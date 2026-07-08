Tensiunile dintre SUA și Iran împing prețul petrolului în sus. Ce se întâmplă pe piață

Prețurile petrolului au înregistrat o creștere de peste 2% miercuri, pe fondul intensificării tensiunilor dintre Statele Unite și Iran. Evoluția vine după atacurile aeriene lansate de armata americană și după reintroducerea sancțiunilor care vizează vânzările de țiței iranian, alimentând temerile că armistițiul dintre cele două state ar putea fi compromis.

Investitorii urmăresc cu atenție evoluțiile din Orientul Mijlociu, în condițiile în care orice deteriorare a situației de securitate poate afecta fluxurile de aprovizionare cu petrol din regiune. Riscurile privind transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz au revenit în centrul atenției piețelor.

Contractele futures pentru țițeiul Brent au urcat cu 1,92 dolari, echivalentul unui avans de 2,6%, ajungând la 76,08 dolari pe baril la ora 04:00 GMT. În același timp, cotația țițeiului american West Texas Intermediate a crescut cu 1,82 dolari, respectiv 2,6%, până la 72,26 dolari pe baril.

Și în sesiunea precedentă, ambele cotații de referință au consemnat o apreciere de aproximativ 3%, după ce Statele Unite au revocat licența generală care permitea comercializarea petrolului iranian, în urma atacurilor atribuite Iranului.

Reprezentanții ING consideră că decizia Washingtonului are un impact important asupra percepției investitorilor, chiar dacă nu modifică în mod direct raportul dintre cerere și ofertă.

„Deși revocarea nu schimbă fundamental dinamica pieței petrolului, este importantă din punct de vedere sentimental. Crește riscul unei prăbușiri a acordului temporar dintre SUA și Iran”, au declarat miercuri strategii de mărfuri ai instituției.

Potrivit Comandamentului Central al SUA, atacurile aeriene americane au fost lansate ca reacție la atacurile iraniene asupra a trei nave comerciale aflate în tranzit prin Strâmtoarea Ormuz. Situația din zonă readuce în prim-plan vulnerabilitatea uneia dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul mondial cu energie.

Saul Kavonic, șeful departamentului de cercetare de la MST Marquee, a afirmat că evenimentele recente demonstrează cât de fragilă este securitatea transportului prin această cale navigabilă. „Actuala conflagrație este o reamintire pentru piață a cât de fragilă este încă trecerea prin strâmtoare”, a declarat acesta.

Analistul a explicat că situația actuală contrastează cu percepția dominantă potrivit căreia piața s-ar putea confrunta cu un excedent de ofertă.

„Acest lucru prezintă un indicator contrar sentimentului predominant că piața ar putea fi inundată de o ofertă excesivă, ceea ce ar putea afecta unele dintre pozițiile short record pe care le-ar putea acoperi”, a spus el, adăugând că, dacă tensiunile se vor menține, iar traficul prin Strâmtoarea Ormuz va rămâne sub jumătate din nivelul existent înaintea războiului, limitările de aprovizionare ar putea continua să susțină creșterea prețului petrolului.

După semnarea armistițiului dintre Statele Unite și Iran, luna trecută, cotațiile petrolului reveniseră la nivelurile anterioare izbucnirii conflictului, iar numeroși traderi și-au consolidat pozițiile short pe contractele futures, mizând pe continuarea scăderii prețurilor.

Perspectivele unei creșteri a livrărilor de petrol din Orientul Mijlociu au contribuit anterior la diminuarea prețurilor pe piețele internaționale. Iranul nu și-a asumat responsabilitatea pentru atacurile asupra navelor comerciale. În schimb, Qatarul a acuzat Iranul pentru aceste incidente, inclusiv pentru atacul asupra unui petrolier qatarez de gaze naturale lichefiate, al cărui echipaj a raportat că o dronă a provocat un incendiu în sala motoarelor.

Totodată, un petrolier aflat sub pavilion saudit, despre care se crede că este supertankerul Wedyan, a fost avariat în largul coastelor Omanului, potrivit unor surse din domeniul securității maritime. Cauza incidentului nu a fost stabilită imediat.

Aceste evenimente au readus în atenție îngrijorările privind circulația petrolierelelor prin Strâmtoarea Ormuz, rută prin care, înainte de izbucnirea războiului din februarie, era transportată o cantitate de mărfuri echivalentă cu aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu energie.

Iranul susține că exercită control asupra strâmtorii și a cerut navelor comerciale să utilizeze un traseu apropiat de coasta sa, în locul rutei aflate mai aproape de Oman. Statele Unite afirmă că această cale maritimă trebuie să rămână accesibilă tuturor, la fel ca înaintea începerii conflictului.

De la debutul războiului, mai multe state au apelat la rezervele proprii pentru a compensa deficitul de aprovizionare cu energie. Pe fondul acestor evoluții, stocurile de țiței din Statele Unite au continuat să scadă și săptămâna trecută, potrivit unor surse din piață care au citat datele Institutului American al Petrolului. Analiștii consultați de Reuters estimau că, în săptămâna încheiată pe 3 iulie, rezervele de țiței din SUA au scăzut cu aproximativ 2,4 milioane de barili.