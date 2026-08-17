Comisia Europeană relaxează regulile fiscale pentru investițiile în securitatea energetică

Tensiunile geopolitice și nevoia de a reduce dependența de combustibilii fosili determină Uniunea Europeană să ofere statelor membre mai multă libertate fiscală pentru investițiile în energie. Comisia Europeană propune reguli noi, dar menține limite stricte, astfel încât măsurile de securitate energetică să nu afecteze stabilitatea finanțelor publice.

Comisia Europeană le-a transmis luni statelor membre orientări suplimentare privind posibilitatea extinderii domeniului de aplicare a clauzei derogatorii naționale pentru apărare, astfel încât aceasta să includă și anumite măsuri de securitate energetică.

Posibilitatea de a extinde clauza derogatorie pentru a include măsuri de securitate energetică a fost anunțată la 3 iunie 2026, în cadrul pachetului de primăvară al semestrului european. Decizia vine în contextul conflictului în curs din Orientul Mijlociu și urmărește să sprijine măsurile care consolidează reziliența structurală a sistemului energetic european și accelerează tranziția de la combustibilii fosili.

Potrivit Comisiei Europene, doar măsurile bugetare adoptate după 28 februarie 2026 vor putea beneficia de această flexibilitate. Acestea trebuie să fie finanțate la nivel național și să aibă un impact bugetar direct. Totodată, măsurile trebuie concepute astfel încât să producă un efect cât mai mare, la un cost bugetar cât mai redus.

Comunicarea Comisiei include o listă orientativă și neexhaustivă a măsurilor care ar putea fi eligibile. Cu toate acestea, eligibilitatea fiecărei măsuri va fi analizată individual de către Executivul comunitar.

Noua flexibilitate trebuie să fie aplicată fără a afecta sustenabilitatea finanțelor publice. Astfel, plafonul general de 1,5% din produsul intern brut pentru abaterea permisă de la traiectoria recomandată a cheltuielilor nete în cadrul clauzei derogatorii naționale rămâne în vigoare.

În interiorul acestui plafon, măsurile de securitate energetică vor putea beneficia de o flexibilitate de până la 0,3% din PIB pe an și de maximum 0,6% din PIB cumulat. Mecanismul va putea fi utilizat pentru perioada 2026-2028.

Cheltuielile care depășesc plafoanele stabilite vor continua să fie supuse evaluărilor standard privind respectarea cadrului bugetar al Uniunii Europene. În acest fel, flexibilitatea suplimentară acordată statelor membre va fi aplicată fără a afecta soliditatea finanțelor publice și sustenabilitatea fiscală.

Statele membre sunt invitate să transmită cereri pentru extinderea domeniului de aplicare a clauzei derogatorii naționale. În aceste solicitări, țările trebuie să prezinte o listă inițială a măsurilor de securitate energetică pe care intenționează să le adopte și pentru care doresc să beneficieze de flexibilitate, precum și o estimare a costurilor bugetare aferente.

După analizarea unei cereri, în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 26 din Regulamentul (UE) 2024/1263, Comisia Europeană poate recomanda Consiliului Uniunii Europene aprobarea acesteia.