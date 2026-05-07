Municipiul Onești este prezentat în documentația oficială drept unul dintre cele mai importante repere ale sportului românesc, orașul în care Nadia Comăneci și-a început cariera și unde a fost construit drumul către primul 10 perfect din istoria gimnasticii mondiale, obținut la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. În același context, Parlamentul României a declarat anul 2026 drept „Anul Nadia Comăneci”, la 50 de ani de la momentul istoric care a schimbat definitiv gimnastica mondială.

„Potrivit Strategiei naţionale pentru sport pentru perioada 2023-2032, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 444/2023: – Sportul aduce o contribuție directă la creșterea regională, încurajează ocuparea forței de muncă și coeziunea socială, inovarea, dezvoltarea durabilă și regenerarea urbană, sporind atractivitatea generală a regiunilor.; – Baza materială sportivă existentă este inadecvată și insuficientă. În zona sporturilor de performanță România nu deține suficiente centre sportive la standarde internaționale și centre sportive multi-disciplinare care să permită organizarea atât de evenimente în sfera sportului de performanță, cât și evenimente destinate publicului larg ce încurajează practicarea sportului la nivelul publicului larg și generează resurse financiare. (…) Municipiul Onești, județul Bacău, este recunoscut la nivel național și internațional ca un reper al gimnasticii românești, fiind locul în care a început parcursul sportiv al Nadiei Comăneci și unde a fost construit simbolic drumul către primul 10 perfect din istoria gimnasticii mondiale, obținut la Jocurile Olimpice de la Montreal din anul 1976. În acest context, Parlamentul României a declarat anul 2026 drept „Anul Nadia Comăneci", prin Legea nr. 130/2025, marcând împlinirea a 50 de ani de la acest moment de referință pentru sportul mondial și reafirmând importanța municipiului Onești în patrimoniul sportiv național. Totodată, la data de 11 decembrie 2025, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Parlamentul European din Bruxelles, municipiului Onești i-a fost conferit titlul de „Oraș European al Sportului 2026" (European City of Sport 2026), acordat de ACES Europe – organizație europeană recunoscută, partener al Comisiei Europene și UNESCO, care promovează sportul, stilul de viață sănătos și dezvoltarea infrastructurii sportive la nivelul comunităților", se menționează în nota de fundamentare.

Documentul arată că municipiul a primit și titlul de „Oraș European al Sportului 2026”, acordat de ACES Europe în urma unui proces de evaluare desfășurat pe parcursul anului 2025. Evaluarea a avut în vedere infrastructura sportivă, gradul de implicare a comunității în activități sportive, performanța, incluziunea socială și investițiile planificate în domeniu. Autoritățile susțin că acest statut confirmă potențialul orașului de a deveni un centru regional de excelență sportivă.

În nota de fundamentare se precizează că infrastructura actuală a bazei sportive CSM Onești se află într-un stadiu avansat de degradare. Sunt menționate instalații electrice și sanitare depășite, infiltrații, igrasie, degradări structurale și sisteme de încălzire neconforme, probleme care afectează direct activitatea sportivă și siguranța sportivilor.

„Infrastructura existentă a bazei sportive CSM Onești se află într-un stadiu avansat de degradare fizică și funcțională, rezultat al uzurii și al lipsei unor intervenții majore de modernizare. Principalele deficiențe includ: instalații electrice și sanitare depășite, cu avarii frecvente;

sisteme de încălzire ineficiente și neconforme;

degradări structurale (pereți, acoperișuri, finisaje);

infiltrații, igrasie și condiții improprii de utilizare;

În aceste condiții, siguranța în exploatare nu mai poate fi garantată, existând riscuri reale de accidentare și disfuncționalități majore. Baza sportivă este utilizată zilnic de sportivii CSM Onești, sportivi din alte cluburi și loturi naționale”, se mai precizează în document.

Baza este folosită zilnic atât de sportivii clubului, cât și de loturi naționale sau sportivi din alte cluburi, iar autoritățile avertizează că amânarea intervenției ar putea conduce la degradarea ireversibilă a infrastructurii și la pierderea unui centru istoric al sportului românesc.

„Oneștiul este locul unde am învățat că niciun vis nu este prea mare dacă muncești pentru el. Mă bucur enorm că, după mulți ani de eforturi și mulțumită implicării echipei de la CSM Onești, acest proiect devine realitate. Nu este vorba doar despre clădiri noi, ci despre a le oferi copiilor de astăzi șansa de a crește într-un mediu care să îi inspire. Este modul nostru de a le spune că și ei pot atinge perfecțiunea”, a declarat Nadia Comăneci.

Proiectul prevede transformarea bazei sportive într-un complex multifuncțional, cu infrastructură modernă pentru antrenamente, recuperare și competiții. În documentație sunt incluse lucrări de reabilitare și modernizare pentru Sala de Gimnastică „Nadia Comăneci” și Sala Atletică Grea „Vasile Pușcașu”, dar și construirea unor spații noi pentru haltere, cazare, recuperare sportivă și organizare de conferințe.

Noua bază sportivă din Onești va avea aproximativ 50 de locuri de cazare și facilități pentru cantonamente și stagii de pregătire centralizată. Unul dintre punctele centrale ale proiectului este dezvoltarea unei baze moderne de refacere și recuperare, considerată esențială pentru sportul de performanță și insuficient dezvoltată în majoritatea complexurilor sportive din România. Proiectul include și o sală de conferințe destinată cursurilor antidoping, programelor de pregătire pentru antrenori și workshopurilor internaționale.

Autoritățile susțin că infrastructura modernizată va permite organizarea de stagii internaționale și colaborări cu loturi sportive din alte țări, ceea ce ar putea transforma CSM Onești într-un hub regional de pregătire sportivă în Europa de Est. În nota de fundamentare sunt evidențiate și performanțele clubului, care a obținut în ultimii 15 ani sute de medalii internaționale și peste 3.900 de medalii naționale, inclusiv participări și podiumuri olimpice.

„În ultimii 15 ani, performanțele clubului confirmă acest statut: Rezultate internaționale – CSM Onești: 88 medalii la Campionatele Balcanice (39 aur, 36 argint, 13 bronz)

109 medalii la Campionatele Europene (41 aur, 38 argint, 30 bronz)

32 medalii la Campionatele Mondiale (2 aur, 16 argint, 14 bronz)

1 medalie la Jocurile Olimpice ale Tineretului European (1 bronz)

7 medalii la Festivalul Olimpic al Tineretului European (3 aur, 2 argint, 2 bronz)

2 medalii la Jocurile Olimpice (1 argint, 1 bronz) și 6 participări olimpice Rezultate la nivel național și internațional: peste 3.900 de medalii naționale, dintre care peste 1.000 titluri de campioni naționali

230 de medalii internaționale

Participari la trei editii de Jocuri Olimpice (din patru): Londra, Boenos Aires si Paris;

2 medalii olimpice (Londra 2012 și Paris 2024)

Aceste rezultate nu reflectă doar performanța sportivă, ci eficiența unui sistem de formare construit și menținut în condiții infrastructurale limitate, ceea ce evidențiază și mai clar potențialul de dezvoltare al clubului”, se menționează în nota de fundamentare.

Documentația subliniază și componenta socială a investiției. Strategia clubului este construită pe selecția copiilor din mediul rural și din zone defavorizate, peste 90% dintre sportivii formați la Onești provenind din astfel de medii. Proiectul prevede extinderea programelor dedicate copiilor și dezvoltarea unor activități pentru copiii cu dizabilități, în condițiile în care în regiune nu există un centru specializat pe o rază de peste 100 de kilometri.

Indicatorii tehnico-economici prevăd o valoare totală a investiției de 122,352 milioane de lei, inclusiv TVA. Din această sumă, peste 121 de milioane de lei vor fi asigurate prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții, iar restul de aproximativ 1,2 milioane de lei vor fi suportați de Secretariatul General al Guvernului prin Agenția Națională pentru Sport și CSM Onești.

Investiția este programată pe doi ani. În primul an sunt estimate cheltuieli de peste 61 de milioane de lei, iar în al doilea an suma depășește 61,3 milioane de lei. Documentația tehnico-economică a fost deja avizată în Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Dezvoltării și în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe.

Proiectul include și măsuri de eficiență energetică, precum instalarea de panouri fotovoltaice și sisteme de stocare a energiei, pentru reducerea costurilor de funcționare și diminuarea amprentei de carbon. În paralel, autoritățile locale și reprezentanții clubului pregătesc și dezvoltarea proiectului turistic „Drumul Perfecțiunii”, un traseu interactiv dedicat carierei Nadiei Comăneci, care va avea punct final în baza sportivă CSM Onești.

Tabel informativ – principalele date ale investiției de la CSM Onești: