Climate Intelligence Unit, afirmă că nivelul redus al stocurilor poate duce la creșterea prețurilor gazelor și poate afecta inclusiv Marea Britanie, unde prețurile sunt strâns legate de cele din Europa.

Ea arată că, deși Regatul Unit dispune de o infrastructură importantă pentru importul de LNG, competiția pentru încărcăturile disponibile ar putea deveni foarte intensă în această iarnă, în contextul incertitudinilor privind oferta globală.

Directorul general al British Gas, Chris O’Shea, a atras atenția că nivelul redus al stocurilor de gaze reprezintă un risc dacă iarna va fi mai rece decât în mod normal.

El a declarat că, în lipsa unor temperaturi blânde, pot apărea probleme legate de disponibilitatea gazelor și a subliniat că autoritățile ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a reduce riscul unei crize energetice în sezonul rece.