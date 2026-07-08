Vouchere de 150 de lei pe lună pentru copiii care practică sport. Cine poate beneficia mai exact de program

Primăria Brașov lansează un nou program de sprijin destinat copiilor care practică sport. Începând din această toamnă, elevii eligibili vor putea primi un voucher lunar de 150 de lei pentru plata abonamentului sau a cotizației la cluburile sportive din municipiu.

Primăria Brașov introduce, începând din acest an, programul „Sănătate prin Sport pentru Copii”, prin care elevii din municipiu vor beneficia de un voucher în valoare de 150 de lei pe lună pentru practicarea sportului.

Sprijinul financiar va putea fi folosit exclusiv pentru plata abonamentului sau a cotizației la cluburile sportive care își desfășoară activitatea în Brașov.

Autoritățile locale pregătesc în această perioadă procedurile necesare pentru implementarea programului și au început consultările cu reprezentanții cluburilor sportive pentru stabilirea unui mecanism cât mai simplu de utilizare și decontare a voucherelor, transmite bzb.ro.

Primarul George Scripcaru a explicat că programul este destinat copiilor din municipiul Brașov care sunt înscriși la școală și practică sport în cadrul unor structuri recunoscute.

Edilul a precizat că administrația locală urmărește ca fondurile publice să ajungă exclusiv la cluburi sportive care desfășoară activitate reală, au antrenori și profesori acreditați și fac parte din structurile sportive recunoscute. Acesta a arătat că nu vor fi finanțate entități create doar formal sau organizații care nu îndeplinesc condițiile legale și profesionale.

Potrivit primarului, fiecare copil eligibil va primi un voucher sportiv de 150 de lei pe lună, pe care îl va utiliza la clubul la care este înscris. Ulterior, cluburile sportive vor depune documentele necesare pentru decontarea sumelor prin intermediul Direcției de Asistență Socială.

„Este foarte important ca fondurile publice să ajungă la cluburi sportive serioase, care au personal calificat, antrenori şi profesori acreditaţi, o activitate reală şi care fac parte din structurile sportive recunoscute. Nu dorim să finanţăm entităţi create doar pe hârtie sau organizaţii care nu îndeplinesc toate condiţiile legale şi profesionale necesare. Mecanismul de funcţionare va fi unul simplu şi transparent. Fiecare copil eligibil va beneficia de un voucher sportiv în valoare de 150 de lei pe lună. Voucherul va fi utilizat la clubul sportiv la care este înscris, iar ulterior clubul va depune documentele necesare pentru decontarea sumelor prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială”, a declarat George Scripcaru.

Viceprimarul Dan Ghiță a declarat că obiectivul administrației este ca noul program să sprijine activitatea sportivă fără a crea dificultăți financiare cluburilor.

Acesta a explicat că autoritățile încearcă să creeze un mecanism simplu și eficient, astfel încât copiii să poată folosi rapid voucherele, iar cluburile sportive să își recupereze într-un timp scurt sumele aferente, fără ca activitatea lor să fie afectată.

În acest scop, reprezentanții Primăriei Brașov continuă consultările cu principalele cluburi sportive din municipiu.

„Ne dorim ca acest program să sprijine activitatea sportivă, nu să creeze dificultăţi cluburilor, care, în mare parte, depind de contribuţiile plătite de sportivi şi de părinţii acestora. Copiii trebuie să poată beneficia de aceste vouchere, cluburile să le accepte şi să îşi recupereze rapid sumele aferente, astfel încât activitatea lor să nu fie afectată. Vrem să construim un mecanism simplu şi eficient, care să ofere sprijin real copiilor şi familiilor lor, dar şi să asigure predictibilitate şi stabilitate pentru cluburile sportive”, a explicat viceprimarul Dan Ghiţă.

Reprezentanții cluburilor brașovene consideră că inițiativa poate încuraja participarea copiilor la activități sportive.

Președintele ACS Kids Tâmpa 2015, Adrian Zahariea, a transmis că programul reprezintă un sprijin important pentru copiii care doresc să facă sport și poate contribui la încurajarea mișcării și la reducerea timpului petrecut în fața ecranelor.

„Mi se pare că este un ajutor foarte important pentru cei care vor să facă sport şi în primul rând pentru trimiterea copiilor către mişcare zi de zi. Facem lucrul ăsta ca să-i mutăm de la ecrane, să petreacă mai mult timp pe terenul de sport. Şi atunci, dacă primăria susţine lucrul ăsta, este foarte bine pentru comunitatea sportivă din Braşov”, a declarat Adrian Zahariea.

La rândul său, directorul executiv al Corona Brașov, Bogdan Oancea, a apreciat că proiectul este oportun și are un obiectiv clar, acela de a încuraja copiii să practice sport și de a contribui la dezvoltarea unei societăți mai sănătoase.

Potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 973/2025, programul „Sănătate prin Sport pentru Copii” se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, care au domiciliul stabil în municipiul Brașov și sunt înscriși într-o unitate de învățământ.

Valoarea voucherului este de 150 de lei pe lună și poate fi utilizată doar în cadrul structurilor sportive care își desfășoară activitatea în Brașov.

Obiectivul municipalității este ca programul să fie implementat din luna septembrie, astfel încât cât mai multe familii din Brașov să poată beneficia de acest sprijin financiar.