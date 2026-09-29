30 de ani de încredere și impact: 1 leu valoare adăugată creată de Nestlé generează 12,9 lei în economia României

Nestlé marchează 30 de ani de activitate pe piața din România, perioadă în care compania a ajuns de la o echipă formată din șase persoane la peste 600 de angajați și un portofoliu de peste 40 de branduri. O analiză de impact economic realizată de EY arată că, în cele trei decenii, valoarea adăugată generată de companie a depășit 5 miliarde de lei, în valori prezente, în timp ce investițiile în active și infrastructură din ultimii 15 ani au trecut de 516 milioane de lei.

Compania a intrat pe piața românească în urmă cu trei decenii, când activitatea locală era susținută de o echipă de numai șase persoane și de câteva categorii de produse. Printre brandurile prezente încă de atunci se numărau MAGGI, NESCAFÉ și cerealele Nestlé pentru micul dejun.

În prezent, Nestlé România are peste 600 de angajați și mai mult de 40 de branduri în portofoliul local.

Potrivit datelor companiei, cifra de afaceri cumulată în cei 30 de ani s-a apropiat de 30 de miliarde de lei. În aceeași perioadă, contribuțiile la stat aferente angajaților au depășit 1,1 miliarde de lei, iar valoarea adăugată a trecut de 5 miliarde de lei, calculată în valori prezente.

În ultimii 15 ani, investițiile în active și infrastructură au însumat peste 516 milioane de lei.

Irina Siminenco, Corporate Affairs Manager Nestlé România, afirmă că evoluția companiei pe piața locală a fost legată de schimbările prin care au trecut atât economia, cât și consumatorii români.

„Cei 30 de ani ai Nestlé în România sunt, înainte de toate, 30 de ani de încredere din partea consumatorilor. Această încredere ne-a permis să creștem alături de România, să ne adaptăm și să fim un actor principal la dezvoltarea pieței locale. De la introducerea standardelor Nestlé de calitate și siguranță alimentară acum 30 de ani și până la inovațiile, transparența și experiența oferite de brandurile noastre astăzi, ne-am transformat constant pentru a răspunde nevoilor consumatorului nostru și ne-am dezvoltat alături de el. Studiul confirmă că impactul pe care îl avem nu se oprește la granițele companiei: fiecare leu valoare adăugată creată direct de Nestlé generează 12,9 lei în economia României. Privim înainte cu aceeași responsabilitate, continuând să investim în oameni, parteneriate și comunități”.

Analiza EY urmărește și efectele activității companiei în restul economiei, prin intermediul furnizorilor, distribuitorilor și celorlalți parteneri din lanțul valoric.

Pentru anul 2025, datele indică faptul că fiecare leu din cifra de afaceri a Nestlé a generat alți 6,6 lei în economie. Totodată, fiecărui loc de muncă direct i-au corespuns alte 18 locuri de muncă susținute în economie.

În acest mod, activitatea companiei a susținut indirect aproape 12.000 de locuri de muncă.

Impactul direct, indirect și indus a fost evaluat la 10,8 miliarde de lei în ceea ce privește cifra de afaceri și la 3,6 miliarde de lei valoare adăugată brută pe întregul lanț valoric. Potrivit analizei prezentate de companie, această valoare este echivalentă cu aproximativ 0,19% din PIB-ul României.

În cei 30 de ani s-a modificat și profilul consumatorului român. Dacă în anii ’90 disponibilitatea și accesibilitatea produselor aveau o importanță ridicată, compania arată că în prezent cumpărătorii acordă mai multă atenție ingredientelor, valorii nutriționale, calității, siguranței alimentare, sustenabilității și transparenței.

Portofoliul local include în prezent cafea, produse alimentare, dulciuri, cereale pentru micul dejun, produse destinate bebelușilor și copiilor mici, hrană pentru animale de companie și suplimente.

Printre mărcile comercializate se află NESCAFÉ, Nespresso, NESCAFÉ Dolce Gusto, Starbucks, MAGGI, KitKat, Lion, After Eight, Smarties, Joe, Nestlé Dessert, Nesquik, Fitness, Chocapic, Cini Minis, NAN, Gerber, Purina, Felix, Gourmet și Solgar.

Datele companiei oferă și o imagine asupra structurii personalului. Aproape un sfert, respectiv 24% dintre angajații Nestlé România, fac parte din generația Z, iar vârsta medie la nivelul companiei este de 37 de ani.

Femeile reprezintă 60% din totalul angajaților și ocupă 58% dintre funcțiile de conducere. Vârsta medie a unui manager din companie este de 43 de ani.

Activitatea Nestlé din România a inclus și o serie de proiecte educaționale și sociale. Potrivit datelor furnizate de companie, programele derulate în școli au ajuns în timp la peste 735.000 de elevi, 32.858 de cadre didactice și peste 1,1 milioane de părinți.

Printre acestea se numără „Și eu trăiesc sănătos – SETS!”, componenta de educație pentru sustenabilitate PACT – „Planeta albastră contează pe tine”, „Purina Pet School” și „Traista cu sănătate”.

În perioada 2024-2025, ultimul dintre aceste programe s-a extins și în Republica Moldova. Peste 10.000 de copii din 31 de județe au participat la activitățile sale, iar peste 500 de profesori și utilizatori au accesat platforma digitală.

Conform informațiilor transmise de companie, prevalența obezității infantile în școlile participante la program a coborât la 6,5% în 2024.

O altă direcție a proiectelor derulate în România a vizat reducerea risipei alimentare. Între 2019 și 2025, Nestlé a donat Băncii pentru Alimente București peste 355 de tone de hrană.

În această perioadă au fost susținute peste 160 de asociații.

Compania a derulat și proiecte în domeniul biodiversității. Prin POPAS și Pădurea de Miere Nestlé au fost plantați peste 120.000 de puieți de salcâm, inițiativele având ca obiective refacerea solului, extinderea zonelor de hrănire pentru albine și sprijinirea comunităților de apicultori.

În plus, inițiativa „Nestlé needs YOUth”, axată pe orientarea în carieră, a implicat până acum 28.000 de tineri din România.

Pentru următoarea perioadă, Nestlé România indică drept direcții de dezvoltare continuarea investițiilor, inovarea, dezvoltarea angajaților și consolidarea parteneriatelor locale.

Datele privind impactul economic provin dintr-un studiu realizat de Ernst & Young în august 2026. Pentru indicatorii financiari istorici, valorile au fost cumulate și indexate cu Indicele Prețurilor de Consum pentru a fi exprimate la valoarea prezentă.