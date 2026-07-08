Cum alegi un psihoterapeut pentru ședințele online

Tot mai multe persoane se orientează către psihoterapia online datorită flexibilității și accesului rapid la specialiști din orice oraș, însă alegerea specialistului potrivit nu trebuie lăsată la voia întâmplării sau ghidată exclusiv de tariful afișat per ședință. Vezi mai departe cum să iei o decizie inspirată!

Un profil activ pe internet sau câteva videoclipuri urmărite de mii de oameni pot crea încredere, însă acestea spun prea puține despre experiența profesională. Înainte să programezi sedinta de psihoterapie online, verifică ce formare a urmat în psihoterapie și dacă psihoterapeutul are drept de liberă practică.

Contează și experiența acumulată în lucrul cu anumite dificultăți. Unele persoane caută sprijin pentru anxietate, altele pentru atacuri de panică, depresie, doliu, probleme de cuplu, tulburarea Borderline sau dificultăți legate de stima de sine. Cu cât experiența este mai apropiată de situația ta, cu atât discuțiile pot merge într-o direcție mai potrivită.

Specialiștii pot avea aceeași pregătire și rezultate foarte bune, însă modul în care comunică poate fi complet diferit. Unii pun accent pe întrebări și reflecție, alții propun exerciții între ședințe sau explică mai bine mecanismele care stau în spatele anumitor reacții.

Primele ședințe sunt suficiente pentru a observa dacă te simți ascultat, dacă ritmul conversației este potrivit și dacă poți vorbi fără teama că vei fi judecat. Relația construită cu psihoterapeutul are un rol important în desfășurarea întregului proces.

Descrierile de pe site-uri sunt utile deoarece îți pot spune în ce domenii lucrează psihoterapeutul, ce formări are și ce tipuri de servicii oferă. Totuși, un text bine scris nu poate anticipa felul în care va decurge dialogul dintre voi.

Astfel, merită să privești prezentarea ca pe un punct de plecare. Prima întâlnire este momentul în care îți faci o imagine despre stilul specialistului, modul în care explică lucrurile și felul în care răspunde întrebărilor tale.

Fiecare psihoterapeut își organizează activitatea în mod diferit. Unii folosesc platforme pentru consultații, alții lucrează prin aplicații de videoconferință, iar durata ședințelor poate varia între 50 și 60 de minute. Este bine să afli încă de la început cum se fac programările, care este politica privind reprogramările, ce se întâmplă dacă apar probleme tehnice și cum se desfășoară colaborarea pe termen lung.

Multe persoane evită să ceară informații deoarece au impresia că ar putea părea nehotărâte, dar întrebările sunt firești și îl ajută pe psihoterapeut să înțeleagă mai bine motivul pentru care ai solicitat sprijin. Poți întreba despre experiența cu anumite dificultăți, despre abordarea terapeutică, despre frecvența recomandată a ședințelor sau despre obiectivele care pot fi urmărite pe parcursul terapiei. Răspunsurile primite te vor ajuta să iei o decizie cu mai multă încredere.

Competența profesională este esențială, însă colaborarea dintre psihoterapeut și pacient are nevoie și de o comunicare firească. Uneori îți dai seama încă din prima întâlnire că discuția curge ușor, iar alteori simți că stilurile voastre nu se potrivesc.

Dacă după câteva ședințe ai impresia că relația terapeutică nu evoluează în direcția dorită, este perfect legitim să cauți un alt specialist. Scopul este să găsești un psihoterapeut alături de care să poți vorbi deschis și cu care să simți că înaintezi de la o ședință la alta.

Dacă vrei să îți faci o programare la psihoterapie online, Atelier PSY este pentru tine!