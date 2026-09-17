Topul mondial al datoriilor: cifrele care arată cât de îndatorate sunt marile economii

Dintre cele 43 de economii principale analizate de Banca Reglementărilor Internaționale, pe baza datelor aferente celui de-al patrulea trimestru din 2025, Japonia are cel mai ridicat raport dintre datorie și PIB. Italia se află, la rândul său, printre statele cu un nivel ridicat al datoriei publice, ocupând locul al patrulea în clasamentul acestui indicator.

Analiza prezentată de Visual Capitalist urmărește creditul acordat sectorului nefinanciar, exprimat ca procent din PIB, și exclude sectorul bancar. Indicatorul permite o privire de ansamblu asupra nivelului de îndatorare al economiilor analizate, potrivit Idealista.

La nivelul datoriei combinate, care include sectorul public, gospodăriile și întreprinderile, Luxemburgul ocupă primul loc, cu un raport de 446,4% din PIB. Hong Kong urmează cu 406,5%, iar Japonia se află pe poziția a treia, cu 369,5%.

Valorile diferă însă semnificativ în funcție de sursa datoriei și de structura economiei. Astfel, un nivel ridicat al datoriei totale poate avea origini diferite de la o țară la alta, iar distribuția obligațiilor între stat, populație și companii oferă o perspectivă distinctă asupra situației financiare.

În Europa de Sud, Grecia are un raport al datoriei publice de 146,5% din PIB, Italia ajunge la 137,1%, Franța la 116,0%, Spania la 100,7%, iar Portugalia la 89,7%. Toate aceste state se regăsesc în primele 15 poziții ale clasamentului mondial.

Asia de Est este reprezentată de Japonia, care are cel mai ridicat raport al datoriei publice dintre economiile analizate, precum și de Singapore. Acesta din urmă înregistrează un nivel de 166,2%, valoare care îl plasează între statele cu cea mai mare datorie publică raportată la PIB.

Situația Singapore este însă diferită de cea a altor economii cu niveluri ridicate ale datoriei publice. Prin lege, veniturile obținute din obligațiunile guvernamentale nu pot fi utilizate pentru cheltuielile bugetului public, iar majoritatea acestor titluri sunt emise pentru fondul național de pensii și sunt reinvestite.

În acest context, nivelul ridicat al datoriei publice din Singapore trebuie privit împreună cu structura activelor și pasivelor statului. Datele prezentate arată că statul are mai multe active decât pasive și beneficiază de un rating AAA.

Italia se detașează prin distribuția internă a datoriei. Cu o datorie combinată de 231,4% din PIB, țara ocupă locul 19 în clasamentul general, un nivel aflat peste medie, dar departe de primele poziții ocupate de Luxemburg, Hong Kong și Japonia.

Diferența apare atunci când datoria este împărțită pe sectoare. Datoria publică a Italiei reprezintă 137,1% din PIB, în timp ce gospodăriile au un nivel de îndatorare de 35,8%, iar întreprinderile ajung la 58,5%.

Astfel, cea mai mare parte a poverii datoriei este concentrată la nivelul statului, în timp ce gospodăriile și companiile italiene au niveluri de creditare printre cele mai scăzute din Europa de Vest. Această distribuție face ca structura datoriei Italiei să fie una dintre cele mai distincte din setul de date analizat.

Datele privind creditul acordat sectorului nefinanciar oferă, astfel, o imagine asupra riscului structural al fiecărei economii, dincolo de un singur indicator. În cazul Italiei, diferența dintre datoria publică și nivelurile de îndatorare ale sectorului privat este una dintre principalele caracteristici evidențiate de analiză.

Nivelul ridicat al datoriei publice italiene este asociat, potrivit analizei, cu decenii de politici fiscale expansioniste și cu o creștere lentă a PIB-ului. În același timp, nivelul relativ redus al datoriei gospodăriilor reflectă utilizarea prudentă, din punct de vedere istoric, a creditului de către familiile italiene.

Și sectorul productiv are o structură diferită față de cea întâlnită în alte economii europene, bazându-se într-o măsură mai redusă pe piețele datoriei. Aceste elemente contribuie la diferența dintre nivelul datoriei publice și cel al creditării sectorului privat.

Comparativ cu Grecia, unde datoria publică ajunge la 146,5% din PIB, Italia are o expunere similară a statului față de piețele de obligațiuni, însă nivelul de îndatorare al sectorului privat este relativ mai redus. Grecia reprezintă, alături de Italia, unul dintre principalele cazuri de datorie publică ridicată din zona euro.

La nivelul datoriei combinate, însă, Italia nu se află printre primele economii ale clasamentului mondial. Valoarea de 231,4% din PIB o plasează pe locul 19, în timp ce distribuția de 137,1% pentru stat, 35,8% pentru gospodării și 58,5% pentru întreprinderi evidențiază particularitatea structurii sale de îndatorare.