Moldova și Ucraina au ajuns la un acord privind apa de pe Nistru. Kievul va reduce debitul în următoarele două săptămâni

Republica Moldova și Ucraina au ajuns la un acord privind debitul de apă eliberat în Nistru, după aproape două săptămâni de negocieri. Kievul va reduce, în următoarele două săptămâni, debitul de apă eliberat din lacul de acumulare Novodnestrovsk spre Republica Moldova la 60 de metri cubi pe secundă, a anunțat Ministerul Mediului de la Chișinău.

Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe extraordinare a Comisiei Nistrene, convocată pentru evaluarea situației hidrologice și a perspectivelor pentru perioada următoare. Nivelul de 60 de metri cubi pe secundă este considerat mai favorabil pentru Republica Moldova.

Anunțul privind acordul vine după aproape două săptămâni de negocieri și după intervenția premierului Republicii Moldova, Vasile Tofan, pe lângă conducerea de la Kiev. Premierul moldovean a declarat marți că a discutat personal cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu ministrul Energiei, Șmîhal, în contextul crizei apei de pe Nistru.

Republica Moldova și Ucraina negociază din 14 septembrie debitul de apă deversat în Dunăre din lacul de acumulare Novodnestrovsk. Inițial, Kievul a propus reducerea drastică a debitului la doar 22 de metri cubi pe secundă, iar discuțiile dintre cele două țări s-au blocat.

Ulterior, premierul Republicii Moldova a anunțat că a intervenit pe lângă conducerea Ucrainei pentru găsirea unei soluții.

„Efectiv, trebuie să recunosc: m-am rugat personal la premierul Korețki și la președintele Zelenski, când a venit, și la ministrul de Energie Șmîhal. Am spus că «vă rog frumos, nu le dați cel mai bun argument rușilor și să ne lăsați fără apă. O să fie cea mai bună carte pe care puteți să li-o dați rușilor ca Chișinăul să rămână fără apă». Ei ne-au auzit și de asta continuă să deverseze 50 de metri cubi pe secundă, în timp ce lacul lor a ajuns la un nivel de apă la minim istoric”, a spus Vasile Tofan.

Potrivit datelor prezentate de autoritățile de la Chișinău, în primele 20 de zile ale lunii septembrie, în lacul de acumulare Novodnestrovsk au intrat, în medie, aproximativ 23 de metri cubi de apă pe secundă, în timp ce în aval au fost deversați 60 de metri cubi de apă pe secundă.

În cele din urmă, Ministerul Mediului a anunțat că părțile au convenit asupra unui debit de 60 de metri cubi pe secundă pentru următoarele două săptămâni.

Acordul dintre Republica Moldova și Ucraina vine în contextul scăderii aportului de apă în lacul de acumulare Novodnestrovsk. Nivelul apei din lac a ajuns la cota minimă istorică, de 111,97 metri.

Situația este complicată și de cantitatea redusă de precipitații. Ploile înregistrate în Republica Moldova nu au fost suficiente pentru a modifica semnificativ situația hidrologică, deoarece o parte importantă a apei care alimentează Nistrul se formează în bazinul superior al râului, aflat pe teritoriul Ucrainei.

Nici precipitațiile înregistrate în această zonă nu au determinat, până în prezent, o creștere semnificativă a cantității de apă care ajunge în lacul Novodnestrovsk.

În contextul deficitului de apă, Guvernul de la Chișinău a aprobat propunerea privind declararea stării de urgență în sectorul hidrologic, la nivel național. Măsura este prevăzută pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 26 septembrie.

Republica Moldova se confruntă cu un deficit hidrologic sever atât pe Nistru, cât și pe Prut. Nivelurile scăzute ale apei pot afecta capacitatea stațiilor de captare și funcționarea sistemelor de aprovizionare cu apă.

Autoritățile acordă o atenție deosebită situației de pe Nistru, acesta fiind una dintre principalele surse de apă ale Republicii Moldova. În condițiile nivelului scăzut al râului, menținerea funcționării în siguranță a stațiilor de captare reprezintă o prioritate.

„Republica Moldova se confruntă cu un deficit hidrologic sever atât pe Nistru, cât și pe Prut. Nivelurile scăzute ale apei pot afecta capacitatea stațiilor de captare și funcționarea sistemelor de aprovizionare cu apă. O atenție deosebită este acordată situației de pe Nistru, care reprezintă una dintre principalele surse de apă ale Republicii Moldova. În condițiile nivelurilor scăzute ale râului, este importantă menținerea funcționării în siguranță a stațiilor de captare”, a transmis Ministerul Mediului.

Acordul privind menținerea debitului la 60 de metri cubi pe secundă pentru următoarele două săptămâni intervine astfel într-un context hidrologic dificil, marcat de nivelul minim istoric al lacului Novodnestrovsk și de aportul redus de apă către acesta.