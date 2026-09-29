Unde se caută persoane de peste 55 de ani pentru angajare. Companiile se bat pentru această categorie

În provincia Vicenza, din nordul Italiei, persoanele de peste 55 de ani ocupă un loc tot mai important pe piața muncii. Angajările din această categorie de vârstă s-au triplat față de anii trecuți, în timp ce numărul total al angajărilor a rămas aproape la același nivel.

Datele provin dintr-un studiu realizat de Centrul de studii CISL Vicenza. Potrivit analizei, în 2008 au fost înregistrate 110.865 de angajări, față de 112.285 în 2025. În aceeași perioadă, numărul persoanelor de peste 55 de ani angajate a crescut de la 3.485 la 11.370.

Astfel, aproape 11 din 100 de persoane nou-angajate în provincia Vicenza au peste 55 de ani. Evoluția indică o schimbare importantă pe piața locală a muncii, unde experiența angajaților seniori este tot mai prezentă.

Potrivit Il Giornale di Vicenza, unii dintre acești angajați își dau demisia și găsesc rapid un alt loc de muncă. În alte situații, persoanele care ies la pensie sunt reangajate de aceeași companie, iar uneori ajung să fie căutate și de alte firme.

Cea mai numeroasă categorie rămâne cea a persoanelor cu vârste cuprinse între 55 și 59 de ani. În acest segment, numărul angajărilor a crescut de la 2.380 în 2008 la 6.550 în 2025.

Creșterile procentuale cele mai mari se regăsesc însă la grupele de vârstă mai înaintată. Pentru persoanele cu vârste între 60 și 64 de ani, angajările au crescut de 4,6 ori față de nivelul din 2008.

În cazul celor care au depășit 64 de ani, numărul angajărilor s-a înmulțit de patru ori în aceeași perioadă. Evoluția se reflectă și în rata de ocupare pentru grupa de vârstă 55-64 de ani.

Aceasta s-a dublat, de la 29,7% în 2008 la peste 60% în 2025. Datele arată, astfel, că un număr tot mai mare de persoane din această categorie continuă să fie active pe piața muncii.

Industria prelucrătoare a înregistrat aproape 3.000 de angajări suplimentare în rândul persoanelor de peste 55 de ani față de 2008. Creșterea în acest sector a ajuns la 214%. Și comerțul a înregistrat o majorare importantă, de 228%. Administrația publică reprezintă excepția de la această evoluție.

În paralel, structura demografică a provinciei s-a modificat. Ponderea locuitorilor de peste 65 de ani a crescut de la 19,2% la 26,1%, în timp ce populația foarte tânără, cu vârste de până la 14 ani, a scăzut de la 15% la 11,7%.

Numărul persoanelor cu vârsta sub 25 de ani s-a redus cu 11%, de la peste 212.000 la puțin peste 190.000 de persoane. Schimbările demografice se reflectă astfel și în structura forței de muncă disponibile.

O altă schimbare evidențiată de date privește motivele pentru care încetează contractele de muncă ale persoanelor de peste 55 de ani. În 2008, aproape o treime dintre aceste încetări erau încadrate la categoria „Altele”, în principal din cauza pensionărilor directe.

La acel moment, pragul de vârstă pentru pensionare era de 62 de ani, însă anumite categorii de angajați se puteau pensiona mai devreme. În 2025, ponderea încetărilor asociate acestei categorii a coborât la puțin peste 15%.

În schimb, au crescut încetările contractelor pe durată determinată, cu 259%, precum și concedierile individuale din motive economice, care au înregistrat o creștere de 555%.

Secretarul CISL Vicenza, Raffaele Consiglio, a atras atenția asupra efectelor pe care îmbătrânirea forței de muncă le poate avea asupra inovării. Potrivit acestuia, în aproximativ zece ani, generația care a contribuit la dezvoltarea Veneto și Vicenza în anii ’80 va ieși din activitate. Consiglio a solicitat revizuirea politicilor privind imigrația și integrarea prin muncă. „Trebuie să luăm măsuri de urgență”, a spus el.

Datele privind piața muncii din provincia Vicenza arată, totodată, că persoanele de peste 55 de ani rămân active pentru perioade mai lungi și schimbă locurile de muncă într-o măsură mai mare decât în trecut. În contextul scăderii numărului de tineri, această categorie de lucrători este căutată de companii, iar pensionarea nu mai reprezintă principalul motiv pentru ieșirea din activitate.