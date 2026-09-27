Noi reguli pentru milioane de români. Ce pregătește Programul de Guvernare Mureșan pentru pensii, salarii și ajutoare sociale

Eliminarea pensionării anticipate în sistemele în care retragerea din activitate are loc prea devreme și interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat se numără printre măsurile incluse în Programul de Guvernare trimis Parlamentului de premierul desemnat Siegfried Mureșan. Documentul propune schimbări și pentru ajutoarele sociale, indemnizația pentru creșterea copilului, contractele part-time și sprijinul acordat angajatorilor.

Una dintre măsurile prevăzute în program vizează eliminarea pensionării anticipate în sistemele considerate ca având pensionări prea rapide.

Documentul propune și interzicerea cumulului pensiei cu salariul pentru persoanele care lucrează la stat.

Schimbările sunt însoțite de intenția de a introduce criterii unitare de evaluare pentru beneficiarii ajutoarelor de handicap.

Programul mai prevede revizuirea Legii dialogului social și a contractelor colective de muncă despre care documentul susține că acordă drepturi exagerate.

O altă direcție este reformarea sistemului de ajutoare sociale. Pentru persoanele apte de muncă, acordarea beneficiilor ar urma să fie condiționată de participarea la muncă sau la programe de formare.

În momentul angajării, ajutoarele nu ar urma să dispară imediat, ci să fie retrase gradual.

Programul propune și stimularea mobilității forței de muncă, astfel încât persoanele din zonele cu șomaj ridicat să poată ajunge mai ușor în regiunile în care există deficit de personal.

Combaterea muncii la negru ar urma să se facă prin controale orientate în funcție de analiza de risc.

Programul de Guvernare propune flexibilizarea muncii cu timp parțial și a celei sezoniere, cu plata contribuțiilor proporțional cu venitul efectiv.

De la 1 ianuarie 2027 este avută în vedere și eliminarea supraimpozitării contractelor de muncă part-time pentru părinții cu mai mulți copii și pentru personalul din sănătate și educație.

O schimbare importantă îi vizează pe părinții care aleg să se întoarcă mai repede la serviciu.

Persoanele care au dreptul la indemnizația pentru creșterea copilului și revin la locul de muncă după primele șase luni de la nașterea copilului ar putea continua să primească indemnizația concomitent cu veniturile salariale.

Măsura urmărește încurajarea revenirii părinților pe piața muncii fără ca această decizie să ducă la pierderea beneficiilor acordate pentru creșterea copilului.

Programul prevede continuarea subvenției pentru angajarea tinerilor NEET, un program european finanțat până în 2029.

Angajatorii primesc 2.250 de lei pe lună, timp de 12 luni, pentru fiecare tânăr cu vârsta între 16 și 30 de ani care este încadrat și înregistrat ca șomer la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Angajatorul are obligația de a menține raportul de muncă pentru cel puțin 18 luni.

Programul propune și extinderea subvenției la angajare pentru absolvenții de studii tehnice care sunt încadrați ca juniori în industria IT în primele 12 luni. Ținta prevăzută este integrarea a 5.000 de juniori anual până în 2030.

Sunt incluse și extinderea învățământului dual și a uceniciei, alături de facilități pentru companiile care formează și angajează personal.

Finanțarea programelor de formare profesională pentru companii ar urma să fie legată de rezultatele obținute, respectiv angajarea persoanelor pregătite și menținerea acestora în muncă.