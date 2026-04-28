Prezența Nadiei Comăneci la Cluj-Napoca, în cadrul Sports Festival, marchează un moment cu puternică încărcătură simbolică, într-un an aniversar pentru sportul românesc. Fosta campioană olimpică va susține un masterclass în care va împărtăși experiențele care au stat la baza uneia dintre cele mai mari performanțe din istoria gimnasticii.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român și se înscrie în seria manifestărilor dedicate anului 2026, când se împlinesc cinci decenii de la primul „10” olimpic. Organizatorii mizează pe impactul educativ și inspirațional al întâlnirii dintre public și una dintre cele mai influente figuri din sportul mondial.

În cadrul intervenției sale, Nadia Comăneci va vorbi despre parcursul său, dar și despre valorile fundamentale ale sportului de performanță.

„Uneori este nevoie de doar câteva secunde pentru a schimba o viață. 17 secunde. Atât a durat exercițiul care mi-a schimbat viața și istoria gimnasticii mondiale. Dar în spatele celor 17 secunde au stat milioane de secunde de antrenamente. Pentru mine, sportul a însemnat mai mult decât primul 10, mai mult decât medaliile obținute. A fost despre disciplină, curaj și dorința de a deveni mai bună în fiecare zi. Vă aștept la Masterclass-ul din cadrul Sports Festival unde vă voi dărui mult mai multe secunde de mărturisi, lecții și învățături din sport și experiențele personale, care pot fi aplicate în orice domeniu. Va fi o întâlnire sinceră, un dialog deschis și, sper, o sursă de inspirație și motivație pentru toți cei care cred în puterea visurilor construite prin muncă și pasiune!", Nadia Comăneci.

Performanța Nadiei Comăneci din 18 iulie 1976 continuă să definească standardele gimnasticii mondiale. La doar 14 ani și jumătate, sportiva a obținut prima notă de 10.00 din istoria Jocurilor Olimpice, într-un moment care a schimbat definitiv percepția asupra perfecțiunii în sport.

Evenimentul de la Montreal este considerat nu doar o realizare individuală, ci un moment de referință global, care a demonstrat că excelența poate deveni realitate prin disciplină și muncă susținută. Impactul său se resimte și astăzi, la nivelul generațiilor tinere de sportivi.

Semnificația acelui moment a fost subliniată și de Mihai Covaliu, care a evidențiat rolul istoric al performanței.

„Pentru România și pentru întreaga lume, momentul de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976 rămâne o lecție vie despre ce înseamnă să atingi perfecțiunea. Nu împlinise încă 15 ani și Nadia Comăneci a obținut nu doar primul 10 din istoria gimnasticii olimpice, ci a reușit imposibilul, oferind umanității emoție pură, perfecțiune în sport și un reper care continuă să inspire multe generații de copii. În acele clipe, am înțeles cu toții că excelența nu este un ideal abstract, ci o realitate construită prin pasiune, disciplină și curaj”, a declarat Mihai Covaliu.

În paralel cu participarea la Sports Festival, Nadia Comăneci a fost recent recompensată la nivel internațional, primind premiul pentru întreaga carieră în cadrul Galei Laureus desfășurate la Madrid, la Palatul Cibeles. Distincția confirmă impactul global al carierei sale și statutul de legendă a sportului.

Tot în acest an aniversar, fosta gimnastă va reveni la Onești, orașul în care s-a format ca sportivă, pentru o serie de evenimente dedicate împlinirii a 50 de ani de la performanța de la Montreal. Manifestările vor avea loc la finalul lunii mai și vor reuni personalități din sportul românesc și internațional.

Programul include competiția „Cupa internațională NADIA COMĂNECI – Perfect 10”, organizată între 28 și 31 mai, la Sala Polivalentă care îi poartă numele. Peste 200 de sportive junioare din mai multe țări vor participa la această competiție, alături de antrenori, arbitri și invitați de renume.

Momentul central al acestor evenimente va fi „Gala Campioanelor”, organizată pe stadionul Carom, unde vor fi prezente gimnastele care au contribuit la performanțele istorice ale României.

Importanța acestui moment a fost evidențiată de conducerea sportului local.

„Onești va fi mereu acasă pentru Nadia și o așteptăm cu nerăbdare ca să o sărbătorim. Cei 50 de ani scurși de la Jocurile Olimpice de la Montreal, unde a scris istorie, sunt ocazia ideală pentru a-i arăta cât de mult este iubită aici. Nadia a avut dintotdeauna la Onești o familie care a însoțit-o de-a lungul vieții. Va fi un moment de celebrare a talentului și, totodată, o întâlnire simbolică a generațiilor în locul în care s-a născut perfecțiunea și în care continuăm să clădim talente de talie internațională. Va fi o sărbătoare care va depăși granițele Oneștiului și mă bucur că vor veni oameni de valoare ai sportului românesc, care și-au dorit să o întâmpine pe Nadia acasă. Este o coincidență fericită faptul că, anul acesta, Oneștiul este Oraș European al Sporturilor și confirmă preocuparea noastră de a dezvolta continuu clubul sportiv multidisciplinar care poate să dea României și lumii noi campioni.”, Ingrid Istrate.

