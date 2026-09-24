Prețuri carburanți joi, 24 septembrie. Benzina s-a scumpit din nou în România. Care sunt cele mai mici tarife

Prețuri carburanți joi, 24 septembrie. Platforma PretCarburant a publicat datele privind prețurile înregistrate de benzină, motorină și GPL în ziua de joi, 24 septembrie. Benzina standard a ajuns la o medie națională de 10,01 lei pe litru, în timp ce motorina standard a ajuns la 10,95 lei pe litru.

Potrivit datelor publicate de PretCarburant în ziua de 24 septembrie, media națională pentru benzina standard a fost de 10,01 lei pe litru, preț calculat pe baza informațiilor de la 1.330 de stații. Prețurile au variat între 9,93 și 10,07 lei pe litru.

Față de ziua precedentă, benzina s-a scumpit cu 2 bani pe litru, echivalentul unei creșteri de 0,2%. Comparativ cu data de 30 iunie, prețul mediu este mai mare cu 135 de bani pe litru, ceea ce reprezintă o creștere de 15,6%.

În cazul motorinei standard, media națională a fost de 10,95 lei pe litru, pe baza datelor de la 1.331 de stații. Prețurile au fost cuprinse între 10,79 și 10,99 lei pe litru. Față de ziua precedentă, prețul mediu al motorinei a rămas neschimbat, variația fiind de 0%.

Raportat la 30 iunie, însă, motorina este mai scumpă cu 173 de bani pe litru, respectiv cu 18,8%.

GPL-ul a avut joi o medie națională de 4,71 lei pe litru, datele fiind disponibile pentru 314 stații. Prețurile au variat între 4,59 și 4,99 lei pe litru. Față de ziua precedentă, media a rămas neschimbată. Comparativ cu 30 iunie, prețul GPL-ului este mai mare cu 16 bani pe litru, adică cu 3,5%.

Benzină standard · 1330 stații 10,01 lei 9,93 – 10,07 +2 bani (+0,2%) +135 bani (+15,6%) Motorină standard · 1331 stații 10,95 lei 10,79 – 10,99 neschimbat (0%) +173 bani (+18,8%) GPL · 314 stații 4,71 lei 4,59 – 4,99 neschimbat (0%) +16 bani (+3,5%)

Cel mai mic preț pentru benzina standard a fost de 9,93 lei pe litru și a fost înregistrat la un punct Rompetrol din Arad.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț a fost de 10,79 lei pe litru, la Socar, în Suceava.

Pentru GPL, cel mai mic preț a fost de 4,59 lei pe litru, la Socar, în 1 Decembrie, județul Ilfov.

În București, benzina standard a avut un preț mediu de 10,02 lei pe litru, iar motorina a costat în medie 10,96 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, media a fost de 10,03 lei pe litru pentru benzină și 10,97 lei pe litru pentru motorină. În Timișoara, benzina a avut o medie de 10,03 lei pe litru, iar motorina de 10,96 lei pe litru.

În Iași, prețul mediu al benzinei a fost de 10,02 lei pe litru, iar cel al motorinei de 10,95 lei pe litru. La Constanța, media a fost de 10,02 lei pe litru pentru benzină și 10,96 lei pe litru pentru motorină.

În Brașov, benzina a avut un preț mediu de 10,02 lei pe litru, iar motorina de 10,96 lei pe litru. În Craiova, media pentru benzină a fost de 10,02 lei pe litru, iar pentru motorină de 10,95 lei pe litru.

La Oradea, benzina standard a avut un preț mediu de 10,03 lei pe litru, în timp ce motorina a avut o medie de 10,96 lei pe litru.

La nivel județean, cea mai mică medie pentru benzina standard a fost înregistrată în Alba, unde prețul a ajuns la 10,00 lei pe litru. Cea mai mare medie pentru benzină a fost în Galați, de 10,03 lei pe litru.

În cazul motorinei standard, cea mai mică medie a fost în Sălaj, de 10,93 lei pe litru. La polul opus, cea mai mare medie județeană a fost în Ilfov, unde motorina a ajuns la 10,97 lei pe litru.

În ceea ce privește petrolul Brent, cotația înregistrată pe 23 septembrie a fost de 98,36 dolari pe baril. Față de cotația precedentă, valoarea petrolului Brent a scăzut cu 0,29 dolari. Comparativ cu 30 iunie, când cotația era de 73,38 dolari pe baril, valoarea actuală este mai mare cu 34,0%.