Autostrăzile, aeroporturile și căile ferate intră sub o nouă procedură. Ce pregătește Ministerul Transporturilor

Autostrăzile, aeroporturile, căile ferate și porturile aflate în concesiune pot fi închise în prezent fără ca Ministerul Transporturilor să dispună de un mecanism prin care să poată interveni asupra calendarului sau modului de suspendare a activității. Ministerul Transporturilor propune modificarea acestei proceduri printr-un proiect de ordin aflat în consultare publică.

Potrivit documentului, concesionarii infrastructurii de interes național vor trebui să informeze ministerul cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de aplicarea unei indisponibilizări semnificative planificate. Notificarea va trebui să fie însoțită de documentația tehnică și justificativă necesară pentru analizarea măsurii.

Proiectul vizează infrastructura rutieră, feroviară, aeroportuară și portuară, precum și căile navigabile de interes național aflate în concesiune. Noile reguli stabilesc inclusiv un termen în care Ministerul Transporturilor trebuie să își exprime poziția după primirea tuturor documentelor necesare.

Ministerul va avea la dispoziție 10 zile lucrătoare de la primirea documentației complete pentru a comunica acordul. Poziția ministerului va privi calendarul lucrărilor, etapizarea acestora, măsurile necesare pentru asigurarea continuității serviciului public și consecințele indisponibilizării.

Conform proiectului, acordul ministerului poate fi însoțit de condiții, iar un eventual refuz trebuie motivat. Atât acordul însoțit de condiții, cât și refuzul motivat sunt considerate acte administrative și pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ.

Procedura propusă nu va fi aplicată în aceeași manieră în cazul unor situații caracterizate de pericol iminent. Pentru astfel de cazuri, concesionarul va putea interveni fără acordul prealabil al Ministerului Transporturilor.

În această situație, administratorul infrastructurii va avea însă obligația de a informa ulterior ministerul cu privire la intervenția efectuată. Astfel, proiectul face diferența între indisponibilizările planificate, care ar urma să fie anunțate din timp, și situațiile în care intervenția nu poate fi amânată.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, a explicat că propunerea a apărut după mai multe situații în care ministerul nu a avut un instrument prin care să intervină asupra deciziilor privind închiderea unor infrastructuri. Printre exemplele menționate de acesta se află închiderea temporară a pistei Aeroportului Internațional Timișoara și situația de pe autostrada A10 Sebeș-Turda.

În cazul autostrăzii A10 Sebeș-Turda, traficul a fost mutat pe aproximativ 20 de kilometri de drum național, traseul trecând prin localități. Situația a fost indicată de secretarul de stat ca exemplu pentru necesitatea unei proceduri prin care Ministerul Transporturilor să poată avea un rol în stabilirea calendarului și a modului în care sunt realizate astfel de indisponibilizări.

„Asta e problema: Ministerul Transporturilor nu avea niciun instrument prin care să spună mai mult decât «vă rugăm». Pistele, autostrăzile, căile ferate, danele și ecluzele nu sunt ale companiilor care le administrează. Sunt ale statului român și sunt construite din banii românilor, a explicat secretarul de stat.

Proiectul de ordin stabilește că noua procedură nu va înlocui responsabilitățile celorlalte autorități competente. Documentul menționează în mod explicit Poliția Rutieră, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, precum și autoritățile care au atribuții privind siguranța și securitatea feroviară și navală.

Ministerul Transporturilor nu ar urma să se pronunțe asupra necesității tehnice a lucrărilor sau asupra cerințelor de siguranță. Potrivit proiectului, acordul ministerului va viza calendarul intervențiilor, etapizarea acestora, măsurile necesare pentru menținerea continuității serviciului public și efectele indisponibilizării asupra activității.

Noile prevederi se referă la infrastructura de interes național care este administrată în regim de concesiune. Concesionarul ar urma să aibă responsabilitatea notificării prealabile și a transmiterii documentației necesare atunci când este planificată o indisponibilizare semnificativă.

În situațiile în care există un pericol iminent, proiectul păstrează posibilitatea intervenției imediate, fără obținerea în prealabil a acordului Ministerului Transporturilor. Notificarea ulterioară către minister rămâne obligatorie în aceste cazuri.

Documentul precizează, totodată, că atribuțiile stabilite pentru Ministerul Transporturilor nu afectează competențele autorităților responsabile de siguranță, securitate sau gestionarea traficului. Fiecare dintre aceste instituții își păstrează responsabilitățile prevăzute de legislația aplicabilă.

Proiectul de ordin se află în consultare publică, iar observațiile și propunerile referitoare la document pot fi transmise Ministerului Transporturilor prin procedura de transparență decizională.