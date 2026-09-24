România se îndreaptă spre o „furtună financiară”. Adrian Negrescu: Investitorii mută banii în Bulgaria și Polonia

România este într-un „îngheț investițional” pe fondul crizei politice și al lipsei de predictibilitate, susține analistul financiar Adrian Negrescu. El afirmă că investitorii își retrag banii sau amână investițiile, în timp ce presiunile sunt vizibile la nivelul cursului valutar, bursei, carburanților, energiei și inflației.

Adrian Negrescu a declarat, la Antena 3 CNN, că România se îndreaptă spre ceea ce el numește o „furtună financiară”. În opinia sa, principala problemă nu este situația economiei în sine, ci incertitudinea generată de criza politică.

„Rămâne de văzut. Cert este că se adună din ce în ce mai mulți nori negri asupra economiei. (…) Ne îndreptăm spre o furtună financiară, o furtună financiară creată, atenție, nu de situația economică a acestei țări. Economia rezistă cu chiu, cu vai. Suntem într-un fel de stagflație. Ci de criza asta politică care creează incertitudine și care face ca mulți dintre investitori să-și retragă în momentul de față banii din România, de aici deprecierea cursului monedei naționale și un îngheț investițional cum n-am mai văzut în ultimii 15 ani”, a spus analistul financiar.

Potrivit acestuia, înghețul investițional se manifestă prin faptul că investitorii preferă să păstreze banii în conturi sau să îi direcționeze către alte piețe.

Negrescu susține că o parte dintre aceste fonduri sunt mutate în Bulgaria și Polonia, pe care le consideră mai predictibile din punct de vedere fiscal.

Analistul financiar consideră că mesajele contradictorii despre viitoarele măsuri fiscale contribuie la deteriorarea încrederii.

„Am văzut din toate zonele politice vorbindu-se de schimbări de taxe, de modificări fiscale, de tot soiul de idei năstrușnice despre cum să reglementăm economia. Oamenii ăștia nu înțeleg ce înseamnă economia reală, dar sunt capabili să ofere tot felul de idei despre cum ar trebui să funcționeze mediul economic”, a declarat Negrescu.

Avertismentul său vine într-un moment în care euro a atins miercuri un nivel record în raport cu leul, iar Bursa de Valori București a deschis ședința pe scădere. În același timp, prețurile carburanților au crescut, iar perspectiva unor noi scumpiri la energie adaugă presiune asupra economiei.

Adrian Negrescu consideră că viitorul Executiv va trebui să acționeze rapid în trei direcții.

Prima este atragerea fondurilor europene. Potrivit analistului, România are la dispoziție 20 de miliarde de euro din fondurile de coeziune până anul viitor, iar neutilizarea lor ar însemna pierderea acestor bani.

A doua prioritate indicată este rectificarea bugetară, inclusiv pentru asigurarea resurselor necesare funcționării serviciilor de sănătate.

A treia măsură este prezentarea unui program de guvernare care să ofere predictibilitate mediului economic.

„Să ofere un program de guvernare coerent, care să reclădească încrederea în economie. Despre asta este vorba, să dăm asigurări că nu vor fi modificate taxele sau că vor fi reduse taxele. Ăsta ar fi în cazul cel mai fericit. Și să nu creeze și mai mult acest sentiment de instabilitate care este pregnant și este caracteristic, din păcate, României în momentul de față”, a spus Negrescu.

Programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan stabilește drept prioritate ca economia să crească mai repede decât datoria, prin gestionarea banului public și sprijinirea întreprinderilor și a capitalului românesc.

Mureșan a afirmat că nu va exista o creștere a cotei taxei pe valoarea adăugată (TVA) de la 21% și că obiectivul este revenirea la 19% „de îndată ce e posibil”.

În același timp, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat de la New York că eventuale noi majorări de taxe pentru anul viitor nu pot fi excluse.