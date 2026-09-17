IMM România cere mai puțină birocrație pentru companii. Firmele ar trebui să aibă 36 de luni pentru noile reguli

IMM România solicită accelerarea simplificării legislației europene și reducerea poverii administrative pentru întreprinderile mici și mijlocii. Organizația consideră că angajamentele prezentate la nivelul Uniunii Europene trebuie transformate în măsuri concrete, care să reducă raportările și costurile de conformare suportate de companii.

Solicitarea vine după discursul privind Starea Uniunii Europene susținut miercuri de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Simplificarea legislației și reducerea poverii administrative au fost prezentate drept elemente importante pentru creșterea competitivității europene.

Președintele IMM România, Florin Jianu, susține că declarațiile trebuie urmate acum de măsuri aplicate atât la nivel european, cât și național.

„Mesajul transmis în cadrul SOTEU privind reducerea poverii administrative trebuie urmat de acțiuni concrete și coordonate la nivel european și național. Simplificarea trebuie să devină o realitate pentru antreprenori, nu doar un obiectiv general”, a declarat Florin Jianu.

Acesta consideră că îmbunătățirea competitivității europene presupune și existența unor reguli mai simple și mai predictibile pentru mediul de afaceri.

Printre principalele solicitări se află accelerarea propunerilor europene de simplificare de tip Omnibus, astfel încât acestea să producă efecte concrete pentru companii.

Organizația solicită și aplicarea efectivă a principiului „Think Small First”, prin care impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii trebuie luat în considerare încă din etapa de elaborare a politicilor și actelor legislative.

O altă problemă semnalată este fenomenul de „gold plating”. Acesta apare atunci când, la transpunerea sau implementarea legislației europene, autoritățile naționale introduc cerințe suplimentare față de cele stabilite la nivelul UE.

IMM România cere evitarea unor asemenea obligații naționale suplimentare atunci când acestea nu sunt justificate.

Organizația consideră că înainte de adoptarea unor noi cerințe ar trebui analizat modul în care funcționează legislația deja existentă.

Adăugarea succesivă a unor noi reguli fără evaluarea efectelor celor aflate deja în vigoare poate duce la creșterea costurilor de conformare și la complicarea suplimentară a cadrului legislativ.

O atenție specială ar trebui acordată obligațiilor de raportare. IMM România propune evaluarea periodică a acestora și eliminarea cerințelor care nu mai sunt utilizate eficient.

Organizația solicită și reducerea raportărilor redundante sau a situațiilor în care companiile sunt obligate să transmită informații similare prin proceduri care se suprapun.

Predictibilitatea este o altă solicitare adresată autorităților. IMM România susține că firmele trebuie să primească suficient timp pentru a înțelege noile reguli și pentru a-și adapta activitatea înainte ca obligațiile să devină aplicabile.

În acest sens, actele delegate, actele de punere în aplicare și orientările necesare aplicării noii legislații ar trebui să fie disponibile înainte ca regulile să intre în vigoare.

IMM România indică un interval de cel puțin 36 de luni pentru pregătirea conformării, astfel încât întreprinderile mici și mijlocii să poată implementa noile cerințe fără presiunea unor schimbări legislative într-un termen foarte scurt.