Cum alegi un psihoterapeut pentru ședințele online
Tot mai multe persoane se orientează către psihoterapia online datorită flexibilității și accesului rapid la specialiști din orice oraș, însă alegerea specialistului potrivit nu trebuie lăsată la voia întâmplării sau ghidată exclusiv de tariful afișat per ședință. Vezi mai departe cum să iei o decizie inspirată!
Începe cu pregătirea profesională, nu cu popularitatea din social media
Un profil activ pe internet sau câteva videoclipuri urmărite de mii de oameni pot crea încredere, însă acestea spun prea puține despre experiența profesională. Înainte să programezi sedinta de psihoterapie online, verifică ce formare a urmat în psihoterapie și dacă psihoterapeutul are drept de liberă practică.
Contează și experiența acumulată în lucrul cu anumite dificultăți. Unele persoane caută sprijin pentru anxietate, altele pentru atacuri de panică, depresie, doliu, probleme de cuplu, tulburarea Borderline sau dificultăți legate de stima de sine. Cu cât experiența este mai apropiată de situația ta, cu atât discuțiile pot merge într-o direcție mai potrivită.
Fiecare psihoterapeut are un stil de lucru diferit
Specialiștii pot avea aceeași pregătire și rezultate foarte bune, însă modul în care comunică poate fi complet diferit. Unii pun accent pe întrebări și reflecție, alții propun exerciții între ședințe sau explică mai bine mecanismele care stau în spatele anumitor reacții.
Primele ședințe sunt suficiente pentru a observa dacă te simți ascultat, dacă ritmul conversației este potrivit și dacă poți vorbi fără teama că vei fi judecat. Relația construită cu psihoterapeutul are un rol important în desfășurarea întregului proces.
Citește prezentarea, dar nu lua decizia doar pe baza ei
Descrierile de pe site-uri sunt utile deoarece îți pot spune în ce domenii lucrează psihoterapeutul, ce formări are și ce tipuri de servicii oferă. Totuși, un text bine scris nu poate anticipa felul în care va decurge dialogul dintre voi.
Astfel, merită să privești prezentarea ca pe un punct de plecare. Prima întâlnire este momentul în care îți faci o imagine despre stilul specialistului, modul în care explică lucrurile și felul în care răspunde întrebărilor tale.
Întreabă cum se desfășoară ședințele online
Fiecare psihoterapeut își organizează activitatea în mod diferit. Unii folosesc platforme pentru consultații, alții lucrează prin aplicații de videoconferință, iar durata ședințelor poate varia între 50 și 60 de minute. Este bine să afli încă de la început cum se fac programările, care este politica privind reprogramările, ce se întâmplă dacă apar probleme tehnice și cum se desfășoară colaborarea pe termen lung.
Ai dreptul să pui întrebări înainte de prima ședință
Multe persoane evită să ceară informații deoarece au impresia că ar putea părea nehotărâte, dar întrebările sunt firești și îl ajută pe psihoterapeut să înțeleagă mai bine motivul pentru care ai solicitat sprijin. Poți întreba despre experiența cu anumite dificultăți, despre abordarea terapeutică, despre frecvența recomandată a ședințelor sau despre obiectivele care pot fi urmărite pe parcursul terapiei. Răspunsurile primite te vor ajuta să iei o decizie cu mai multă încredere.
Alege omul cu care simți că poți construi o relație de încredere
Competența profesională este esențială, însă colaborarea dintre psihoterapeut și pacient are nevoie și de o comunicare firească. Uneori îți dai seama încă din prima întâlnire că discuția curge ușor, iar alteori simți că stilurile voastre nu se potrivesc.
Dacă după câteva ședințe ai impresia că relația terapeutică nu evoluează în direcția dorită, este perfect legitim să cauți un alt specialist. Scopul este să găsești un psihoterapeut alături de care să poți vorbi deschis și cu care să simți că înaintezi de la o ședință la alta.
Dacă vrei să îți faci o programare la psihoterapie online, Atelier PSY este pentru tine!
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.