Lovitură pentru pensiunile din România. Numărul turiștilor a scăzut cu aproape 15%

Pensiunile agroturistice din România au atras mai puțini turiști în prima jumătate a anului 2026. Numărul sosirilor a coborât cu 13,8% față de aceeași perioadă din 2025, iar înnoptările s-au redus cu 12,7%. Scăderea vine în principal din zona turiștilor români, care asigură peste 90% din clienții acestor unități de cazare.

Primele șase luni din 2026 au adus rezultate mai slabe pentru turismul rural. O analiză BIBI Touroperator, bazată pe datele Institutului Național de Statistică (INS), indică un minus de 64.368 de sosiri față de primul semestru al anului trecut.

Diferența este și mai mare în cazul nopților petrecute în pensiuni. Au fost înregistrate cu 111.293 de înnoptări mai puține decât în intervalul ianuarie-iunie 2025.

„Pensiunile agroturistice din România au înregistrat o scădere de 13,8% a sosirilor şi de 12,7% a înnoptărilor în primul semestru din 2026, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Diminuarea cererii interne a determinat evoluţia negativă a segmentului, iar creşterea înregistrată în rândul turiştilor străini nu a fost suficientă pentru a compensa această pierdere”, potrivit analizei.

Evoluția generală a fost determinată în mare măsură de piața internă. În primul semestru din 2025, pensiunile agroturistice raportau 438.915 sosiri ale turiștilor români. Un an mai târziu, numărul acestora a ajuns la 374.358, ceea ce corespunde unei scăderi de 14,7%.

Și numărul înnoptărilor turiștilor autohtoni a coborât. Acestea au scăzut cu 13,7%, de la 824.042 la 711.411.

Impactul este important pentru industrie, în condițiile în care românii au reprezentat aproximativ 93,2% din totalul sosirilor înregistrate de pensiunile agroturistice în primele șase luni ale anului.

ANAT a atras atenția în repetate rânduri asupra presiunilor pe care costurile mai mari și modificările aduse voucherelor de vacanță le exercită asupra turismului intern.

„În mai multe rânduri, Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) a semnalat presiunile exercitate asupra turismului intern de reducerea valorii voucherelor de vacanţă şi de creşterea costurilor. Asociaţia a solicitat menţinerea şi extinderea acestui instrument, la valori care să acopere măcar inflaţia”, se menționează în comunicat.

Pe segmentul turiștilor străini, datele indică o evoluție pozitivă. În primele șase luni ale anului au fost consemnate 27.270 de sosiri, cu 0,7% peste cele 27.081 din perioada similară a anului trecut.

Creșterea a fost ceva mai pronunțată în cazul înnoptărilor. Numărul acestora a avansat cu 2,6%, de la 52.115 la 53.453.

Totuși, ponderea redusă a vizitatorilor străini face ca această creștere să nu poată acoperi pierderea produsă de reducerea numărului de turiști români.

Iunie a adus însă un semnal mai bun pentru acest segment. Față de aceeași lună din 2025, sosirile străinilor au crescut cu 12,4%, iar înnoptările au fost mai mari cu 22,3%.

Deși bilanțul semestrului este negativ, diferența față de anul trecut a început să se reducă treptat spre debutul sezonului estival.

În ianuarie, sosirile au fost cu 18% mai mici decât în aceeași lună din 2025, iar în februarie declinul a fost de 14%. Cea mai mare diferență din prima parte a anului a fost consemnată în martie, când minusul a ajuns la 19,8%.

Ulterior, ritmul scăderii s-a temperat: 14,6% în aprilie, 11,5% în mai și 8,8% în iunie.

„Totalul sosirilor s-a menţinut sub nivelul anului precedent în fiecare dintre cele şase luni analizate. Scăderile au fost de 18% în ianuarie, 14% în februarie şi 19,8% în martie. Ulterior, decalajul s-a redus treptat, la 14,6% în aprilie, 11,5% în mai şi 8,8% în iunie. Înnoptările au urmat o evoluţie asemănătoare. După diminuări de 19,4% în ianuarie şi 19,9% în martie, scăderea s-a situat la aproximativ 8,4% atât în mai, cât şi în iunie. Atenuarea declinului spre finalul semestrului indică o apropiere de rezultatele anului precedent, dar nu o recuperare a pierderilor acumulate”, se precizează în comunicat.

Un element important este că turiștii care au ajuns la pensiuni nu și-au scurtat sejururile. Durata medie a șederii a fost de aproximativ 1,90 nopți în prima jumătate din 2026, comparativ cu 1,88 nopți în aceeași perioadă din 2025.

În aceste condiții, reducerea numărului total de înnoptări este legată de scăderea sosirilor, și nu de o diminuare generală a timpului petrecut de fiecare turist la destinație.

„În România, datele privind pensiunile agroturistice evidenţiază o particularitate: durata medie a şederii a rămas aproape neschimbată, în timp ce sosirile s-au redus. Rezultatele indică astfel o diminuare a circulaţiei turistice în acest segment, fără să permită stabilirea dacă aceiaşi clienţi călătoresc mai rar sau dacă s-a restrâns numărul persoanelor care aleg aceste unităţi”, se arată în comunicat.

Analiza plasează situația și în contextul unei prudențe mai mari a europenilor atunci când își organizează vacanțele. Datele European Travel Commission pentru primăvara și vara anului 2026 indică intenții ridicate de călătorie în piețele analizate, dar și tendința către mai puține deplasări și bugete mai moderate.

La 1 septembrie 2026, în România erau înregistrate 1.716 pensiuni agroturistice. Capacitatea totală era de 18.050 de locuri de cazare, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 10,5 locuri pentru fiecare unitate.

Reprezentanții industriei consideră că revenirea turismului rural depinde atât de stimularea cererii interne, cât și de diversificarea ofertelor. Una dintre direcțiile indicate este transformarea unei simple rezervări de cazare într-o experiență care să includă mâncare tradițională, activități în natură și elemente legate de patrimoniul local.

În iulie 2026, în 39 de județe funcționau 740 de Puncte Gastronomice Locale. Dintre acestea, 13 erau recunoscute drept exemple de bună practică în rețeaua „România Tradițiilor Creative”.

Adrian Voican, vicepreședinte ANAT, susține că efectele scăderii rezervărilor nu se limitează la proprietarii unităților de cazare, ci se transmit și către alte activități economice din comunitățile rurale.

„În spatele unei pensiuni agroturistice sunt, de multe ori, economiile şi munca unei familii. Când scad rezervările, efectele ajung şi la producătorul de brânzeturi, la legumicultor, la meşteşugar sau la ghidul local. De aceea, susţinerea vacanţelor în România înseamnă şi susţinerea economiei satului românesc. Avem nevoie de vouchere de vacanţă predictibile, de promovare constantă şi de oferte care să-i dea turistului motive să rămână încă o noapte: o masă cu produse locale, o drumeţie, un atelier, o poveste a locului”, a precizat Adrian Voican.

Cererea pentru servicii de masă este deja vizibilă în comportamentul turiștilor. Micul dejun se află printre cele mai solicitate opțiuni, iar în zonele izolate există interes pentru demipensiune și preparate tradiționale. Unii turiști caută inclusiv pensiuni care le oferă acces facil la Puncte Gastronomice Locale.

„Clienţii solicită cel mai frecvent micul dejun, iar pentru pensiunile din zone mai izolate preferă demipensiune cu mese tradiţionale sau cer informaţii despre accesul la Punctele Gastronomice Locale din apropiere. Posibilitatea de a lua masa la destinaţie devine astfel un element important în alegerea cazării şi în organizarea sejurului. Ofertele care combină cazarea cu mese tradiţionale, activităţi şi experienţe locale pot susţine atractivitatea destinaţiilor şi pot oferi motive pentru prelungirea şederii. Pentru pensiunile agroturistice, provocarea este transformarea acestor oportunităţi în rezervări şi înnoptări”, arată reprezentanții touroperatorului.

În topul destinațiilor rurale solicitate se află Bucovina, Maramureș, zona Bran-Moieciu și împrejurimile Sibiului.

Totodată, rezervările pentru vacanțele obișnuite sunt făcute din ce în ce mai aproape de data plecării, comportamentul de tip last minute devenind mai vizibil.

Situația este diferită pentru perioadele foarte căutate din timpul sărbătorilor. Pentru Crăciun și Revelion, turiștii continuă să își rezerve locurile cu luni înainte, în special în destinațiile rurale cu tradiție.