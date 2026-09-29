UE finanțează modernizarea a două depozite de gaze din România. Investiții de peste 50 de milioane de euro

Două proiecte importante pentru infrastructura de gaze din România primesc finanțare europeană prin Connecting Europe Facility (CEF) Energy. Investițiile de la Bilciurești și Depomureș beneficiază, cumulat, de 50,77 milioane de euro și urmăresc creșterea capacităților de stocare, injectare și extracție a gazelor.

Cel mai mare depozit subteran de gaze din România, cel de la Bilciurești, trece printr-un proces de modernizare și retehnologizare. Proiectul beneficiază de o finanțare de 38 de milioane de euro prin CEF Energy.

După realizarea investiției, capacitatea zilnică de livrare a gazelor ar urma să urce de la 14 milioane la 20 de milioane de metri cubi. Diferența reprezintă o creștere de 43%.

În paralel, capacitatea de stocare va fi majorată cu 108 milioane de metri cubi pentru fiecare ciclu, ceea ce înseamnă un avans de 9%.

Lucrările au ca obiectiv îmbunătățirea performanței tehnice și a flexibilității depozitului. Prin creșterea capacităților de injectare și extracție, instalația va putea răspunde mai eficient atât schimbărilor de consum, cât și eventualelor dificultăți de aprovizionare.

Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA) a efectuat recent o vizită la Bilciurești pentru a verifica stadiul proiectului și modul în care sunt implementate lucrările.

Finanțare europeană primește și proiectul de modernizare și extindere a depozitului subteran Depomureș. Valoarea sprijinului acordat prin CEF Energy este de 12,77 milioane de euro.

În prima etapă a proiectului, capacitatea de lucru va fi majorată cu 100 de milioane de metri cubi, respectiv cu 33%, urmând să ajungă la 400 de milioane de metri cubi.

O creștere semnificativă este prevăzută și pentru ritmul zilnic de injectare și extracție. Acesta va ajunge la 3,5 milioane de metri cubi pe zi, cu 1,5 milioane de metri cubi peste nivelul actual, ceea ce reprezintă un avans de 75%.

Modernizarea ar urma să permită depozitului să răspundă mai rapid variațiilor sezoniere ale consumului și eventualelor întreruperi în aprovizionare. Investiția are în vedere și o utilizare mai eficientă a infrastructurii existente și susținerea integrării pieței regionale de gaze.

În total, cele două proiecte derulate în România primesc 50,77 milioane de euro din fondurile CEF Energy.

Alături de proiectele din România, finanțarea europeană vizează și extinderea depozitului subteran de gaze de la Chiren, din Bulgaria.

După finalizarea lucrărilor, volumul activ de gaze care poate fi stocat acolo ar urma să ajungă la un miliard de metri cubi. Totodată, ratele medii zilnice de injectare și extracție vor crește până la 8-10 milioane de metri cubi.

Investiția urmărește consolidarea securității aprovizionării și creșterea rezilienței rețelei de gaze din Europa de Sud-Est.

Cele trei investiții se numără printre ultimele proiecte de gaze aflate în implementare în portofoliul CEF Energy.

Potrivit CINEA, fondurile europene acordate acestor proiecte sunt destinate modernizării infrastructurii critice și creșterii flexibilității sistemului în perioadele în care cererea este ridicată sau apar probleme de aprovizionare și incertitudini pe piață.

După încheierea acestor proiecte, CEF Energy își va orienta într-o măsură tot mai mare atenția către infrastructuri energetice cu emisii mai reduse, între care electrificarea, hidrogenul, rețelele inteligente și infrastructura pentru transportul CO₂.