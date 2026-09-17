Debitul Dunării a coborât la mai puțin de jumătate din media lunii septembrie. Restricții de apă în mai multe localități

Dunărea traversează o perioadă cu debite foarte reduse, nivelul măsurat la intrarea în țară fiind mult sub valorile obișnuite pentru luna septembrie. Situația se resimte și pe mai multe râuri interioare, unde cantitățile de apă disponibile sunt sub mediile multianuale, iar în unele zone au fost deja introduse restricții pentru anumite categorii de utilizatori.

La Baziaș, debitul Dunării a fost măsurat joi dimineață la 1.500 de metri cubi pe secundă. Diferența față de nivelul caracteristic perioadei este considerabilă: media multianuală pentru septembrie este de aproximativ 3.800 de metri cubi pe secundă.

Prognozele indică o posibilă îmbunătățire modestă în perioada următoare, până în jurul valorii de 1.550 mc/s. Chiar și în aceste condiții, cantitatea de apă transportată de fluviu va rămâne cu mult sub nivelul obișnuit al lunii.

„Cu acest debit, Dunărea rămâne la mai puţin de jumătate din debitul caracteristic perioadei. Prognoza INHGA (Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor – n.r.) indică o uşoară creştere, până la aproximativ 1.550 mc/s, însă debitul rămâne în continuare mult sub media multianuală”, informează Apele Române Jiu.

Problemele nu se limitează la Dunăre. Pe numeroase sectoare ale râurilor interioare sunt înregistrate valori inferioare celor specifice acestei perioade, ceea ce pune presiune suplimentară asupra rezervelor disponibile.

O atenție deosebită este acordată bazinului hidrografic Jiu, unde autoritățile urmăresc atât evoluția debitelor prin rețeaua hidrometrică, cât și cantitățile de apă necesare diferitelor categorii de utilizatori.

„În Bazinul Hidrografic Jiu, debitele reduse impun monitorizare permanentă şi gestionarea atentă a fiecărui volum de apă disponibil. În contextul debitelor reduse, Apele Române Jiu monitorizează permanent evoluţia resurselor de apă, atât prin reţeaua hidrometrică, cât şi prin urmărirea modului în care sunt satisfăcute cerinţele utilizatorilor”, precizează instituția.

Debitele scăzute ale Jiului au determinat deja aplicarea unor măsuri pentru anumite folosințe. Pe sectorul III Filiași-Rovinari, pentru SE Rovinari este în vigoare treapta a II-a de restricții. În cazul SE Turceni a fost instituită faza de atenționare-avertizare.

„Pe râul Jiu, pe sectorul monitorizat de la Iscroni până la Zăval, situaţia hidrologică determinată de debitele scăzute a impus deja măsuri pentru anumite folosinţe. Pe sectorul III Filiaşi-Rovinari, la utilizatorul SE Rovinari a fost instituită treapta a II-a de restricţii, iar pentru SE Turceni, aflat pe acelaşi sector, este instituită faza de atenţionare-avertizare”, arată Apele Române Jiu.

Efectele se resimt și în alimentarea populației. Trei localități din județul Gorj și alte două din Dolj beneficiază în această perioadă de apă după un program cu restricții.

În schimb, în județele Mehedinți și Hunedoara, în zona Petroșani, nu sunt aplicate în prezent restricții privind alimentarea cu apă.

În pofida debitelor mici ale cursurilor de apă, acumulările din sudul țării dispun încă de rezerve care permit gestionarea situației.

În Gorj, acumularea Târgu Jiu are un grad de umplere de 100%. La Vădeni, nivelul ajunge la 90,4%, iar acumularea Vija este umplută în proporție de 87,4%.

La nivelul întregii țări, cele 39 de mari lacuri de acumulare aveau la începutul lunii septembrie un grad de umplere de 65,99%. Volumul disponibil era de aproximativ 2,869 miliarde de metri cubi de apă.