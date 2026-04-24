„Anul Nadia Comăneci”, promovat de COSR și Ministerul de Externe. România se pregătește să celebreze un simbol național printr-o inițiativă fără precedent, care îmbină excelența sportivă cu instrumentele diplomației externe.

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, şi ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, au semnat vineri, 24 aprilie 2026, un protocol de colaborare istoric. Documentul este dedicat marcării „Anului Nadia Comăneci” și vizează susținerea acestuia prin activități complexe de diplomație publică și culturală.

Un element central al acestui proiect este deschiderea Arhivelor Diplomatice ale MAE, care au scos la lumină peste 200 de documente inedite despre „Zeița de la Montreal”. Aceste rapoarte, telegrame și interviuri din perioada 1975-1989 oferă o perspectivă rară asupra modului în care performanțele Nadiei au schimbat percepția globală asupra României.

Succesul gimnastei a lăsat în urmă o moștenire diplomatică uriașă, dovedind că sportul poate deveni cel mai eficient ambasador al unei națiuni.

„Nadia Comăneci este, poate, cel mai cunoscut nume românesc de pe planetă, iar performanţa ei reprezintă un capital simbolic excepţional pentru România. Parcursul său continuă să inspire şi să definească standarde de excelenţă atît în România cât şi în lume iar prin acest parteneriat, ne propunem ca povestea ei să nu rămână doar în arhive, ci să devină un sprijin real pentru imaginea noastră în lume. Sportul este un limbaj universal şi România are de câştigat din promovarea poveştilor şi documentelor mai puţin cunoscute. În calitatea sa de consul general onorific al României la Norman, Oklahoma, Nadia Comăneci contribuie şi azi constant la promovarea imaginii României şi la consolidarea comunităţii româneşti din SUA iar exemplul său confirmă relevanţa diplomaţiei sportive ca instrument de politică externă”, a afirmat Oana Țoiu.

La rândul său, Mihai Covaliu a evidențiat deschiderea MAE în sprijinirea mișcării olimpice și a lăudat colaborarea eficientă cu misiunile diplomatice.

Președintele COSR a afirmat că diplomația sportivă este o punte esențială de dialog și cooperare, un aspect extrem de relevant în contextul celebrării „Anului Nadia Comăneci”.

Această cooperare continuă tradiția proiectelor de succes, precum „Casa României” de la Paris din 2024.

Mai mult, MAE face parte din comitetul de coordonare pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), ediția Brașov 2027, consolidând astfel legătura dintre sport și relațiile internaționale.

Element Cheie Detalii și Relevanță Inițiativa Lansarea oficială a „Anului Nadia Comăneci”. Parteneri Oficiali Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR). Resurse Istorice Peste 200 de documente (telegrame, rapoarte, interviuri) din perioada 1975-1989. Obiectiv Diplomatic Utilizarea performanței sportive ca instrument de „soft power” și diplomație publică. Rolul Nadiei azi Consul General Onorific al României în Norman, Oklahoma (SUA). Proiecte Viitoare Pregătirea Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE) Brașov 2027. Context Strategic Consolidarea legăturii dintre sport, cultură și relații internaționale.

Vineri, 16 ianuarie 2026, la Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR), a avut loc o conferință de presă în care oficialii au prezentat detalii despre programul aniversar pentru „Anul Nadia Comăneci”.

Marea campioană nu a putut participa, însă a trimis un mesaj video.