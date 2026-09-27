Prețuri carburanți duminică, 27 septembrie. Cât costă benzina, motorina și GPL-ul la final de săptămână. Cele mai noi tarife

Prețuri carburanți duminică, 27 septembrie. Platforma Peco Online a publicat date cu privire la prețurile înregistrate la benzină și motorină la final de săptămână. Datele indică atât cele mai mici prețuri identificate la nivel național, cât și valorile minime pentru benzină, motorină și GPL în principalele orașe din țară.

Potrivit datelor publicate de Peco Online, cel mai mic preț la benzină înregistrat duminică, 27 septembrie, este de 9,87 lei pe litru. Acest preț este disponibil la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș, situată pe strada Tudor Vladimirescu, nr. 2, E60.

În cazul motorinei, cel mai mic preț identificat de Peco Online este de 10,75 lei pe litru. Tariful este înregistrat la stația Dacma din Lunguletu, județul Dâmbovița, situată pe Strada Principală (DN7), nr. 172.

Platforma a publicat și cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în primele cinci orașe din România după numărul de locuitori.

În București, cel mai mic preț pentru benzină este de 9,99 lei pe litru, în timp ce motorina costă 10,91 lei pe litru. Pentru GPL, prețul minim este de 4,67 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, benzina are un preț minim de 9,93 lei pe litru, iar motorina costă 10,89 lei pe litru. GPL-ul este disponibil la un preț de 4,69 lei pe litru.

În Timișoara, cel mai mic preț pentru benzină este de 9,97 lei pe litru. Motorina are un preț de 10,88 lei pe litru, iar GPL-ul costă 4,71 lei pe litru.

În Iași, benzina este disponibilă la un preț minim de 9,99 lei pe litru, iar motorina are un preț de 10,91 lei pe litru. În cazul GPL-ului, prețul este de 4,71 lei pe litru.

În Constanța, prețul minim pentru benzină este de 9,99 lei pe litru, în timp ce motorina costă 10,91 lei pe litru. Pentru GPL, cel mai mic preț indicat este de 4,69 lei pe litru.

Oraș Benzină Motorină GPL București 9,99 lei/l 10,91 lei/l 4,67 lei/l Cluj-Napoca 9,93 lei/l 10,89 lei/l 4,69 lei/l Timișoara 9,97 lei/l 10,88 lei/l 4,71 lei/l Iași 9,99 lei/l 10,91 lei/l 4,71 lei/l Constanța 9,99 lei/l 10,91 lei/l 4,69 lei/l

Prețurile menționate sunt orientative și pot diferi în funcție de stația de alimentare, zona în care aceasta se află și momentul actualizării datelor. Pentru a evita diferențele, șoferii sunt sfătuiți să verifice prețul afișat la pompă înainte de alimentare, mai ales în perioadele în care tarifele carburanților se modifică frecvent.